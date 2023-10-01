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Грузинское регби развивается в верном направлении – игрок сборной Грузии
Грузинское регби развивается в верном направлении – игрок сборной Грузии
Очень важно проводить перед топовыми турнирами тест-матчи с сильными соперниками, чтобы виднее были недостатки, считает регбист 01.10.2023, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 1 окт — Sputnik. Грузинское регби развивается правильно и близко к балансу между схваткой и линейными игроками, заявил после матча с Фиджи на Кубке мира в Париже один из лидеров команды Васил Лобжанидзе. Сборная Грузии по регби провела третью игру на Кубке мира против сборной Фиджи и, несмотря на упорную борьбу, проиграла со счетом 12:17. По его словам, в целом игру против фиджийцев можно оценить положительно. "Независимо от счета, я буду оценивать игру положительно. Я удовлетворен самоотдачей каждого регбиста. Надеюсь, болельщики увидели, что мы сделали все возможное для победы, выполнили данное им обещание", – сказал Лобжанидзе. По его словам, очень важно проводить перед топовыми турнирами тест-матчи с сильными соперниками, чтобы виднее были недостатки. Когда проигравших не судят – как сборная Грузии по регби проиграла битву против Фиджи &gt;&gt;"Конечно, когда перед чемпионатом мира играешь с командой первого уровня, то виднее недостатки, видно, на каком уровне ты находишься. В отличие от Фиджи, у нас было меньше возможностей сделать это", – подытожил Лобжанидзе. Лидером группы С остается сборная Уэльса с 14 очками. У Фиджи 10 очков и вторая позиция. Следом расположились сборные Австралии – 6, Грузии – 3 и Португалии – 2 очка.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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спорт, грузия, новости, фиджи, париж, уэльс, регби, сборная грузии по регби, новости грузинского регби, кубок мира по регби 2023
спорт, грузия, новости, фиджи, париж, уэльс, регби, сборная грузии по регби, новости грузинского регби, кубок мира по регби 2023

Грузинское регби развивается в верном направлении – игрок сборной Грузии

20:12 01.10.2023 (обновлено: 21:03 01.10.2023)
© World RugbyРегби. Лидер молодежной сборной Грузии Васил Лобжанидзе
Регби. Лидер молодежной сборной Грузии Васил Лобжанидзе - Sputnik Грузия, 1920, 01.10.2023
© World Rugby
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Очень важно проводить перед топовыми турнирами тест-матчи с сильными соперниками, чтобы виднее были недостатки, считает регбист
ТБИЛИСИ, 1 окт — Sputnik. Грузинское регби развивается правильно и близко к балансу между схваткой и линейными игроками, заявил после матча с Фиджи на Кубке мира в Париже один из лидеров команды Васил Лобжанидзе.
Сборная Грузии по регби провела третью игру на Кубке мира против сборной Фиджи и, несмотря на упорную борьбу, проиграла со счетом 12:17.

"Эти игры показали нам, что грузинское регби развивается правильно, мы очень близки к балансу между схваткой и линией во время игры", – сказал Лобжанидзе в эфире Первого канала.

По его словам, в целом игру против фиджийцев можно оценить положительно.
"Независимо от счета, я буду оценивать игру положительно. Я удовлетворен самоотдачей каждого регбиста. Надеюсь, болельщики увидели, что мы сделали все возможное для победы, выполнили данное им обещание", – сказал Лобжанидзе.
По его словам, очень важно проводить перед топовыми турнирами тест-матчи с сильными соперниками, чтобы виднее были недостатки.
Когда проигравших не судят – как сборная Грузии по регби проиграла битву против Фиджи >>
"Конечно, когда перед чемпионатом мира играешь с командой первого уровня, то виднее недостатки, видно, на каком уровне ты находишься. В отличие от Фиджи, у нас было меньше возможностей сделать это", – подытожил Лобжанидзе.
Лидером группы С остается сборная Уэльса с 14 очками. У Фиджи 10 очков и вторая позиция. Следом расположились сборные Австралии – 6, Грузии – 3 и Португалии – 2 очка.
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