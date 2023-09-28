https://sputnik-georgia.ru/20230928/sukkot-2023-obychai-i-traditsii-evreyskogo-prazdnika-kuschey-282769723.html

Суккот 2023: обычаи и традиции еврейского праздника кущей

Суккот 2023: обычаи и традиции еврейского праздника кущей

Суккот, или праздник кущей, в 2023 году евреи начнут отмечать 29 сентября с заходом солнца – это одно из трех основных еврейских торжеств в году 28.09.2023, Sputnik Грузия

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Установили праздник в память о 40-летнем странствовании еврейского народа по пустыне на пути из Египта в Землю обетованную. Как празднуют Суккот, о традициях и обычаях еврейского праздника кущей, читайте в Sputnik Грузия. Традиции и обычаи праздника По традиции все дни праздника евреи проводят в кущах (шалашах) – это символ Суккот, в которых евреи встречают гостей, устраивают застолья, веселятся, танцуют и даже спят. Поэтому временные постройки в праздник кущей можно увидеть почти везде – на верандах, балконах, автомобильных стоянках, во дворах и так далее. Завет сидеть в куще особо выделен в Торе, однако женщины, путешественники и больные освобождаются от выполнения данного предписания. Еврейскому народу это традиция напоминает о бытие далеких предков в Синайской пустыне, а также о том, что добиться многого можно только если держаться вместе. Кущи, по обычаю, украшают изнутри букетами из пальмовой ветви, цитрона, мирта и речной ивы, символизирующие неразделимость еврейского народа. Чтение Моисеевых Законов – важная традиция еврейского праздника кущей. Сохранился также обычай угощать бедных студентов, изучающих Тору. Еще одна древняя еврейская традиция – "вознесение лулава". Это особый обряд, во время проведения которого говорят благословения четырем видам растений – лулаву (ветвь финиковой пальмы), этрогу (цитрон), араву (ветвь ивы) и адасу (ветвь мирта). Каждое из этих растений, по обычаю, соответствует определенному типу еврейского народа, а вместе – символизируют единство нации. Этот ритуал проводят во все дни Суккот, кроме субботы. Как празднуют Работать запрещается только в первый и последний дни Суккот. Праздничные свечи, по обычаю, зажигают накануне праздника кущей перед заходом солнца. Вернувшись домой после праздничной вечерней службы в синагоге, глава семьи по традиции совершает "кидуш" – это еврейский обряд освящения, который проводят над бокалом вина. Суккот, как и большинство других еврейских праздников, не обходится без пышного застолья. Первый вечер праздника кущей начинают с благословения за хлеб, перед которым, по обычаю, проводят обряд омовения рук. Плетеная хала с медом – это символ благополучной жизни и достатка на весь год. Затем по традиции пьют вино, благословляя Бога, который заповедовал жить в куще и дал возможность дожить до сегодняшнего дня. Суккот – это праздник сбора урожая, поэтому по традиции на праздничный стол подают плоды нового урожая и блюда, приготовленные из них. Застолье в Суккот, по обычаю, завершают благодарностью Богу за праздник, за еду, за Иерусалим, за Землю Израиля и все хорошее, что в жизни имеют. Материал подготовлен на основе открытых источников

https://sputnik-georgia.ru/20230913/sukkot-kakogo-chisla-otmechayut-evreyskiy-prazdnik-kuschey-v-2023-282236633.html

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