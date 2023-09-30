https://sputnik-georgia.ru/20230930/turisticheskiy-oskar-batumskiy-botanicheskiy-sad-priznan-luchshim-v-evrope-282805880.html

Туристический Оскар: Батумский ботанический сад признан лучшим в Европе

Туристический Оскар: Батумский ботанический сад признан лучшим в Европе

Батумский ботанический сад конкурировал с Мадридским, Эдинбургским, Берлинским и другими известными ботсадами Европы 30.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-30T11:41+0400

2023-09-30T11:41+0400

2023-09-30T11:41+0400

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ТБИЛИСИ, 30 сен — Sputnik. Батумский ботанический сад победил в номинации ведущего ботанического сада Европы на World Travel Awards, известной как туристический Оскар. Батуми принял Международный форум туризма, где и прошла гала-церемония награды World Travel Awards. Батумский ботанический сад конкурировал с Мадридским, Эдинбургским, Берлинским и другими известными ботаническими садами европейских стран в номинации ведущего ботанического сада Европы. Стоит отметить, что Батуми также сохранил за собой звание самого быстрорастущего туристического направления Европы по версии World Travel Awards. Морской сезон в Аджарии прошел успешно – глава региона>>На гала-церемонии World Travel Awards в Батуми присутствовали представители туристической индустрии, международных СМИ и зарубежные блоггеры из более чем 20 стран мира. Среди них были Euronews, Wanderlust, Emerging Europe и EarthPix. Грузия принимала World Travel Awards впервые. На мероприятие, которое прошло 28-29 сентября в Батуми, съехались более 300 представителей индустрии туризма и СМИ из 24 стран мира. Стоит отметить, что в этом году мероприятие отмечает свой 30-летний юбилей. Премия World Travel Awards проводится с 1993 года. Сотни номинаций и тысячи номинантов распределяются по разным категориям, континентам и странам. Сюда входят ведущие отели, туристические агентства, туристические достопримечательности, направления, туроператоры, а также судоходные, автомобильные и авиатранспортные компании.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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