https://sputnik-georgia.ru/20230926/zelenyy-perekhod-v-gruzii---chto-predprinimaet-pravitelstvo-282697260.html

"Зеленый переход" в Грузии – что предпринимает правительство

"Зеленый переход" в Грузии – что предпринимает правительство

В аукционе победили 27 компаний, которые реализуют проекты строительства 15 ГЭС, двух ветряных станций и 10 солнечных станций 26.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-26T17:57+0400

2023-09-26T17:57+0400

2023-09-26T18:05+0400

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ТБИЛИСИ, 26 сен — Sputnik. Правительство Грузии утвердило контракты на этап технико-экономических исследований, которые будут заключены с несколькими компаниями-победителями первого аукциона по предоставлению мощности в рамках новой схемы поддержки возобновляемых источников энергии, сообщает пресс-служба администрации правительства Грузии. В условиях растущего потребления электроэнергии развитие сектора энергетики в Грузии является приоритетом правительства. В связи с этим разработана схема поддержки возобновляемой энергетики, которая включает содействие строительству электростанций общей мощностью 1,5 тысячи мегаватт в течение следующих трех лет посредством аукциона. Кроме того, на прошедшем заседании правительство было утверждено соглашение, включающее 11 проектов общей мощностью 161 мегаватт, суммарной выработкой – 661,9 млн кВтч. Объем инвестиций составил 218 миллионов долларов. На аукцион по выработке электроэнергии из возобновляемых источников энергии, объявленный Минэкономики 10 февраля текущего года, было подано 78 заявок. Прием заявок начался 22 марта 2023 года и закончился 27 марта в 18:00 по местному времени. По информации пресс-службы, интерес инвесторов к аукциону был очень высок, так как вместо заявленных на первом аукционе 300 МВт установленной мощности было подано 943 МВт (300 МВт распределились следующим образом: 150 МВт – на гидроэлектростанции, 70-70 МВт – на ветряные и солнечные электростанции, 10 МВт – на другие электростанции, работающие на возобновляемых источниках энергии). Министр: у Грузии особый потенциал развития энергетики из возобновляемых источников >>В аукционе победили 27 компаний, которые реализуют проекты строительства 15 ГЭС, двух ветряных станций и 10 солнечных. Как отмечено в сообщении, после ввода в эксплуатацию всех 27 электростанций они ежегодно смогут вырабатывать 1,1407 миллиарда кВтч энергии, а инвестиции, которые будут осуществлены в эти проекты, в общей сложности превысят 400 миллионов долларов. Энергетика в приоритете Развитие сектора энергетики и обеспечение энергонезависимости – один из важных приоритетов правительства Грузии. Власти не раз заявляли о необходимости развивать этот сектор на фоне растущего потребления. В планах правительства – ускоренное развитие отрасли, для чего в ближайшие два-три года привлекут инвестиции в размере $3-4 млрд. Схема поддержки возобновляемой энергетики предполагает поддержку энергетических проектов государством в течение 15 лет после начала эксплуатации электростанции с согласованием разницы между ценами по т. н. соглашению CFD. Министр: у Грузии большой потенциал развития возобновляемых источников энергии >>CFD является контрактом на разницу цен. Предложенная правительством модель предполагает предоставление государством гарантии между определенной контрактной ценой и рыночной ценой компаниям, обеспечивающим строительство новых электростанций в Грузии. Это относится к гидроресурсам, а также к другим возобновляемым ресурсам, таким как солнечная и ветровая энергия. Эксперты полагают, что к 2030 году оно вырастет почти на 70% и достигнет 22 млрд киловатт-часов. По данным Оператора электроэнергетического рынка Грузии (ESCO), в 2022 году в Грузии было потреблено 14,8 млрд киловатт-часов электроэнергии, что на 3,8% больше по сравнению с 2021 годом. Новшества энергетики: новые ТЭС и ГЭС в Грузии >>В прошлом году в Грузии было выработано 14,2 миллиарда киловатт-часов, на 12,7% больше, чем в 2021 году. В связи с превышением потребления над выработкой Грузия вынуждена была покупать электроэнергию у соседей. Импорт составил более 1,5 миллиарда киловатт-часов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, экономика, новости, энергетика грузии, микроэлектростанция, ветряная электростанция, солнечная электростанция