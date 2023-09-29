https://sputnik-georgia.ru/20230929/na-razvitie-infrastruktury-v-gruzii-vydelyat-6-milliardov-lari-v-2024-godu-282795739.html

На развитие инфраструктуры в Грузии выделят 6 миллиардов лари в 2024 году

На развитие инфраструктуры в Грузии выделят 6 миллиардов лари в 2024 году

На развитие дорожной инфраструктуры выделят 1,7 миллиарда лари, в том числе на строительство скоростной магистрали – 1,2 миллиарда лари 29.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-29T18:21+0400

2023-09-29T18:21+0400

2023-09-29T18:21+0400

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строительство дороги

министерство регионального развития и инфраструктуры грузии

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ТБИЛИСИ, 29 сен — Sputnik. Власти Грузии выделит 6 миллиардов лари из консолидированного бюджета на развитие инфраструктуры в 2024 году, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили на заседании правительства. По информации премьера, консолидированный бюджет Грузии 2024 года составит 27,8 миллиарда лари, что втрое больше, чем в 2012 году, когда "Грузинская мечта – демократическая Грузия" только пришла к власти. На что пойдут средства По информации премьера, на развитие дорожной инфраструктуры выделят 1,7 миллиарда лари, в том числе на строительство скоростной магистрали – 1,2 миллиарда лари. На развитие муниципальной инфраструктуры предусмотрено 1,9 миллиарда лари, а на улучшение водоснабжения и канализации – 500 миллионов лари. Нынешние власти Грузии обеспечили рост госбюджета втрое – премьер >>Кроме того, на развитие всей образовательной инфраструктуры в 2024 году будет потрачено 700 миллионов лари. 170 миллионов лари планируется выделить на развитие туристической инфраструктуры. Первичный вариант госбюджета на 2024 год был рассмотрен кабинетом министров в пятницу на заседании правительства. Проект бюджета позже будет отправлен в парламент.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, экономика, ираклий гарибашвили, грузинская мечта - демократическая грузия, дороги, строительство дороги, министерство регионального развития и инфраструктуры грузии