https://sputnik-georgia.ru/20230925/aviakompaniya-azimuth-svyazhet-tbilisi-i-batumi-s-moskvoy-minvodami-i-sochi-282650255.html

Авиакомпания Azimuth свяжет Тбилиси и Батуми с Москвой, Минводами и Сочи

Авиакомпания Azimuth свяжет Тбилиси и Батуми с Москвой, Минводами и Сочи

Azimuth Airlines продолжит работу по направлению Москва – Тбилиси – Москва во время зимнего навигационного сезона 25.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-25T22:06+0400

2023-09-25T22:06+0400

2023-09-25T22:16+0400

грузия

новости

туризм

москва

тбилиси

батуми

агентство гражданской авиации

azimuth airlines

авиасообщение россии и грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/05/0f/277699262_0:0:3367:1895_1920x0_80_0_0_4ee47711c4cea25a3882511ddc6a2bc4.jpg

ТБИЛИСИ, 25 сен — Sputnik. Российская авиакомпания Azimuth увеличивает количество рейсов из России в Грузию в октябре 2023 года и, помимо Москвы, свяжет города Грузии с Минводами и Сочи, сообщило Агентство гражданской авиации Грузии. В середине мая РФ отменила запрет на прямое авиасообщение с Грузией, введенный в 2019 году. Первый рейс после отмены запрета 19 мая совершил самолет российской авиакомпании Azimuth, а 20 мая в Москву полетел самолет Georgian Airways. В середине июля рейсы начала выполнять российская авиакомпания Red Wings. Согласно новым заявкам, поданным авиакомпанией в Агентство гражданской авиации, авиакомпания Azimuth планирует с 14 по 28 октября выполнять многократные чартерные рейсы на воздушной линии Минводы – Тбилиси – Минводы с одной частотой в неделю. Авиакомпания "Азимут" запускает прямые рейсы Москва-Батуми и Сочи-Тбилиси >>С 11 по 28 октября авиаперевозчик будет выполнять рейс Сочи – Тбилиси – Сочи с двумя частотами в неделю и с 9 по 26 октября свяжет Москву с Батуми с двумя частотами в неделю. В Агентстве отметили, что выдали Azimuth разрешение на полеты по указанным направлениям, так как авиакомпания не входит в черный список ЕС. Кроме того, Azimuth Airlines продолжит работу по направлению Москва – Тбилиси – Москва во время зимнего навигационного сезона (с 29 октября). Авиакомпания "Россия" не будет летать в Грузию – Агентство гражданской авиации>>Также, по информации Агентства, начиная с сезона зимней навигации авиакомпания Red Wings будет летать по маршруту Жуковский – Тбилиси – Жуковский пять раз в неделю. Авиакомпания также продолжит выполнять рейсы по направлению Москва – Кутаиси – Москва с шестью частотами в неделю. Агентство отметило, что Red Wings, как и Azimuth Airlines, не входит в черный список ЕС. Агентство гражданской авиации Грузии отметило, что полеты между странами и впредь будут выполняться лишь авиакопаниями, которые не находятся в "черном списке" ЕС. Полеты также не будут осуществляться на самолетах, которым производители воздушных судов прекратили техническую поддержку, а это означает ограничение доступа к технической и летной документации, а также предоставления запчастей. Агентство и в дальнейшем будет действовать в соответствии с вышеуказанным решением в отношении каждого поданного заявления. Авиасообщение между Грузией и Россией было прервано Москвой в одностороннем порядке в 2019 году. Поводом послужили массовые протесты в Тбилиси после появления в здании парламента Грузии депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

москва

тбилиси

батуми

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, туризм, москва, тбилиси, батуми, агентство гражданской авиации, azimuth airlines, авиасообщение россии и грузии