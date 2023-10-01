https://sputnik-georgia.ru/20231001/azerbaydzhan-stroit-krupneyshuyu-na-yuzhnom-kavkaze-solnechnuyu-elektrostantsiyu-282840732.html

Азербайджан строит крупнейшую на Южном Кавказе солнечную электростанцию

Азербайджан строит крупнейшую на Южном Кавказе солнечную электростанцию

Замглавы Минэнерго сообщил, что на данный момент только 17% энергомощностей Азербайджана являются ВИЭ 01.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-01T14:32+0400

2023-10-01T14:32+0400

2023-10-01T14:47+0400

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ТБИЛИСИ, 1 окт — Sputnik. Крупнейшая солнечная электростанция (СЭС) в регионе "Гарадаг" мощностью 230 МВт Азербайджана будет сдана в октябре текущего года, заявил заместитель министра энергетики республики Эльнур Солтанов, сообщил Sputnik Азербайджан.Он добавил, что Азербайджан старается максимально привлекать прямые иностранные инвестиции в строительство объектов возобновляемых источников энергии (ВИЭ).Замминистра также отметил, что на данный момент только 17% энергомощностей Азербайджана являются ВИЭ. В настоящее время общая установленная мощность составляет 8 ГВт. В планах, продолжил Солтанов, нарастить мощности ВИЭ до 30% к 2030 году."Зеленый переход" в Грузии – что предпринимает правительство >>Отметим, что установленная мощность Гарадагской СЭС составит 230 Мвт, на ней будет вырабатываться 500 млн кВт/ч электроэнергии в год.Строительство электростанции позволит ежегодно сократить потребление газа в Азербайджане на 110 млн кубометров, а также поможет на 200 тыс. тонн сократить выбросы в окружающую среду.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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