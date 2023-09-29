https://sputnik-georgia.ru/20230929/v-gruzii-vyrastut-pensii-282785671.html

В Грузии вырастут пенсии

В Грузии вырастут пенсии

Повышение пенсий – это реальный результат работы нынешних властей Грузии, сказал премьер-министр 29.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-29T14:48+0400

2023-09-29T14:48+0400

2023-09-29T15:03+0400

грузия

новости

ираклий гарибашвили

правительство грузии

пенсия

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ТБИЛИСИ, 29 сен — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили анонсировал рост пенсий в стране в 2024 году. Гарибашвили представил проект госбюджета на 2024 год на заседании правительства. Согласно проекту госбюджета, пенсия людей в возрасте 70 лет и старше вырастет на 50 лари и составит 415 лари, а пенсия этой же категории пенсионеров, которые проживают в высокогорных поселениях, составит почти 500 лари.Для сравнения глава правительства напомнил о том, что в 2012 году, когда к власти только пришла "Грузинская мечта", пенсия была 110 и 125 лари. Когда парламент Грузии примет законопроект об отсрочке пенсионного нововведения?>>"Это реальный результат работы наших властей", – сказал Гарибашвили. При этом пенсия граждан в возрасте до 70 лет вырастет на 20 лари и составит 315 лари, а в высокогорных поселениях – 380 лари. Пенсии в стране растут в рамках ежегодной индексации, которая вступила в силу с 1 января 2021 года – выплаты должны расти ежегодно в зависимости от экономических факторов. Для пенсионеров в возрасте до 70 лет пенсия растет с учетом инфляции, а для граждан старше 70 лет – инфляции и 80% от экономического роста.На сегодняшний день в Грузии пенсия по возрасту полагается женщинам с 60 лет и мужчинам с 65 лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, ираклий гарибашвили, правительство грузии, пенсия