https://sputnik-georgia.ru/20230928/teatr-rustaveli-otkroet-novyy-145-y-sezon-premeroy-spektaklya-sturua-282743350.html

Театр Руставели откроет новый 145-й сезон премьерой спектакля Стуруа

Театр Руставели откроет новый 145-й сезон премьерой спектакля Стуруа

На премьере зрители увидят первую часть спектакля "Прикованный Прометей" – трагическую фантазию в одном действии о любви, предательстве и дружбе 28.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-28T12:24+0400

2023-09-28T12:24+0400

2023-09-28T12:32+0400

культура

грузия

новости

роберт стуруа

шота руставели

театр руставели

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23529/07/235290783_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_79df59d269171d18140c7ae1842bddb8.jpg

ТБИЛИСИ, 28 сен — Sputnik. Тбилисский драматический театр им. Шота Руставели на открытии 145-го сезона 29 сентября готовит премьерный спектакль "Прикованный Прометей" в постановке художественного руководителя театра Роберта Стуруа, говорится на странице театра. Юбилейный 145-й сезон режиссер Роберт Стуруа решил открыть спектаклем по мотивам мифологического героя – "Прикованный Прометей". Над спектаклем, который впервые ставится на сцене театра Руставели, режиссер работал почти полтора года. На премьере зрители увидят только первую часть спектакля – трагическую фантазию в одном действии, которая повествует о любви, предательстве и дружбе, а вторую часть покажут в ноябре. Роберт Стуруа, посвятивший 60 лет Театру Руставели, считает, что миф о Прометее актуален и в современном мире. Кто представит Грузию на "Оскаре" в 2024 году?>>В спектакле играют такие известные грузинские актеры, как Манана Абрамишвили, Анна Амилахвари, Нино Арсенишвили, Гога Барбакадзе, Каха Купатадзе и другие. Театр имени Шота Руставели – один из самых известных театров в Грузии и за ее пределами. Он начал свою историю в 1921 году, расположившись в здании бывшего Артистического общества, существовавшего еще в период Царской России. Театр носит имя великого грузинского поэта и государственного деятеля XII века Шота Руставели.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

культура, грузия, новости, роберт стуруа, шота руставели, театр руставели