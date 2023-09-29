Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20230929/prezident-gruzii-deystvuet-po-revolyutsionnomu-stsenariyu--volskiy-282778408.html
Президент Грузии действует по революционному сценарию – Вольский
Президент Грузии действует по революционному сценарию – Вольский
Любая встреча президента с оппозицией означает, что происходит согласование позиций, уверен депутат 29.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-29T12:12+0400
2023-09-29T12:23+0400
политика
грузия
новости
тбилиси
саломе зурабишвили
ираклий кобахидзе
грузинская мечта - демократическая грузия
еврокомиссия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23390/57/233905759_0:29:1500:873_1920x0_80_0_0_9b48e424b706cc335d1ff60b7e7c3098.jpg
ТБИЛИСИ, 29 сен — Sputnik. Заявления президента Грузии Саломе Зурабишвили, ее зарубежные поездки и нарушение Конституции совпадают с революционным сценарием "радикальной оппозиции", заявил один из лидеров правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", вице-спикер парламента Грузии Гия Вольский. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" запустила процедуру импичмента Зурабишвили после того, как она 31 августа начала зарубежное турне и встречу с лидерами стран ЕС без одобрения правительства. По словам президента, цель поездок – помощь Грузии в получении статуса страны-кандидата. По его словам, любая встреча президента с оппозицией означает, что происходит координация, согласование позиций. Отношения между президентом и правящей партией накалились до предела после выступления Зурабишвили в парламенте 31 марта. Глава государства с парламентской трибуны заявила, что в прошлом году Грузия не заслуживала статуса страны-кандидата и что сегодня рекомендации ЕС выполняются лишь формально. В "Грузинской мечте" заявили, что Зурабишвили действует заодно с "радикальной оппозицией" и только мешает евроинтеграции Грузии. Грузия в режиме ожидания Грузия ждет решения по вопросу статуса кандидата на вступление в Евросоюз в декабре 2023 года. Для этого нужно одобрение лидеров всех 27 стран ЕС. Согласно озвученным процедурам, в октябре Еврокомиссия подготовит рекомендации для Евросовета, который в декабре примет решение. Согласно промежуточной оценке Еврокомиссии, Грузия полностью выполнила три условия, частично – семь, ограниченный прогресс достигнут по одному пункту, и еще по одному пункту, в частности, в направлении плюрализма СМИ и уголовных процедур в отношении владельцев СМИ нет никакого прогресса. Импичмент Зурабишвили и статус кандидата в ЕС не связаны между собой – премьер Грузии&gt;&gt;Председатель правящей "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе ранее заявил, что Грузия сделала все возможное для выполнения условий Евросоюза и ждет конкретики по трем рекомендациям – деолигархизации, судебной реформе и усилению борьбы с организованной преступностью. Глава парламентского комитета по евроинтеграции Мака Бочоришвили же сказала, что работа над 12 рекомендациями Евросоюза для получения Грузией статуса кандидата на законодательном уровне практически завершена.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23390/57/233905759_167:0:1500:1000_1920x0_80_0_0_0086312a1b5b22ca4c128f3224eaa96b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
политика, грузия, новости, тбилиси, саломе зурабишвили , ираклий кобахидзе, грузинская мечта - демократическая грузия, еврокомиссия
политика, грузия, новости, тбилиси, саломе зурабишвили , ираклий кобахидзе, грузинская мечта - демократическая грузия, еврокомиссия

Президент Грузии действует по революционному сценарию – Вольский

12:12 29.09.2023 (обновлено: 12:23 29.09.2023)
© photo: Sputnik / StringerДепутат парламента Грузии Георгий Вольский
Депутат парламента Грузии Георгий Вольский - Sputnik Грузия, 1920, 29.09.2023
© photo: Sputnik / Stringer
Подписаться на
НовостиTelegram
Любая встреча президента с оппозицией означает, что происходит согласование позиций, уверен депутат
ТБИЛИСИ, 29 сен — Sputnik. Заявления президента Грузии Саломе Зурабишвили, ее зарубежные поездки и нарушение Конституции совпадают с революционным сценарием "радикальной оппозиции", заявил один из лидеров правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", вице-спикер парламента Грузии Гия Вольский.
Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" запустила процедуру импичмента Зурабишвили после того, как она 31 августа начала зарубежное турне и встречу с лидерами стран ЕС без одобрения правительства. По словам президента, цель поездок – помощь Грузии в получении статуса страны-кандидата.

"Главное, что мы узнали по результатам ее поездки, – это то, что до сих пор в силе какая-то неслыханная формула о том, что статус кандидата принадлежит обществу, а правительству – нет. Это признак того, что общество должно приложить все усилия, чтобы избавиться от избранного им самим правительства. То есть эти ее заявления, вояж и нарушение самой Конституции совпадают с революционным сценарием", – заявил Вольский.

По его словам, любая встреча президента с оппозицией означает, что происходит координация, согласование позиций.
Отношения между президентом и правящей партией накалились до предела после выступления Зурабишвили в парламенте 31 марта. Глава государства с парламентской трибуны заявила, что в прошлом году Грузия не заслуживала статуса страны-кандидата и что сегодня рекомендации ЕС выполняются лишь формально.
В "Грузинской мечте" заявили, что Зурабишвили действует заодно с "радикальной оппозицией" и только мешает евроинтеграции Грузии.

Грузия в режиме ожидания

Грузия ждет решения по вопросу статуса кандидата на вступление в Евросоюз в декабре 2023 года. Для этого нужно одобрение лидеров всех 27 стран ЕС. Согласно озвученным процедурам, в октябре Еврокомиссия подготовит рекомендации для Евросовета, который в декабре примет решение.
Согласно промежуточной оценке Еврокомиссии, Грузия полностью выполнила три условия, частично – семь, ограниченный прогресс достигнут по одному пункту, и еще по одному пункту, в частности, в направлении плюрализма СМИ и уголовных процедур в отношении владельцев СМИ нет никакого прогресса.
Импичмент Зурабишвили и статус кандидата в ЕС не связаны между собой – премьер Грузии>>
Председатель правящей "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе ранее заявил, что Грузия сделала все возможное для выполнения условий Евросоюза и ждет конкретики по трем рекомендациям – деолигархизации, судебной реформе и усилению борьбы с организованной преступностью.
Глава парламентского комитета по евроинтеграции Мака Бочоришвили же сказала, что работа над 12 рекомендациями Евросоюза для получения Грузией статуса кандидата на законодательном уровне практически завершена.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0