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Связи между Россией и Грузией успешно развиваются – Лавров

Связи между Россией и Грузией успешно развиваются – Лавров

Россия занимает второе место серди крупнейших торговых партнеров Грузии 28.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-28T15:02+0400

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ТБИЛИСИ, 28 сен — Sputnik. Связи между Россией и Грузией успешно развиваются, между странами расширяется география авиарейсов и растет товарооборот, заявил в интервью ТАСС министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.В середине мая 2023 года Россия отменила визовый режим для граждан Грузии, действовавший с 2000 года, а также отменила запрет на прямое авиасообщение между Грузией и Россией, введенный в 2019 году.Лавров обратил внимание, что в России "очень популярны многие грузинские традиционные товары экспорта: вино, Боржоми и многое другое".Первый рейс из России в Грузию после отмены запрета 19 мая совершил самолет российской авиакомпании "Азимут", а 20 мая в Москву полетел самолет Georgian Airways. С 10 июля прямые рейсы между странами начала выполнять российская авиакомпания Red Wings.В конце сентября стало известно, что российская авиакомпания "Азимут" увеличивает количество рейсов из России в Грузию в октябре 2023 года и, помимо Москвы, свяжет города Грузии с Минводами и Сочи. Авиакомпания Azimuth свяжет Тбилиси и Батуми с Москвой, Минводами и Сочи>>Авиасообщение между Грузией и Россией было прервано Москвой в одностороннем порядке в 2019 году. Поводом послужили массовые протесты в Тбилиси после появления в здании парламента Грузии депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова.Что касается товарооборота между странами, то в январе-августе 2023 года он вырос почти на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и составил 1,7 миллиарда долларов, а экспорт из Грузии в Россию вырос на 15,3%Россия занимает второе место среди крупных торговых партнеров Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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россия, новости, грузия, сергей лавров, грузино-российские отношения