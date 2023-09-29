https://sputnik-georgia.ru/20230929/vazhnyy-progress--premer-gruzii-o-roste-ekonomiki-282792205.html
"Важный прогресс" – премьер Грузии о росте экономики
"Важный прогресс" – премьер Грузии о росте экономики
Экономический рост Грузии последние два года был очень сильным, и в этом году ВВП продолжает расти высокими темпами, заявил премьер 29.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-29T17:17+0400
2023-09-29T17:17+0400
2023-09-29T17:17+0400
грузия
новости
экономика
ираклий гарибашвили
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/03/0b/251141576_0:161:3068:1887_1920x0_80_0_0_1ddf034d6f8cd285cf8defbcb3fe9bc9.jpg
ТБИЛИСИ, 29 сен — Sputnik. Рост экономики Грузии за восемь месяцев текущего года на 7% указывает на прогресс, который есть в стране, несмотря на текущую ситуацию в мире и регионе, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на заседании правительства. Реальный экономический рост в Грузии в августе 2023 года составил 5,8% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Средний показатель реального роста ВВП в январе-августе 2023 года составил 7%. По его словам, экономический рост Грузии последние два года был очень сильным, и в этом году ВВП продолжает расти высокими темпами.После спада экономики в 2020 году на 6,8% с апреля 2021 года идет довольно быстрый процесс восстановления, что отражается практически на всех экономических параметрах. Это рост экспорта и импорта, денежных перечислений и увеличение оборота предприятий. Как дать дополнительный заряд экономике Грузии – тема встречи главы Нацбанка с бизнесом >>По уточненным данным, экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,5%. Средний показатель реального роста экономики Грузии в 2022 году составляет 10,1%. Кроме того, по словам премьера, сегодня правительство рассмотрит первый вариант проекта бюджета на 2024 год, который будет направлен парламенту.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/03/0b/251141576_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_6a6ab6db9ee50c7db89108d803783a25.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, экономика, ираклий гарибашвили
грузия, новости, экономика, ираклий гарибашвили
"Важный прогресс" – премьер Грузии о росте экономики
Экономический рост Грузии последние два года был очень сильным, и в этом году ВВП продолжает расти высокими темпами, заявил премьер
ТБИЛИСИ, 29 сен — Sputnik. Рост экономики Грузии за восемь месяцев текущего года на 7% указывает на прогресс, который есть в стране, несмотря на текущую ситуацию в мире и регионе, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на заседании правительства.
Реальный экономический рост в Грузии в августе 2023 года составил 5,8% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Средний показатель реального роста ВВП в январе-августе 2023 года составил 7%.
"За восемь месяцев рост экономики составил 7%. Конечно, учитывая все факторы и обстоятельства, которые происходят во всем мире, и тем более в регионе, есть очень важный прогресс", – заявил Гарибашвили.
По его словам, экономический рост Грузии последние два года был очень сильным, и в этом году ВВП продолжает расти высокими темпами.
После спада экономики в 2020 году на 6,8% с апреля 2021 года идет довольно быстрый процесс восстановления, что отражается практически на всех экономических параметрах. Это рост экспорта и импорта, денежных перечислений и увеличение оборота предприятий.
По уточненным данным, экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,5%. Средний показатель реального роста экономики Грузии в 2022 году составляет 10,1%.
Кроме того, по словам премьера, сегодня правительство рассмотрит первый вариант проекта бюджета на 2024 год, который будет направлен парламенту.