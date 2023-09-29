https://sputnik-georgia.ru/20230929/vazhnyy-progress--premer-gruzii-o-roste-ekonomiki-282792205.html

"Важный прогресс" – премьер Грузии о росте экономики

"Важный прогресс" – премьер Грузии о росте экономики

Экономический рост Грузии последние два года был очень сильным, и в этом году ВВП продолжает расти высокими темпами, заявил премьер 29.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-29T17:17+0400

2023-09-29T17:17+0400

2023-09-29T17:17+0400

грузия

новости

экономика

ираклий гарибашвили

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ТБИЛИСИ, 29 сен — Sputnik. Рост экономики Грузии за восемь месяцев текущего года на 7% указывает на прогресс, который есть в стране, несмотря на текущую ситуацию в мире и регионе, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на заседании правительства. Реальный экономический рост в Грузии в августе 2023 года составил 5,8% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Средний показатель реального роста ВВП в январе-августе 2023 года составил 7%. По его словам, экономический рост Грузии последние два года был очень сильным, и в этом году ВВП продолжает расти высокими темпами.После спада экономики в 2020 году на 6,8% с апреля 2021 года идет довольно быстрый процесс восстановления, что отражается практически на всех экономических параметрах. Это рост экспорта и импорта, денежных перечислений и увеличение оборота предприятий. Как дать дополнительный заряд экономике Грузии – тема встречи главы Нацбанка с бизнесом >>По уточненным данным, экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,5%. Средний показатель реального роста экономики Грузии в 2022 году составляет 10,1%. Кроме того, по словам премьера, сегодня правительство рассмотрит первый вариант проекта бюджета на 2024 год, который будет направлен парламенту.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, экономика, ираклий гарибашвили