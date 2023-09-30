https://sputnik-georgia.ru/20230930/ekonomika-gruzii-prodolzhaet-rasti--statistika-za-avgust-282804110.html

Экономика Грузии продолжает расти – статистика за август

Экономика Грузии продолжает расти – статистика за август

Значительный вклад в рост экономики страны в августе 2023 года внесли сферы строительства, торговли, финансовой и страховой деятельности 30.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-30T09:01+0400

2023-09-30T09:01+0400

2023-09-30T09:01+0400

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национальная служба статистики грузии "сакстат"

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ТБИЛИСИ, 30 сен — Sputnik. Реальный экономический рост в Грузии в августе 2023 года составил 5,8% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, говорится в сообщении Национальной службы статистики "Сакстат". Средний показатель реального роста ВВП в январе-августе 2023 года составил 7%. По уточненным данным, экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,5%. Средний показатель реального роста экономики Грузии в 2022 году составляет 10,1%. По данным "Сакстата", значительный вклад в рост экономики страны в августе 2023 года внесли сферы строительства, торговли, финансовой и страховой деятельности, а также обрабатывающей промышленности. Тенденция к снижению наблюдалась в секторах недвижимости, транспорта и складирования, а также информации и коммуникации. Что выросло и на сколько По данным за восемь месяцев 2023 года, экспорт вырос на 14,4%, а импорт – на 17,8% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. В прошлом месяце в стране было зарегистрировано примерно 6,1 тысячи новых предприятий, на 12,6% меньше, чем в аналогичный период прошлого года. По словам Шавишвили, рост в финансовом и страховом секторах в основном обусловлен увеличением процентных доходов коммерческих банков. Рост в секторе строительства в основном был связан со строительством зданий-сооружений, а также с гражданским строительством: железной дороги, распределительных объектов. Замглавы "Сакстата" отметил, что в августе текущего года почти на 18% вырос импорт строительных материалов. "Важный прогресс" – премьер Грузии о росте экономики >>Рост в обрабатывающей промышленности связан в основном с увеличением объемов производства основных металлов: чугуна, стали, ферросплавов. Рост в секторе торговли в основном был связан с ростом объемов торговли автомобилями. В августе показатель реэкспорта легковых автомобилей вырос на 58%. Особенно рост был заметен в направлении Казахстана и Кыргызстана. Кроме того, выросли объемы торговли продуктами питания, напитками и табаком.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, грузия, новости, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"