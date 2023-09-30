https://sputnik-georgia.ru/20230930/mnogo-edy-vina-i-kontsertov-v-gruzii-otmechayut-prazdnik-tbilisoba-282805690.html

Много еды, вина и концертов: в Грузии отмечают праздник "Тбилисоба"

Много еды, вина и концертов: в Грузии отмечают праздник "Тбилисоба"

Гостей праздника ждут различные культурные и развлекательные мероприятия 30.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-30T11:01+0400

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столица грузии отмечает день города - "тбилисоба"

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ТБИЛИСИ, 30 сен — Sputnik. Праздник Тбилисоба, посвященный грузинской столице и насыщенный разнообразными мероприятиями, проходит в Тбилиси и регионах страны 30 сентября и 1 октября. "Тбилисобу" в столице в этом году отмечают на трех локациях: в парке Рике, Абанотубани и на площади Орбелиани, где гостей ждут различные культурные и развлекательные мероприятия. Также сегодня вечером в парке Рике пройдет традиционное награждение "Почетных тбилисцев". Что касается площади Орбелиани, то гости фестиваля смогут увидеть там инсталляцию "Грузинское застолье". Инсталляция будет обустроена в большом пространстве, поэтому желающие смогут увидеть, как менялось грузинское застолье в разных эпохах. "Тбилисоба" отметят и в регионах Грузии>>Рядом, на улицах Атонели, Пхови и Пурцеладзе, пройдут музыкальные мероприятия и концерты как для детей, так и для взрослых. Что касается Абанотубани, то с 12:00 до 22:00 здесь будет организована выставка-продажа "Тбилисское разнообразие". С 2018 года "Тбилисоба" ежегодно проводится в первый выходной октября, а не в конце месяца, как было принято ранее. Лишь дважды, в 2020 году, празднование Дня города было отменено из-за пандемии коронавируса, в 2021-м – из-за трагедии в Батуми, где рухнул жилой дом – состоялись только церемония посвящения в "Почетные тбилисцы" и сельскохозяйственные ярмарки.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, культура, новости, тбилиси, тбилисоба, столица грузии отмечает день города - "тбилисоба"