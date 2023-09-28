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"Импичмент - часть демократии" - вице-спикер парламента Грузии
"Импичмент - часть демократии" - вице-спикер парламента Грузии
ТБИЛИСИ, 27 сен — Sputnik. Процесс импичмента является частью демократии, поэтому разговоры о том, что импичмент противоречит европейским ценностям являются... 28.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-28T13:18+0400
2023-09-28T13:18+0400
2023-09-28T13:18+0400
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ТБИЛИСИ, 27 сен — Sputnik. Процесс импичмента является частью демократии, поэтому разговоры о том, что импичмент противоречит европейским ценностям являются спекуляцией, заявил вице-спикер парламента Грузии Арчил Талаквадзе.Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" запустила процедуру импичмента президента Саломе Зурабишвили после того, как она 31 августа начала зарубежное турне и встречу с лидерами стран ЕС без одобрения правительства. Несмотря на это, 25 сентября стало известно о новых поездках президента в Латвию, Литву и Эстонию.Он подчеркнул, что европейское государство строится исключительно на соблюдении порядков и Конституции.А нам все равно: Зурабишвили продолжает встречи с мировыми лидерами, несмотря на импичмент>>Отношения между президентом и правящей партии накалились до предела после выступления Зурабишвили в парламенте 31 марта. Глава государства с парламентской трибуны заявила, что в прошлом году Грузия не заслуживала статуса страны-кандидата, и что сегодня рекомендации ЕС выполняются лишь формально.В "Грузинской мечте" заявили, что Зурабишвили действует заодно с "радикальной оппозицией" и только мешает евроинтеграции Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, тбилиси, латвия, литва, арчил талаквадзе, саломе зурабишвили , грузинская мечта - демократическая грузия, импичмент, «грузинская мечта» инициирует импичмент президента
политика, грузия, новости, тбилиси, латвия, литва, арчил талаквадзе, саломе зурабишвили , грузинская мечта - демократическая грузия, импичмент, «грузинская мечта» инициирует импичмент президента
ТБИЛИСИ, 27 сен — Sputnik. Процесс импичмента является частью демократии, поэтому разговоры о том, что импичмент противоречит европейским ценностям являются спекуляцией, заявил вице-спикер парламента Грузии Арчил Талаквадзе.
Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" запустила процедуру импичмента президента Саломе Зурабишвили после того, как она 31 августа начала зарубежное турне и встречу с лидерами стран ЕС без одобрения правительства. Несмотря на это, 25 сентября стало известно о новых поездках президента в Латвию, Литву и Эстонию.
"Были спекуляции якобы импичмент не укладывается в европейские стандарты или европейскую демократию. Скажу прямо: импичмент является частью демократии и, мы помним очень много примеров импичмента как в Соединенных Штатах Америки, так и в странах Западной Европы", - сказал Талаквадзе в эфире телекомпании "Имеди".
Он подчеркнул, что европейское государство строится исключительно на соблюдении порядков и Конституции.
Отношения между президентом и правящей партии накалились до предела после выступления Зурабишвили в парламенте 31 марта. Глава государства с парламентской трибуны заявила, что в прошлом году Грузия не заслуживала статуса страны-кандидата, и что сегодня рекомендации ЕС выполняются лишь формально.
В "Грузинской мечте" заявили, что Зурабишвили действует заодно с "радикальной оппозицией" и только мешает евроинтеграции Грузии.