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Азербайджан строит крупнейшую на Южном Кавказе солнечную электростанцию
Азербайджан строит крупнейшую на Южном Кавказе солнечную электростанцию
Замглавы Минэнерго сообщил, что на данный момент только 17% энергомощностей Азербайджана являются ВИЭ 01.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-01T14:32+0400
2023-10-01T14:32+0400
2023-10-01T14:47+0400
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ТБИЛИСИ, 1 окт — Sputnik. Крупнейшая солнечная электростанция (СЭС) в регионе "Гарадаг" мощностью 230 МВт Азербайджана будет сдана в октябре текущего года, заявил заместитель министра энергетики республики Эльнур Солтанов, сообщил Sputnik Азербайджан.Он добавил, что Азербайджан старается максимально привлекать прямые иностранные инвестиции в строительство объектов возобновляемых источников энергии (ВИЭ).Замминистра также отметил, что на данный момент только 17% энергомощностей Азербайджана являются ВИЭ. В настоящее время общая установленная мощность составляет 8 ГВт. В планах, продолжил Солтанов, нарастить мощности ВИЭ до 30% к 2030 году."Зеленый переход" в Грузии – что предпринимает правительство >>Отметим, что установленная мощность Гарадагской СЭС составит 230 Мвт, на ней будет вырабатываться 500 млн кВт/ч электроэнергии в год.Строительство электростанции позволит ежегодно сократить потребление газа в Азербайджане на 110 млн кубометров, а также поможет на 200 тыс. тонн сократить выбросы в окружающую среду.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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азербайджан, новости, экономика, солнечная электростанция, энергетика
азербайджан, новости, экономика, солнечная электростанция, энергетика
Азербайджан строит крупнейшую на Южном Кавказе солнечную электростанцию
14:32 01.10.2023 (обновлено: 14:47 01.10.2023)
Замглавы Минэнерго сообщил, что на данный момент только 17% энергомощностей Азербайджана являются ВИЭ
ТБИЛИСИ, 1 окт — Sputnik.
Крупнейшая солнечная электростанция (СЭС) в регионе "Гарадаг" мощностью 230 МВт Азербайджана будет сдана в октябре текущего года, заявил заместитель министра энергетики республики Эльнур Солтанов, сообщил Sputnik Азербайджан
.
"На станции будет установлено более 50 000 солнечных панелей, она будет занимать площадь 550 га и охватит 110 тыс. домохозяйств", – заявил в субботу Солтанов, выступая на II Азербайджанском национальном градостроительном форуме в Баку.
Он добавил, что Азербайджан старается максимально привлекать прямые иностранные инвестиции в строительство объектов возобновляемых источников энергии (ВИЭ).
Замминистра также отметил, что на данный момент только 17% энергомощностей Азербайджана являются ВИЭ. В настоящее время общая установленная мощность составляет 8 ГВт. В планах, продолжил Солтанов, нарастить мощности ВИЭ до 30% к 2030 году.
Отметим, что установленная мощность Гарадагской СЭС составит 230 Мвт, на ней будет вырабатываться 500 млн кВт/ч электроэнергии в год.
Строительство электростанции позволит ежегодно сократить потребление газа в Азербайджане на 110 млн кубометров, а также поможет на 200 тыс. тонн сократить выбросы в окружающую среду.