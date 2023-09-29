https://sputnik-georgia.ru/20230929/dezinformatsiya-v-deystvii-glava-parlamenta-rasskazal-kak-v-gruzii-manipuliruyut-lyudmi--282788528.html
Дезинформация в действии: глава парламента рассказал, как в Грузии манипулируют людьми
Дезинформация в действии: глава парламента рассказал, как в Грузии манипулируют людьми
Дезинформация распространяется подобно лесному пожару на платформах социальных сетей, отметил политик 29.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-29T16:16+0400
2023-09-29T16:16+0400
2023-09-29T16:25+0400
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ТБИЛИСИ, 29 сен — Sputnik. В последнее время в Грузии участились кампании по дезинформации, направленные на манипулирование общественным мнением и искажение правды, заявил глава парламента Шалва Папуашвили, выступая на Европейской конференции председателей парламентов государств-членов Совета Европы в Дублине. Как отметил Папуашвили, демократия основана на принципах прозрачности, подотчетности и желании людей. Дезинформация распространяется подобно лесному пожару на платформах социальных сетей, поэтому ошибочная информация может достичь миллионов за считанные секунды, создавая идеальную среду для манипуляций, отметил политик."Более того, тайная зарубежная интервенция становится все большей угрозой демократии. Враждебно настроенные акторы пытаются воспользоваться нашей слабостью, и тем самым нанести ущерб демократическим процессам. Их цель – поколебать доверие к институтам, посеять раздор, сбить с толку граждан и ослабить демократические основы", – отметил он. По словам Папуашвили, их тактика варьируется от кибератак на критически важную инфраструктуру до злонамеренных и завуалированных кампаний, направленных на формирование ложного общественного мнения. Как отметил глава грузинского законодательного органа, эти угрозы становятся более острыми во время выборов. "В случае дезинформации и зарубежного вмешательства идея свободных и справедливых выборов теряется. Гражданам излишне подается неверная информация, из-за чего трудно отличить факты от воображения. Снижается доверие к избирательному процессу, что способствует тому, чтобы граждане были под иллюзией, и демократия ослабла. Этот вызов не чужд Грузии", – заявил он. Спикер парламента Грузии рассказал, чего страна добилась за последние 30 лет>>Как отметил Папуашвили, демократия в нашем регионе имеет хрупкие корни, и сегодня мы сталкиваемся с беспрецедентным двойным вызовом. "Этот вызов, с одной стороны, состоит из внешнеполитического давления и вмешательства, а с другой стороны – радикализма и популизма во внутренней политике. Эта тенденция уже очевидна", – подчеркнул Папуашвили. Председатель парламента Грузии отправился в Ирландию с рабочим визитом 27 сентября для участия в Европейской конференции председателей парламентов. Это крупный европейский парламентский саммит, который проводится каждые два года под эгидой ПАСЕ и организуется поочередно в Страсбурге и столице какого-либо государства-члена Совета Европы. В рамках визита Папуашвили провел ряд двусторонних встреч с председателями парламентов стран-членов ЕС. Также состоялась встреча с генеральным секретарем Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич в Дублине.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, тбилиси, ирландия, страсбург, шалва папуашвили, совет европы, пасе
Дезинформация в действии: глава парламента рассказал, как в Грузии манипулируют людьми
16:16 29.09.2023 (обновлено: 16:25 29.09.2023)
Дезинформация распространяется подобно лесному пожару на платформах социальных сетей, отметил политик
ТБИЛИСИ, 29 сен — Sputnik. В последнее время в Грузии участились кампании по дезинформации, направленные на манипулирование общественным мнением и искажение правды, заявил глава парламента Шалва Папуашвили, выступая на Европейской конференции председателей парламентов государств-членов Совета Европы в Дублине.
Как отметил Папуашвили, демократия основана на принципах прозрачности, подотчетности и желании людей.
"Однако в последнее время налицо рост кампании по дезинформации, которая ставит целью манипуляцию общественным мнением и искажение правды. Распространяют неверный нарратив, способствуют путанице и подрывают доверие к демократическим институтам", – заявил Папуашвили.
Дезинформация распространяется подобно лесному пожару на платформах социальных сетей, поэтому ошибочная информация может достичь миллионов за считанные секунды, создавая идеальную среду для манипуляций, отметил политик.
"Более того, тайная зарубежная интервенция становится все большей угрозой демократии. Враждебно настроенные акторы пытаются воспользоваться нашей слабостью, и тем самым нанести ущерб демократическим процессам. Их цель – поколебать доверие к институтам, посеять раздор, сбить с толку граждан и ослабить демократические основы", – отметил он.
По словам Папуашвили, их тактика варьируется от кибератак на критически важную инфраструктуру до злонамеренных и завуалированных кампаний, направленных на формирование ложного общественного мнения.
Как отметил глава грузинского законодательного органа, эти угрозы становятся более острыми во время выборов.
"В случае дезинформации и зарубежного вмешательства идея свободных и справедливых выборов теряется. Гражданам излишне подается неверная информация, из-за чего трудно отличить факты от воображения. Снижается доверие к избирательному процессу, что способствует тому, чтобы граждане были под иллюзией, и демократия ослабла. Этот вызов не чужд Грузии", – заявил он.
Как отметил Папуашвили, демократия в нашем регионе имеет хрупкие корни, и сегодня мы сталкиваемся с беспрецедентным двойным вызовом.
"Этот вызов, с одной стороны, состоит из внешнеполитического давления и вмешательства, а с другой стороны – радикализма и популизма во внутренней политике. Эта тенденция уже очевидна", – подчеркнул Папуашвили.
Председатель парламента Грузии отправился в Ирландию с рабочим визитом 27 сентября для участия в Европейской конференции председателей парламентов. Это крупный европейский парламентский саммит, который проводится каждые два года под эгидой ПАСЕ и организуется поочередно в Страсбурге и столице какого-либо государства-члена Совета Европы.
В рамках визита Папуашвили провел ряд двусторонних встреч с председателями парламентов стран-членов ЕС. Также состоялась встреча с генеральным секретарем Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич в Дублине.