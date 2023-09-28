https://sputnik-georgia.ru/20230928/vse-budut-pokazatelno-nakazany---premer-gruzii-o-gotovyaschemsya-gosperevorote-282754678.html

Все будут показательно наказаны – премьер о готовящемся госперевороте в Грузии

Все будут показательно наказаны – премьер о готовящемся госперевороте в Грузии

Определенные радикальные группы давно пытаются устроить беспорядок и хаос в стране, отметил премьер 28.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-28T15:29+0400

2023-09-28T15:29+0400

2023-09-28T15:38+0400

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ТБИЛИСИ, 28 сен — Sputnik. Власти Грузии не позволят врагам страны устроить беспорядки, все они будут примерно наказаны, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили журналистам, комментируя недавнее заявление СГБ. Служба госбезопасности Грузии 18 сентября заявила о готовящихся в стране беспорядках с целью госпереворота в октябре-декабре 2023 года, когда страна ждет решение о предоставлении статуса кандидата на вступление в ЕС. Согласно заявлению СГБ Грузии, беспорядки планируются при координации и финансовой поддержке зарубежных стран. По словам премьера, у СГБ больше информации, чем они посчитали уместным сообщить обществу в данный момент. "То, что определенные радикальные группы пытались и пытаются внести дестабилизацию, беспорядок и хаос, не новость. Конечно, у этих людей – я имею в виду Михаила Саакашвили и радикальные анархистские группы – у них это никогда не выходило и не выйдет", – заявил премьер. "Вы играете с огнем, будьте осторожны!" – Каладзе предупредил оппозицию>>По словам главы правительства, спецслужбы Грузии следят за ситуацией. "Любое правонарушение будет фиксироваться, и будет очень строгое реагирование", – подчеркнул премьер. В заявлении СГБ среди прочего сказано, что организаторы беспорядков намерены были разбить т. н. "палаточный городок" и заминировать одну из палаток, а затем произвести взрыв, в результате которого погибнут как мирные жители, так и правоохранители. И при осуществлении теракта они надеются на бесцельную стрельбу между правоохранителями и протестующими, что создаст благодатную почву для дальнейшего гражданского противостояния, отмечено в заявлении СГБ. Расследование СГБ Грузии В Службе госбезопасности Грузии заявили, что большая группа военных грузинского происхождения, участвующих в конфликте на Украине, и часть грузинской молодежи, находящейся под влиянием заинтересованной стороны, подготовка которой ведется вблизи польско-украинской госграницы, будет использована для организации гражданских беспорядков в Грузии с целью госпереворота. Одним из авторов плана является замглавы МВД времен президентства Михаила Саакашвили, а ныне замглавы военной разведки Украины Георгий Лорткипанидзе, сообщили в СГБ. Отмечается, что гражданские беспорядки в Грузии планируются при координации и финансовой поддержке зарубежных стран. Для осуществления плана в подчинении Лорткипанидзе находятся лица грузинского происхождения, в том числе бывший член охраны третьего президента Грузии Михаил Батурин, а также член ближайшего окружения Саакашвили Мамука Мамулашвили, командир действующего на Украине "Грузинского легиона". Евромайдан, взрыв и бесцельная стрельба – как планируют организовать госпереворот в Грузии>>Датой начала деструктивных процессов выбран период октябрь-декабрь текущего года, когда должен быть опубликован промежуточный отчет Еврокомиссии и итоговый отчет Евросоюза о предоставлении Грузии статуса страны-кандидата на вступление в ЕС. Ожидание заговорщиков, готовящихся к свержению государственной власти, рассчитано на то, что опубликованное заключение будет отрицательным, что при имеющихся в их распоряжении информационных сетях, при искусственно прикрепленном к правительству ярлыку "пророссийскости", создаст благодатную почву для общественного волнения и последующих беспорядков, отметили в СГБ. Для подготовки молодежных групп с целью их использования для революционного сценария используется организация CANVAS, ядром которой является организация "Отпор", сообщили в СГБ, отметив, что именно эти организации принимали активное участие в революционных процессах, развернувшихся в Сербии в прошлом, и, соответственно, регулярно используются в разных странах для обучения молодежи и вовлечения ее в деструктивные процессы. Указанные лица рассматривают несколько сценариев развития событий, среди которых создание т. н. "палаточного городка", возведение баррикад вблизи центральных проспектов и стратегических объектов Грузии, занятие и баррикадирование правительственных зданий, а также другие противоправные действия, содержащие элементы серьезной провокации. Власти Грузии должны избежать провокаций – Кобахидзе о готовящемся госперевороте>>Доподлинно известно, что организаторы рассматривают возможность реализации в Грузии сценария, аналогичного "Евромайдану", прошедшему на Украине в 2014 году, отметили в СГБ. Кроме того, известно, что на территории т. н. "палаточного городка" на месте, где пройдут митинги, организованные Лорткипанидзе и Батуриным, в заранее выбранной палатке будет заложено взрывное устройство, которое организаторы преступной деятельности намерены взорвать, что должно повлечь жертвы среди мирного населения, участвующего в протестах, и среди представителей правоохранительных органов. В случае осуществления теракта деструктивные силы надеются на бесцельную стрельбу между правоохранителями и протестующими, что создаст благодатную почву для дальнейшего гражданского противостояния. В СГБ отметают, что это не первый случай, когда в стране планируются провокации.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, украина, сербия, михаил саакашвили, ираклий гарибашвили, мамука мамулашвили, сгб, грузинский легион