https://sputnik-georgia.ru/20230929/mezhdunarodnyy-festival-turisticheskikh-filmov-prinimayut-na-izvestnom-kurorte-gruzii-282789009.html
Международный фестиваль туристических фильмов принимают на известном курорте Грузии
Международный фестиваль туристических фильмов принимают на известном курорте Грузии
На фестивале показывают 20 фильмов о туристическом потенциале разных регионов Грузии 29.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-29T16:36+0400
2023-09-29T16:36+0400
2023-09-29T16:36+0400
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ТБИЛИСИ, 29 сен — Sputnik. Международный фестиваль туристических фильмов впервые проходит в городе Цхалтубо (Имерети), говорится в сообщении мэрии района. На открытии присутствовали мэр района Геннадий Баланчивадзе, председатель Сакребуло (райсобрание) Теймураз Чеишвили, организатор фестиваля Натали Стюарт-Фокс, а также эксперты в сфере туризма из Грузии и других стран. Как сообщила организатор фестиваля Натали Стюарт-Фокс, 29 сентября в концертном зале "Иверия" будет представлено более 20 фильмов о туристическом потенциале разных регионов Грузии. Организаторы отмечают, что гости фестиваля еще раз убедятся в том, что Грузия – страна древней цивилизации, отличающаяся богатейшим культурным наследием, историей, разнообразной природой и удивительным гостеприимством, страна, привлекающая миллионы международных путешественников и туристов. Возрождение курорта Цхалтубо – приватизирован третий заброшенный санаторий>>Курорт Цхалтубо в регионе Имерети на западе Грузии с советских времен славится своими уникальными радоновыми, хлоридно-гидрокарбонатно-сульфатными, натриево-магниево-кальциевыми водами. Они подходят для людей с болезнями костно-мышечной системы, заболеваниями сердечно-сосудистой системы, центральной и периферической нервной систем, гинекологическими и кожными заболеваниями.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, туризм, цхалтубо, имерети
грузия, новости, туризм, цхалтубо, имерети
Международный фестиваль туристических фильмов принимают на известном курорте Грузии
На фестивале показывают 20 фильмов о туристическом потенциале разных регионов Грузии
ТБИЛИСИ, 29 сен — Sputnik. Международный фестиваль туристических фильмов впервые проходит в городе Цхалтубо (Имерети), говорится в сообщении мэрии района.
На открытии присутствовали мэр района Геннадий Баланчивадзе, председатель Сакребуло (райсобрание) Теймураз Чеишвили, организатор фестиваля Натали Стюарт-Фокс, а также эксперты в сфере туризма из Грузии и других стран.
"Мы рады, что этот фестиваль пройдет в рамках традиционного народного праздника "Осенний Цхалтубо" и будет способствовать продвижению Цхалтубо как туристического города, а также позволит познакомить более широкую аудиторию с городом, в том числе иностранных специалистов киноиндустрии и представителей сферы туризма", – отметил Баланчивадзе.
Как сообщила организатор фестиваля Натали Стюарт-Фокс, 29 сентября в концертном зале "Иверия" будет представлено более 20 фильмов о туристическом потенциале разных регионов Грузии.
"Эти фильмы побеждают на различных фестивалях, поэтому у нас возникла идея провести в Грузии международный фестиваль туристического кино... Я уверена, что этот фестиваль станет еще одним шагом вперед для развития и продвижения туризма как в Грузии, так и за рубежом", – сказала Натали Стюарт-Фокс.
Организаторы отмечают, что гости фестиваля еще раз убедятся в том, что Грузия – страна древней цивилизации, отличающаяся богатейшим культурным наследием, историей, разнообразной природой и удивительным гостеприимством, страна, привлекающая миллионы международных путешественников и туристов.
Курорт Цхалтубо в регионе Имерети на западе Грузии с советских времен славится своими уникальными радоновыми, хлоридно-гидрокарбонатно-сульфатными, натриево-магниево-кальциевыми водами. Они подходят для людей с болезнями костно-мышечной системы, заболеваниями сердечно-сосудистой системы, центральной и периферической нервной систем, гинекологическими и кожными заболеваниями.