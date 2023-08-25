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Дегнан уходит, скандалы остаются: глава МИД Грузии провел прощальную встречу с послом США

Дегнан уходит, скандалы остаются: глава МИД Грузии провел прощальную встречу с послом США

Дипломатическая деятельность Дегнан в Грузии связана не с одним скандалом 25.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-25T13:13+0400

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ТБИЛИСИ, 25 авг — Sputnik. Министр иностранных дел Грузии Илия Дарчиашвили провел прощальную встречу с послом США Келли Дегнан, поблагодарив ее за плодотворное сотрудничество, сообщает МИД. Полномочия Келли Дегнан истекают в этом году. Ее место займет Робин Данниган. В ходе встречи стороны подчеркнули важность стратегического партнерства между Грузией и США и рассмотрели как текущую повестку дня, так и планы на будущее.Никто в Грузии не думает, как посол США – Кобахидзе ответил на заявление дипломата>>Дарчиашвили также поблагодарил посла США за вклад в углубление связей между странами и пожелал успехов в дальнейшей деятельности. Келли Дегнан была официально назначена на должность посла США в Грузии в конце 2019 года. К выполнению своих обязанностей Дегнан приступила в январе 2020 года. До этого Дегнан занимала должность заместителя посла США в Италии. Она также была заместителем в американской дипломатической миссии в Косово. Скандалы в ГрузииДипломатическая деятельность Дегнан в Грузии связана не с одним скандалом. Большинство из них связаны с новым общественным движением "Сила народа", которое появилось в августе 2022 года. Новое общественное движение было укомплектовано из бывших депутатов правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Созара Субари, Дмитрия Хундадзе, Михаила Кавелашвили и Гурама Мачарашвили. "Сила народа" начало свою деятельность с критических писем и заявлений в адрес посла США. Первое громкое обвинение было сделано еще до официального появления движения в июле 2022 года о якобы давлении на основателя "Грузинской мечты" , миллиардера Бидзину Иванишвили со стороны Келли Дегнан. По словам лидеров "Силы народа", после начала конфликта на Украине посол встречалась с Иванишвили и требовала от него, чтобы в Грузии открылся второй фронт. Дегнна обвинения опровергла и заявила, что с Иванишвили она давно не встречалась. В ответ, основатель "Грузинской мечты" Бидзина Иванишвили прервал долгое молчание. Он подтвердил информацию о том, что встречался с послом США после начала событий на Украине, и то, что Грузию пытаются втянуть в войну определенные силы. Грузинский народ не нуждается в опекуне – спикер парламента ответил на заявление посла США>>Вскоре после этого в адрес Дегнан прозвучали новые обвинения. На этот раз в давлении на судью Лашу Чхартишвили, который вынес обвинительный приговор гендиректору и основателю оппозиционного телеканала "Мтавари архи" Ники Гварамия. Последний скандал, связанный с Дегнан, касается ее интервью "Радио Свободы"* , где посол затронула вопрос системы электронных выборов, внедренной в Грузии. По ее словам, практика в США показала, что система не гарантирует, что все будет "чисто и честно", системой также можно манипулировать, если люди не понимают, как она работает. Заявление Дегнан раскритиковал член парламентского большинства Ираклий Заркуа, назвав дипломата вредителем. По словам Заркуа, Дегнан не состоялась как посол, а за время нахождения на посту она не учла, что была не представителем партии, а государства.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, сша, украина, италия, келли дегнан, бидзина иванишвили, илья дарчиашвили, грузинская мечта - демократическая грузия