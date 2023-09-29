https://sputnik-georgia.ru/20230929/gruziya-turtsiya-i-azerbaydzhan-vozobnovyat-trekhstoronnee-parlamentskoe-sotrudnichestvo-282801495.html

Грузия, Турция и Азербайджан возобновят трехстороннее парламентское сотрудничество

Грузия, Турция и Азербайджан возобновят трехстороннее парламентское сотрудничество

Грузинская парламентская делегация во главе со спикером Шалвой Папуашвили находится в Дублине 29.09.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 29 сен — Sputnik. Обновить трехсторонний формат парламентского сотрудничества Грузии, Турции и Азербайджана, который подразумевает встречи спикеров парламентов трех стран, договорились председатели парламентов Грузии и Турции в Дублине, заявил глава постоянной делегации парламента Грузии в Парламентской ассамблее Совета Европы Ираклий Чиковани. Грузинская парламентская делегация во главе со спикером Шалвой Папуашвили находится в Дублине, где проходит Европейская конференция председателей парламентов государств-членов Совета Европы. По словам Чиковани, между председателями парламентов Грузии и Турции состоялась важная встреча. По его словам, на встрече разговор также коснулся текущей повестки дня Грузии и Турции. Особо была подчеркнута важность экономического сотрудничества. "У нас есть высококачественное сотрудничество с Турцией, но возможностей для расширения этого сотрудничества еще больше, и стороны договорились, что обе стороны будут это поддерживать", – заявил Чиковани. Также стороны говорили о вопросах безопасности в регионе, отметив, что в среде, полной вызовов, очень важно, что у Грузии есть очень интенсивное общение и консультации со своим стратегическим партнером Турцией. Грузия, Турция и Азербайджан обсудили стратегическое сотрудничество в сфере обороны >>Грузия и Турция – стратегические партнеры. Страны установили дипломатические отношения 21 мая 1992 года. Государства сотрудничают в сферах торговли, экономики, энергетики, региональной безопасности и образования. Кроме того, Турция занимает первое место среди крупных торговых партнеров Грузии. Внешнеторговый оборот с соседней страной в январе-августе 2023 года составил 1,9 миллиарда долларов – на 8,4% больше, чем за восемь месяцев 2022 года. Это 13,9% от общего торгового оборота Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, турция, азербайджан, ираклий чиковани, шалва папуашвили, парламент грузии