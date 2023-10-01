https://sputnik-georgia.ru/20231001/edinstvo-vlasti-i-naroda---premer-o-rezultatakh-nakhozhdeniya-u-vlasti-gruzinskoy-mechty-282839370.html

Единство власти и народа - премьер о результатах нахождения у власти "Грузинской мечты"

Единство власти и народа - премьер о результатах нахождения у власти "Грузинской мечты"

Команда "Грузинской мечты" продолжает процесс демократических преобразований, заявил премьер 01.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-01T13:26+0400

2023-10-01T13:26+0400

2023-10-01T14:07+0400

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ираклий гарибашвили

бидзина иванишвили

грузинская мечта - демократическая грузия

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ТБИЛИСИ, 1 окт — Sputnik. Сила грузинского государства заключается в единстве власти и народа, а конечная цель победы правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" на парламентских выборах первого октября 2012 года - объединение страны, написал премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в соцсети. В результате парламентских выборов 2012 года в Грузии произошла смена власти. Выборы принесли победу оппозиционной коалиции "Грузинская мечта" миллиардера Бидзины Иванишвили, набравшей 54,85% голосов. На тот момент действующий президент Саакашвили объявил, что его партия "Единое национальное движение" переходит в оппозицию. По словам премьера, результаты победы наглядны - это мир в стране. "С сегодняшней точки зрения результаты этой победы наглядны и впечатляющи - наша политическая команда обеспечила единственный длительный период мира после обретения независимости, мы провели масштабные экономические и социальные реформы", - заявил Гарибашвили. Как отметил премьер, правящая команда способствует укреплению демократических институтов, принятию важных шагов на пути к историческому стремлению грузинского народа - вступлению в Европейский Союз. Десять лет во власти – взлеты и падения "Грузинской мечты" >>По словам Ираклия Гарибашвили, команда "Грузинской мечты" продолжает процесс демократических преобразований. "Мы продолжаем процесс демократических преобразований, безопасности и процветания страны и стремимся к еще более амбициозным целям. Все это время нам придавало силы огромное доверие и поддержка народа", - заявил Гарибашвили. Премьер поблагодарил каждого члена или сторонника "Грузинской мечты" и все грузинское общество.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, ираклий гарибашвили, бидзина иванишвили, грузинская мечта - демократическая грузия