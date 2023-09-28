https://sputnik-georgia.ru/20230928/teatr-rustaveli-otkroet-novyy-145-y-sezon-premeroy-spektaklya-sturua-282743350.html
Театр Руставели откроет новый 145-й сезон премьерой спектакля Стуруа
Театр Руставели откроет новый 145-й сезон премьерой спектакля Стуруа
На премьере зрители увидят первую часть спектакля "Прикованный Прометей" – трагическую фантазию в одном действии о любви, предательстве и дружбе 28.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-28T12:24+0400
2023-09-28T12:24+0400
2023-09-28T12:32+0400
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ТБИЛИСИ, 28 сен — Sputnik. Тбилисский драматический театр им. Шота Руставели на открытии 145-го сезона 29 сентября готовит премьерный спектакль "Прикованный Прометей" в постановке художественного руководителя театра Роберта Стуруа, говорится на странице театра. Юбилейный 145-й сезон режиссер Роберт Стуруа решил открыть спектаклем по мотивам мифологического героя – "Прикованный Прометей". Над спектаклем, который впервые ставится на сцене театра Руставели, режиссер работал почти полтора года. На премьере зрители увидят только первую часть спектакля – трагическую фантазию в одном действии, которая повествует о любви, предательстве и дружбе, а вторую часть покажут в ноябре. Роберт Стуруа, посвятивший 60 лет Театру Руставели, считает, что миф о Прометее актуален и в современном мире. Кто представит Грузию на "Оскаре" в 2024 году?>>В спектакле играют такие известные грузинские актеры, как Манана Абрамишвили, Анна Амилахвари, Нино Арсенишвили, Гога Барбакадзе, Каха Купатадзе и другие. Театр имени Шота Руставели – один из самых известных театров в Грузии и за ее пределами. Он начал свою историю в 1921 году, расположившись в здании бывшего Артистического общества, существовавшего еще в период Царской России. Театр носит имя великого грузинского поэта и государственного деятеля XII века Шота Руставели.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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культура, грузия, новости, роберт стуруа, шота руставели, театр руставели
Театр Руставели откроет новый 145-й сезон премьерой спектакля Стуруа
12:24 28.09.2023 (обновлено: 12:32 28.09.2023)
На премьере зрители увидят первую часть спектакля "Прикованный Прометей" – трагическую фантазию в одном действии о любви, предательстве и дружбе
ТБИЛИСИ, 28 сен — Sputnik. Тбилисский драматический театр им. Шота Руставели на открытии 145-го сезона 29 сентября готовит премьерный спектакль "Прикованный Прометей" в постановке художественного руководителя театра Роберта Стуруа, говорится на странице театра.
Юбилейный 145-й сезон режиссер Роберт Стуруа решил открыть спектаклем по мотивам мифологического героя – "Прикованный Прометей". Над спектаклем, который впервые ставится на сцене театра Руставели, режиссер работал почти полтора года.
На премьере зрители увидят только первую часть спектакля – трагическую фантазию в одном действии, которая повествует о любви, предательстве и дружбе, а вторую часть покажут в ноябре. Роберт Стуруа, посвятивший 60 лет Театру Руставели, считает, что миф о Прометее актуален и в современном мире.
В спектакле играют такие известные грузинские актеры, как Манана Абрамишвили, Анна Амилахвари, Нино Арсенишвили, Гога Барбакадзе, Каха Купатадзе и другие.
Театр имени Шота Руставели – один из самых известных театров в Грузии и за ее пределами. Он начал свою историю в 1921 году, расположившись в здании бывшего Артистического общества, существовавшего еще в период Царской России. Театр носит имя великого грузинского поэта и государственного деятеля XII века Шота Руставели.