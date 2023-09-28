https://sputnik-georgia.ru/20230928/latviya-prizvala-gruziyu-vvesti-sanktsii-protiv-rossii--papuashvili-raskritikoval-prezidenta-282760022.html

Латвия призвала Грузию ввести санкции против России – Папуашвили раскритиковал президента

Латвия призвала Грузию ввести санкции против России – Папуашвили раскритиковал президента

Введение Грузией санкций против России приведет к новому этапу эскалации отношений с РФ, заявил спикер парламента 28.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-28T17:27+0400

2023-09-28T17:27+0400

2023-09-28T17:27+0400

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ТБИЛИСИ, 28 сен — Sputnik. Плохо, что в результате зарубежного турне президента Грузии Саломе Зурабишвили, несогласованного с правительством Грузии, от Латвии последовал призыв ввести санкции против России, заявил журналистам председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили, комментируя заявление президента Латвии. Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс после встречи с Зурабишвили заявил, что Грузия должна присоединиться к общей внешней политике и политике безопасности Евросоюза, включая санкции ЕС против России. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" запустила процедуру импичмента президента Саломе Зурабишвили после того, как она 31 августа начала зарубежное турне и встречу с лидерами стран ЕС без одобрения правительства. Несмотря на это, президент проводит турне по странам Балтии. Как пояснил Папуашвили, введение Грузией санкций против России приведет к новому этапу эскалации отношений с РФ. "Введение санкций приведет к новой фазе эскалации в отношениях с Россией. Вступив в санкционную войну, наша страна получит экономический ущерб и удар. Разумеется, вступление в такую ​​эскалацию с Россией в конечном итоге создаст риски для нашей безопасности", – пояснил Папуашвили. По словам спикера-парламента, кто призывает Грузию ввести санкции против России и в то же время отказываются дать стране гарантии безопасности, гарантии экономической поддержки, безусловно, подталкивают ее к эскалации. "Это неприемлемо" – премьер Грузии о призыве Латвии ввести санкции против России >>"Это еще раз доказало, насколько правильным было решение правительства не давать разрешения Саломе Зурабишвили на визиты", – заявил Папуашвили. По его словам, в конечном счете на практике видно, что зарубежные визиты президента наносят вред стране. По его словам, координаторы санкций прибыли в Грузию из ЕС и США, и никто не высказал никаких замечаний по поводу того, какую политику проводит Грузия по санкциям. "Поэтому очень жаль, что мы увидели, в чем именно заключалась причина, по которой правительство не дало согласия президенту. Вместо того, чтобы услышать безоговорочные заявления о предоставлении статуса Грузии, мы услышали своего рода упрекающее заявление о том, что Грузия должна ввести санкции в отношении России", – сказал Папуашвили. Грузия и международные санкции Сразу после начала конфликта на Украине власти Грузии заявили, что не будут вводить санкции против РФ, так как от этого пострадает только сама Грузия. При этом страна оказывает политическую и гуманитарную поддержку Украине. В руководстве Грузии систематически заявляют, что страна соблюдает международные антироссийские санкции, связанные с финансами и передвижением товаров через границу. Оппозиция многие месяцы обвиняла власти в оказании России помощи в обходе санкций, но координаторы Евросоюза, США и Великобритании по санкциям по итогам визита в Грузию в июне 2023 года положительно оценили проделанную грузинскими властями работу.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, политика, грузия, латвия, шалва папуашвили, саломе зурабишвили , грузинская мечта - демократическая грузия, антироссийские санкции, грузия - евросоюз