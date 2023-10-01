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Грузинское регби развивается в верном направлении – игрок сборной Грузии

Грузинское регби развивается в верном направлении – игрок сборной Грузии

Очень важно проводить перед топовыми турнирами тест-матчи с сильными соперниками, чтобы виднее были недостатки, считает регбист 01.10.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 1 окт — Sputnik. Грузинское регби развивается правильно и близко к балансу между схваткой и линейными игроками, заявил после матча с Фиджи на Кубке мира в Париже один из лидеров команды Васил Лобжанидзе. Сборная Грузии по регби провела третью игру на Кубке мира против сборной Фиджи и, несмотря на упорную борьбу, проиграла со счетом 12:17. По его словам, в целом игру против фиджийцев можно оценить положительно. "Независимо от счета, я буду оценивать игру положительно. Я удовлетворен самоотдачей каждого регбиста. Надеюсь, болельщики увидели, что мы сделали все возможное для победы, выполнили данное им обещание", – сказал Лобжанидзе. По его словам, очень важно проводить перед топовыми турнирами тест-матчи с сильными соперниками, чтобы виднее были недостатки. Когда проигравших не судят – как сборная Грузии по регби проиграла битву против Фиджи >>"Конечно, когда перед чемпионатом мира играешь с командой первого уровня, то виднее недостатки, видно, на каком уровне ты находишься. В отличие от Фиджи, у нас было меньше возможностей сделать это", – подытожил Лобжанидзе. Лидером группы С остается сборная Уэльса с 14 очками. У Фиджи 10 очков и вторая позиция. Следом расположились сборные Австралии – 6, Грузии – 3 и Португалии – 2 очка.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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