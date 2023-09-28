https://sputnik-georgia.ru/20230928/impichment---chast-demokratii---vitse-spiker-parlamenta-gruzii-282746364.html

"Импичмент - часть демократии" - вице-спикер парламента Грузии

"Импичмент - часть демократии" - вице-спикер парламента Грузии

ТБИЛИСИ, 27 сен — Sputnik. Процесс импичмента является частью демократии, поэтому разговоры о том, что импичмент противоречит европейским ценностям являются... 28.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-28T13:18+0400

2023-09-28T13:18+0400

2023-09-28T13:18+0400

политика

грузия

новости

тбилиси

латвия

литва

арчил талаквадзе

саломе зурабишвили

грузинская мечта - демократическая грузия

импичмент

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/07/1e/252460182_0:0:1875:1055_1920x0_80_0_0_6315fd8ec3e09989c4e9d7e791358e22.jpg

ТБИЛИСИ, 27 сен — Sputnik. Процесс импичмента является частью демократии, поэтому разговоры о том, что импичмент противоречит европейским ценностям являются спекуляцией, заявил вице-спикер парламента Грузии Арчил Талаквадзе.Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" запустила процедуру импичмента президента Саломе Зурабишвили после того, как она 31 августа начала зарубежное турне и встречу с лидерами стран ЕС без одобрения правительства. Несмотря на это, 25 сентября стало известно о новых поездках президента в Латвию, Литву и Эстонию.Он подчеркнул, что европейское государство строится исключительно на соблюдении порядков и Конституции.А нам все равно: Зурабишвили продолжает встречи с мировыми лидерами, несмотря на импичмент>>Отношения между президентом и правящей партии накалились до предела после выступления Зурабишвили в парламенте 31 марта. Глава государства с парламентской трибуны заявила, что в прошлом году Грузия не заслуживала статуса страны-кандидата, и что сегодня рекомендации ЕС выполняются лишь формально.В "Грузинской мечте" заявили, что Зурабишвили действует заодно с "радикальной оппозицией" и только мешает евроинтеграции Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

латвия

литва

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

политика, грузия, новости, тбилиси, латвия, литва, арчил талаквадзе, саломе зурабишвили , грузинская мечта - демократическая грузия, импичмент, «грузинская мечта» инициирует импичмент президента