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Более ста тысяч человек переехали в Армению из Карабаха
Более ста тысяч человек переехали в Армению из Карабаха
Правительство выделило временное жилье 32 200 переселенцам 30.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-30T15:02+0400
2023-09-30T15:02+0400
2023-09-30T15:02+0400
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ТБИЛИСИ, 30 сен — Sputnik. Более 100 тысяч жителей Нагорного Карабаха переехали в Армению с 24 сентября, сообщила пресс-секретарь кабмина страны Назели Багдасарян.Уже зарегистрировали 81 139 человек, правительство выделило временное жилье 32 200 переселенцам.Нагорный Карабах, объявивший о выходе из Азербайджанской ССР 35 лет назад и после вооруженного конфликта с Азербайджаном 1992-1994 годов много лет существовавший как непризнанная республика, объявил о прекращении своего существования с 1 января 2024 года.Армия Азербайджана 19 сентября начала в Карабахе военную операцию. В Баку ее назвали "антитеррористическими мероприятиями локального характера" по восстановлению конституционного строя.В Нагорном Карабахе заявили о прекращении существования непризнанной республики>>В Ереване произошедшее расценили как агрессию против Карабаха, подчеркнув, что в регионе нет армянских подразделений.Минобороны России призвало стороны конфликта немедленно прекратить огонь и продолжить переговоры. В военном ведомстве отметили, что миротворцы организовали медпомощь пострадавшим и эвакуацию мирного населения Карабаха из наиболее опасных районов.Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев Баку и Степанакерт достигли договоренности о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники из Карабаха.После состоялось несколько раундов переговоров представителей армян Карабаха и Баку, посвященных интеграции региона в состав республики.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, в мире, политика, армения, баку, азербайджан, минобороны рф, карабахский конфликт, нагорно-карабахский конфликт, обострение ситуации в карабахе, обострение в нагорном карабахе, вооруженные столкновения 2020
новости, в мире, политика, армения, баку, азербайджан, минобороны рф, карабахский конфликт, нагорно-карабахский конфликт, обострение ситуации в карабахе, обострение в нагорном карабахе, вооруженные столкновения 2020
Более ста тысяч человек переехали в Армению из Карабаха
Правительство выделило временное жилье 32 200 переселенцам
ТБИЛИСИ, 30 сен — Sputnik. Более 100 тысяч жителей Нагорного Карабаха переехали в Армению с 24 сентября, сообщила пресс-секретарь кабмина страны Назели Багдасарян.
"По состоянию на данный момент из Нагорного Карабаха в Армению прибыли 100 417 человек. Мост Хакари (в Лачинском коридоре – ред.) пересекли 21 043 транспортных средства", – уточнила она.
Уже зарегистрировали 81 139 человек, правительство выделило временное жилье 32 200 переселенцам.
Нагорный Карабах, объявивший о выходе из Азербайджанской ССР 35 лет назад и после вооруженного конфликта с Азербайджаном 1992-1994 годов много лет существовавший как непризнанная республика, объявил о прекращении своего существования с 1 января 2024 года.
Армия Азербайджана 19 сентября начала в Карабахе военную операцию. В Баку ее назвали "антитеррористическими мероприятиями локального характера" по восстановлению конституционного строя.
В Ереване произошедшее расценили как агрессию против Карабаха, подчеркнув, что в регионе нет армянских подразделений.
Минобороны России призвало стороны конфликта немедленно прекратить огонь и продолжить переговоры. В военном ведомстве отметили, что миротворцы организовали медпомощь пострадавшим и эвакуацию мирного населения Карабаха из наиболее опасных районов.
Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев Баку и Степанакерт достигли договоренности о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники из Карабаха.
После состоялось несколько раундов переговоров представителей армян Карабаха и Баку, посвященных интеграции региона в состав республики.