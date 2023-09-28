https://sputnik-georgia.ru/20230928/v-svyazi-s-prazdnovaniem-tbilisoba-v-stolitse-menyaetsya-skhema-dvizheniya-transporta-282771615.html

В связи с празднованием "Тбилисоба" в столице меняется схема движения транспорта

В связи с празднованием "Тбилисоба" в столице меняется схема движения транспорта

Праздник в этом году пройдет с 30 сентября по 1 октября на трех локациях: в парке Рике, Абанотубани и на площади Орбелиани 28.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-28T23:16+0400

2023-09-28T23:16+0400

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ТБИЛИСИ, 28 сен — Sputnik. Движение транспорта на отдельных улицах в Тбилиси будет ограничено в связи с мероприятиями в рамках празднования дня города "Тбилисоба 2023" с 23:00 28 сентября до 08:00 3 октября, сообщает мэрия столицы. Праздник в этом году пройдет с 30 сентября по 1 октября на трех локациях: в парке Рике, Абанотубани и на площади Орбелиани, где гостей ждут различные культурные и развлекательные мероприятия. В частности, в указанный период времени транспортные средства не смогут двигаться от Сухого моста в направлении площади Григола Орбелиани. На Правой набережной автомобили, движущиеся по улице Вирсаладзе, доедут до улицы Атонели, а затем, повернув направо, выедут на улицу Чантурия. Каладзе позвал всех на "Тбилисоба" >>Движение транспортных средств будет ограничено от улицы Абано в направлении улицы Гришашвили, а доступ к улице Гришашвили будет возможен через улицы Фирдоуси и Испаханлы. Кроме того, с 12:00 29 сентября до 00:00 1 октября будет запрещено движение транспорта на улице Хетагурова, альтернативой станет Левая набережная. Что касается общественного транспорта, то автобусы №320, №323 и микроавтобус №536, двигаясь в направлении улицы Бараташвили, будут ехать от площади Саарбрюкен до улицы Толстого, а затем через мосты Хетагурова и Бараташвили выедут на улицу Бараташвили. На обратном пути упомянутые автобусы и микроавтобусы продолжат движение от улицы Бараташвили в направлении одноименного моста, соединятся с Левой набережной Куры, после чего №323 перейдет на улицу Хетагурова. Он будет обслуживать пассажиров согласно установленному графику, а рейсы №320 и №536 смогут руководствоваться существующим маршрутом от площади Саарбрюкен. С 2018 года "Тбилисоба" ежегодно проводится в первый выходной октября, а не в конце месяца, как было принято ранее. Лишь дважды, в 2020 году, празднование Дня города было отменено из-за пандемии коронавируса, в 2021-м – из-за трагедии в Батуми, где рухнул жилой дом – состоялись только церемония посвящения в "Почетные тбилисцы" и сельскохозяйственные ярмарки.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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