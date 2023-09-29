https://sputnik-georgia.ru/20230929/karavadzho-vozvraschaetsya-k-zhivopisi--italyanskie-smi-pishut-ob-uspekhakh-kvaratskheliya-282773311.html

"Караваджо возвращается к живописи" – итальянские СМИ пишут об успехах Кварацхелия

"Караваджо возвращается к живописи" – итальянские СМИ пишут об успехах Кварацхелия

Кварацхелия, который не забивал полгода, а если точнее, 189 дней, в матче с "Удинезе" не только стал автором гола, но и записал на свой счет ассист и заработал... 29.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-29T07:32+0400

2023-09-29T07:32+0400

2023-09-29T07:32+0400

спорт

новости

грузия

италия

хвича кварацхелия

клуб "наполи"

футбол

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0a/0d/271294542_0:134:1426:936_1920x0_80_0_0_5f8c6b69d77fbc3395a0ff7b5ec05751.jpg

ТБИЛИСИ, 29 сен — Sputnik. Отличная игра вингера сборной Грузии по футболу и итальянского "Наполи" Хвичи Кварацхелия в шестом туре чемпионата Италии против "Удинезе" стала одной из основных тем в местных СМИ и спортивной прессе ряда европейских стран. Кварацхелия, который не забивал полгода, а если точнее, 189 дней, в матче с "Удинезе" не только стал автором гола, но и записал на свой счет ассист и заработал для команды пенальти. Окончальтельный счет – 4:1. "Караваджо возвращается к живописи", – пишет официальная страница Серии А. Хвича снова в игре – Кварацхелия протаранил ворота "Удинезе" и стал автором ассиста >>"Наполи, Осимен и Квара снова сияют", – пишет Gazzetta: "Угадай, кто вернулся? Выиграл пенальти, дважды попал в штангу, забил гол, сделал результативную передачу. Нет слов, чтобы объяснить, Квара — это феномен. Эту картину можно будет вывесить в футбольных школах по всему миру", – DAZN Italia."Хвича Кварацхеля забил еще один гол в "Наполи", который ему пришлось ждать более полугода. После победы над "Удинезе" он почувствовал огромное облегчение не только из-за гола. Грузин не забивал в 16 матчах чемпионата и в пяти матчах в составе сборной Грузии", – пишет Kicker. Хвича Кварацхелия перешел в "Наполи" в июне 2022 года из батумского "Динамо". В дебютном сезоне он трижды признавался игроком месяца Серии А, а под конец и вовсе стал лучшим игроком сезона 2022/2023. Кроме того, он был признан лучшим молодым игроком серии А.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

италия

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

спорт, новости, грузия, италия, хвича кварацхелия, клуб "наполи", футбол