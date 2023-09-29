https://sputnik-georgia.ru/20230929/nyneshnie-vlasti-gruzii-obespechili-rost-gosbyudzheta-vtroe--premer--282788871.html

Нынешние власти Грузии обеспечили рост госбюджета втрое – премьер

Нынешние власти Грузии обеспечили рост госбюджета втрое – премьер

Правительство прогнозирует рост экономики Грузии в следующем году на 5% 29.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-29T16:35+0400

2023-09-29T16:35+0400

2023-09-29T16:35+0400

грузия

экономика

новости

ираклий гарибашвили

бюджет грузии

грузинская мечта - демократическая грузия

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ТБИЛИСИ, 29 сен — Sputnik. Консолидированный бюджет Грузии 2024 года составит 27,8 миллиарда лари, что втрое больше, чем в 2012 году, когда "Грузинская мечта – демократическая Грузия" только пришла к власти, заявил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили на заседании правительства.В пятницу на заседании правительства рассматривается первичный вариант госбюджета на 2024 год, который позже будет отправлен в парламент. По его словам, согласно расчетам правительства, дефицит госбюджета на 2024 год составит 2,5%, а долг правительства будет 38,2% ВВП. "Бюджет запланирован с достаточно консервативным подходом. Мы заложили рост экономики в 5,2%. Прогноз реального экономического роста в среднесрочный период – 5%, средний прогноз инфляции будет в пределах целевого показателя – 2,8%", – сказал Гарибашвили. В Грузии вырастут пенсии>>ВВП будет около 85,4 миллиарда лари, что, по словам премьера Грузии, является большим прогрессом. В 2012 году ВВП составил 27 миллиардов. При этом правительство прогнозирует рост ВВП к 2027 годe до 108 миллиардов лари.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, экономика, новости, ираклий гарибашвили, бюджет грузии, грузинская мечта - демократическая грузия