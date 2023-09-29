https://sputnik-georgia.ru/20230929/radikalizm-v-gruzii-obrechen-na-porazhenie--kaladze-282790672.html

Радикализм в Грузии обречен на поражение – Каладзе

Радикализм в Грузии обречен на поражение – Каладзе

Действующие власти не считают оппозиционного Нику Гварамия конкурентом 29.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-29T16:56+0400

2023-09-29T16:56+0400

2023-09-29T17:03+0400

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леван хабеишвили

грузинская мечта - демократическая грузия

единое национальное движение

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ТБИЛИСИ, 29 сен — Sputnik. Представители "радикальной оппозиции" не смогут одержать победу на предстоящих парламентских выборах в Грузии, так как радикализм всегда обречен на поражение, заявил генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", мэр Тбилиси Каха Каладзе. Так Каладзе прокомментировал заявление основателя оппозиционного телеканала "Мтавари архи" Ники Гварамия о том, что он не собирается возвращаться на телевидение и уходит туда, где борьба принесет результат. "Мое место в данный момент там, где политическими методами можно бороться и побеждать", – заявил Гварамия. На вопрос, считает ли "Грузинская мечта" Гварамию конкурентом, Каладзе ответил, что Гварамия не считается соперником правящей партии из-за его прошлой деятельности. "Как вы можете рассматривать в качестве конкурента человека, который занимался такой мерзостью во время своего пребывания у власти... Он продолжает эту мерзость и сегодня своими высказываниями", – заявил Каладзе. В правящей партии "радикальной оппозицией" называют представителей крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" и ее соратников. Председатель "Нацдвижения" Леван Хабеишвили уже выразил готовность к сотрудничеству с Гварамия.Дегнан уходит, скандалы остаются: глава МИД Грузии провел прощальную встречу с послом США >> "Невообразимо, чтобы прозападная партия, прозападная коалиция, не рассматривала возможность сотрудничества с Никой Гварамией. У него очень большой опыт борьбы. Нам придется сотрудничать с ним в определенном формате", – заявил Хабеишвили. При правлении "Нацдвижения", основанного экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили, Гварамия занимал высокие должности – он был министром юстиции, министром образования, а также заместителем генерального прокурора. После смены власти возглавил телеканал "Рустави 2". В 2019 году, после передачи судом "Рустави 2" прежнему владельцу, основал телеканал "Мтавари архи". В марте 2022 года был осужден за растрату средств телеканала "Рустави 2". Представители части оппозиции не раз требовали освобождения Гварамия, называя его политзаключенным, а решение суда – несправедливым. В мае 2023 года был помилован президентом и вышел на свободу.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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политика, грузия, новости, тбилиси, ника гварамия, каха каладзе, леван хабеишвили, грузинская мечта - демократическая грузия, единое национальное движение