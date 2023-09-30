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Как приучить ребенка к чтению? Советы специалистов

Как приучить ребенка к чтению? Советы специалистов

Важно, чтобы с младенчества в доме были детские книги, соответствующие их возрасту, отметила специалист 30.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-30T19:01+0400

2023-09-30T19:01+0400

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ТБИЛИСИ, 30 сен — Sputnik. Любовь к чтению закладывается еще в младенчестве – именно с помощью разных картинок и символов в книгах начинается процесс, который приводит человека к образованности и грамотности, сказала профессор, нейропсихолог Тинико Чинчараули. По ее словам, многие исследования показали, что хорошее языковое образование является предпосылкой того, чтобы у детей не возникло проблем с развитием навыков чтения и письма. Важную роль играет фонологическое сознание, которое включает понимание того, что наши слова состоят из звуков. По словам Чинчараули, важно, чтобы с младенчества в доме были детские книги, соответствующие их возрасту. Важно, чтобы родители вместе с детьми читали книги, показывали картинки и говорили им, какой символ что означает. У ребенка возникает ассоциация звуков с картинками. Профессор отметила, что дети полюбят читать с помощью своего любопытства, когда они в детстве задают много вопросов. Это естественный путь развития навыков чтения, выражает его готовность к началу этого процесса. Новые грани истории – уникальные документы о Грузии обнаружили в архиве Ватикана>>Последние медицинские исследования доказали, что любовь к чтению и, следовательно, образованность и грамотность меняют анатомию мозга, его функцию и все его возможности. Ученые выяснили, что еще в 1820 году образованными в мире было всего около 15% населения земного шара. На сегодняшний день этот показатель в некоторых странах достиг 85%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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