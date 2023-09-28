https://sputnik-georgia.ru/20230928/impichment-zurabishvili-i-status-kandidata-v-es-ne-svyazany-mezhdu-soboy--premer-gruzii-282761821.html

Импичмент Зурабишвили и статус кандидата в ЕС не связаны между собой – премьер Грузии

Импичмент Зурабишвили и статус кандидата в ЕС не связаны между собой – премьер Грузии

Власти Грузии обязаны были отреагировать на пренебрежение Конституцией со стороны президента, подчеркнул Гарибашвили 28.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-28T18:10+0400

2023-09-28T18:10+0400

2023-09-28T18:10+0400

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ТБИЛИСИ, 28 сен — Sputnik. Процедура импичмента президента Грузии Саломе Зурабишвили не связана с присвоением статуса страны-кандидата в члены Евросоюза, заявил премьер- министр Грузии Ираклий Гарибашвили журналистам. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" запустила процедуру импичмента президента Саломе Зурабишвили после того, как она 31 августа начала зарубежное турне и встречу с лидерами стран ЕС без одобрения правительства. Несмотря на это, 25 сентября стало известно о новых поездках президента в Латвию, Литву и Эстонию. Премьер также упрекнул Зурабишвили в том, что она не смогла объяснить президенту Франции Эммануэлю Макрону, что при присвоении статуса страны кандидата не имеет значение географическое расположение Грузии. "Единственным, кто задал вопрос о нашей стране с точки зрения географии, был президент Франции... Мы являемся естественным членом европейской семьи, и в столь сложной геополитической ситуации ссылаться на географию абсолютно неоправданно", – заявил Гарибашвили. После встречи с президентом Молдовы Майей Санду в Кишиневе в июне 2022 года Эммануэль Макрон заявил, что есть категории стран, которые входят в "Восточное партнерство" и чья безопасность, геополитическая ситуация отличаются. "Несмотря на то, что Грузия, Армения и Азербайджан очень близкие друзья (Евросоюза – ред.), но если мы посмотрим на это геополитически и географически, то сегодня они не находятся в том же положении", – сказал Макрон. Президент Грузии отправилась с рабочим визитом во Францию>>В октябре Еврокомиссия подготовит рекомендации для Евросовета, который в декабре примет окончательное решение по Грузии. Грузия получит статус кандидата, если это решение поддержат лидеры всех 27 стран ЕС. Европейский совет в июне 2022 года признал европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий, среди которых деолигархизация, деполяризация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы. Статус кандидата в тот же день получили Украина и Молдова. Еврокомиссия отметила необходимость обеспечения эффективного парламентского надзора, завершения жесткой риторики и проявления уважения к политическим договоренностям, в частности к соглашению между властями и оппозицией при посредничестве президента Евросовета Шарля Мишеля от 19 апреля 2021 года. Как ранее заявляли в правящей партии, "Грузинская мечта" полностью готова к конструктивному сотрудничеству с оппозицией по выполнению 12 рекомендаций.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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