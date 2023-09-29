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Президент Грузии действует по революционному сценарию – Вольский
Президент Грузии действует по революционному сценарию – Вольский
Любая встреча президента с оппозицией означает, что происходит согласование позиций, уверен депутат 29.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-29T12:12+0400
2023-09-29T12:12+0400
2023-09-29T12:23+0400
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саломе зурабишвили
ираклий кобахидзе
грузинская мечта - демократическая грузия
еврокомиссия
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ТБИЛИСИ, 29 сен — Sputnik. Заявления президента Грузии Саломе Зурабишвили, ее зарубежные поездки и нарушение Конституции совпадают с революционным сценарием "радикальной оппозиции", заявил один из лидеров правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", вице-спикер парламента Грузии Гия Вольский. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" запустила процедуру импичмента Зурабишвили после того, как она 31 августа начала зарубежное турне и встречу с лидерами стран ЕС без одобрения правительства. По словам президента, цель поездок – помощь Грузии в получении статуса страны-кандидата. По его словам, любая встреча президента с оппозицией означает, что происходит координация, согласование позиций. Отношения между президентом и правящей партией накалились до предела после выступления Зурабишвили в парламенте 31 марта. Глава государства с парламентской трибуны заявила, что в прошлом году Грузия не заслуживала статуса страны-кандидата и что сегодня рекомендации ЕС выполняются лишь формально. В "Грузинской мечте" заявили, что Зурабишвили действует заодно с "радикальной оппозицией" и только мешает евроинтеграции Грузии. Грузия в режиме ожидания Грузия ждет решения по вопросу статуса кандидата на вступление в Евросоюз в декабре 2023 года. Для этого нужно одобрение лидеров всех 27 стран ЕС. Согласно озвученным процедурам, в октябре Еврокомиссия подготовит рекомендации для Евросовета, который в декабре примет решение. Согласно промежуточной оценке Еврокомиссии, Грузия полностью выполнила три условия, частично – семь, ограниченный прогресс достигнут по одному пункту, и еще по одному пункту, в частности, в направлении плюрализма СМИ и уголовных процедур в отношении владельцев СМИ нет никакого прогресса. Импичмент Зурабишвили и статус кандидата в ЕС не связаны между собой – премьер Грузии>>Председатель правящей "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе ранее заявил, что Грузия сделала все возможное для выполнения условий Евросоюза и ждет конкретики по трем рекомендациям – деолигархизации, судебной реформе и усилению борьбы с организованной преступностью. Глава парламентского комитета по евроинтеграции Мака Бочоришвили же сказала, что работа над 12 рекомендациями Евросоюза для получения Грузией статуса кандидата на законодательном уровне практически завершена.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, тбилиси, саломе зурабишвили , ираклий кобахидзе, грузинская мечта - демократическая грузия, еврокомиссия
Президент Грузии действует по революционному сценарию – Вольский
12:12 29.09.2023 (обновлено: 12:23 29.09.2023)
Любая встреча президента с оппозицией означает, что происходит согласование позиций, уверен депутат
ТБИЛИСИ, 29 сен — Sputnik. Заявления президента Грузии Саломе Зурабишвили, ее зарубежные поездки и нарушение Конституции совпадают с революционным сценарием "радикальной оппозиции", заявил один из лидеров правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", вице-спикер парламента Грузии Гия Вольский.
Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" запустила процедуру импичмента Зурабишвили после того, как она 31 августа начала зарубежное турне и встречу с лидерами стран ЕС без одобрения правительства. По словам президента, цель поездок – помощь Грузии в получении статуса страны-кандидата.
"Главное, что мы узнали по результатам ее поездки, – это то, что до сих пор в силе какая-то неслыханная формула о том, что статус кандидата принадлежит обществу, а правительству – нет. Это признак того, что общество должно приложить все усилия, чтобы избавиться от избранного им самим правительства. То есть эти ее заявления, вояж и нарушение самой Конституции совпадают с революционным сценарием", – заявил Вольский.
По его словам, любая встреча президента с оппозицией означает, что происходит координация, согласование позиций.
Отношения между президентом и правящей партией накалились до предела после выступления Зурабишвили в парламенте 31 марта. Глава государства с парламентской трибуны заявила, что в прошлом году Грузия не заслуживала статуса страны-кандидата и что сегодня рекомендации ЕС выполняются лишь формально.
В "Грузинской мечте" заявили, что Зурабишвили действует заодно с "радикальной оппозицией" и только мешает евроинтеграции Грузии.
Грузия в режиме ожидания
Грузия ждет решения по вопросу статуса кандидата на вступление в Евросоюз в декабре 2023 года. Для этого нужно одобрение лидеров всех 27 стран ЕС. Согласно озвученным процедурам, в октябре Еврокомиссия подготовит рекомендации для Евросовета, который в декабре примет решение.
Согласно промежуточной оценке Еврокомиссии, Грузия полностью выполнила три условия, частично – семь, ограниченный прогресс достигнут по одному пункту, и еще по одному пункту, в частности, в направлении плюрализма СМИ и уголовных процедур в отношении владельцев СМИ нет никакого прогресса.
Председатель правящей "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе ранее заявил, что Грузия сделала все возможное для выполнения условий Евросоюза и ждет конкретики по трем рекомендациям – деолигархизации, судебной реформе и усилению борьбы с организованной преступностью.
Глава парламентского комитета по евроинтеграции Мака Бочоришвили же сказала, что работа над 12 рекомендациями Евросоюза для получения Грузией статуса кандидата на законодательном уровне практически завершена.