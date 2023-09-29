https://sputnik-georgia.ru/20230929/dopolnennyy-variant-gosbyudzheta-gruzii-na-2024-god-predstavyat-v-parlament-do-5-noyabrya-282801297.html

Дополненный вариант госбюджета Грузии на 2024 год представят в парламент до 5 ноября

Дополненный вариант госбюджета Грузии на 2024 год представят в парламент до 5 ноября

Бюджет запланирован с достаточно консервативным подходом, заявил премьер 29.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-29T21:42+0400

2023-09-29T21:42+0400

2023-09-29T22:06+0400

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ТБИЛИСИ, 29 сен — Sputnik. Дополненный вариант госбюджета на 2024 год будет представлен до 5 ноября, после чего начнется работа над третьим вариантов, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. Первый вариант госбюджета на 2024 год был рассмотрен кабинетом министров на заседании правительства в пятницу. Проект бюджета позже будет отправлен в парламент. По информации премьера, консолидированный бюджет Грузии 2024 года составит 27,8 миллиарда лари, что втрое больше, чем в 2012 году, когда "Грузинская мечта – демократическая Грузия" только пришла к власти. По информации премьера, на развитие малого и среднего бизнеса в 2024 году планируется потратить 300 миллионов лари. На развитие сельского хозяйства предусмотрено 560 миллионов лари. Также 180 миллионов лари будет выделено на финансирование программ по охране окружающей среды. Гарибашвили отметил, что согласно расчетам правительства, дефицит госбюджета на 2024 год составит 2,5%, а долг правительства будет 38,2% ВВП. "Бюджет запланирован с достаточно консервативным подходом. Мы заложили рост экономики в 5,2%. Прогноз реального экономического роста в среднесрочный период – 5%, средний прогноз инфляции будет в пределах целевого показателя – 2,8%", – сказал Гарибашвили. Нынешние власти Грузии обеспечили рост госбюджета втрое – премьер >>ВВП будет около 85,4 миллиарда лари, что, по словам премьера Грузии, является большим прогрессом. В 2012 году ВВП составил 27 миллиардов. При этом правительство прогнозирует рост ВВП к 2027 году до 108 миллиардов лари.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, ираклий гарибашвили, экономика, бюджет грузии