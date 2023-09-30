https://sputnik-georgia.ru/20230930/spektakl-ya-babushka-iliko-i-illarion-pokazhut-v-moskovskom-teatre-282433248.html
Спектакль "Я, бабушка, Илико и Илларион" покажут в московском театре
Спектакль "Я, бабушка, Илико и Илларион" покажут в московском театре
В спектакле артист открывает перед зрителями красочные картины грузинской деревни 30.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-30T17:41+0400
2023-09-30T17:41+0400
2023-09-30T17:41+0400
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тбилиси
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нодар думбадзе
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ТБИЛИСИ, 30 сен — Sputnik. Показ моноспектакля "Я, бабушка, Илико и Илларион" по роману выдающегося грузинского писателя Нодара Думбадзе пройдет в московском пространстве Градский Холл, говорится на сайте организаторов. Режиссером и актером моноспектакля является Георгий Иобадзе. Артист отмечает, что материал зацепил его, как только он познакомился с прозой Думбадзе. В спектакле артист создает выразительные образы и открывает перед зрителями красочные картины грузинской деревни и ее простых жителей. Настроение спектаклю добавляет сопровождение грузинского музыкального коллектива. "Спектакль пронизан добрым и светлым юмором, сплетенным с печалью, радостный смех здесь сменяется подступающими слезами", – говорится в сообщении. Показы состоятся 12, 17 ноября, а также 22, 23 декабря. Отменены спектакли Джона Малковича в Тбилиси – что произошло>>Георгий Иобадзе ранее ставил спектакли в других театрах российской столицы, в том числе во МХАТе им. М. Горького.Роман "Я, бабушка, Илико и Илларион" рассказывает о жизни Зурико – мальчика из грузинского села в Гурии. Зурико – сирота, его растит и воспитывает бабушка. Действие происходит в предвоенной Грузии: Зурико учится плохо, но это не мешает ему оставаться веселым и чутким. Он впервые влюбляется, затем провожает на войну односельчан и встречает победу. После окончания школы едет учиться в Тбилиси, но вскоре возвращается в свое родное село, к первой любви и друзьям. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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культура, новости, грузия, тбилиси, гурия, нодар думбадзе, джон малкович
Спектакль "Я, бабушка, Илико и Илларион" покажут в московском театре
В спектакле артист открывает перед зрителями красочные картины грузинской деревни
ТБИЛИСИ, 30 сен — Sputnik. Показ моноспектакля "Я, бабушка, Илико и Илларион" по роману выдающегося грузинского писателя Нодара Думбадзе пройдет в московском пространстве Градский Холл, говорится на сайте организаторов.
Режиссером и актером моноспектакля является Георгий Иобадзе. Артист отмечает, что материал зацепил его, как только он познакомился с прозой Думбадзе.
"В нем столько солнца, света, добра, жизненной энергии, оптимизма. В нем очень много личного: мои воспоминания о детстве, сверчках, которых мы собирали с сестрой в банку, моей ребячьей безответственности и запахе моего детства! Я снова там! Это чувствую я, это чувствуют мои зрители, эта поддержка очень вдохновляет", – пишет Иобадзе.
В спектакле артист создает выразительные образы и открывает перед зрителями красочные картины грузинской деревни и ее простых жителей. Настроение спектаклю добавляет сопровождение грузинского музыкального коллектива.
"Спектакль пронизан добрым и светлым юмором, сплетенным с печалью, радостный смех здесь сменяется подступающими слезами", – говорится в сообщении.
Показы состоятся 12, 17 ноября, а также 22, 23 декабря.
Георгий Иобадзе ранее ставил спектакли в других театрах российской столицы, в том числе во МХАТе им. М. Горького.
Роман "Я, бабушка, Илико и Илларион" рассказывает о жизни Зурико – мальчика из грузинского села в Гурии. Зурико – сирота, его растит и воспитывает бабушка. Действие происходит в предвоенной Грузии: Зурико учится плохо, но это не мешает ему оставаться веселым и чутким.
Он впервые влюбляется, затем провожает на войну односельчан и встречает победу. После окончания школы едет учиться в Тбилиси, но вскоре возвращается в свое родное село, к первой любви и друзьям.