https://sputnik-georgia.ru/20231001/kogda-proigravshikh-ne-sudyat--kak-sbornaya-gruzii-po-regbi-proigrala-bitvu-protiv-fidzhi-282826569.html

Когда проигравших не судят – как сборная Грузии по регби проиграла битву против Фиджи

Когда проигравших не судят – как сборная Грузии по регби проиграла битву против Фиджи

Счет 12:17 принес "Лелос" лишь очко утешительного бонуса, которое дается командам, проигравшим с разницей не более 7 очков. Тем не менее, это тот самый... 01.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-01T09:36+0400

2023-10-01T09:36+0400

2023-10-01T10:32+0400

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Регби – силовые шахматы После фиаско, которое грузинская сборная испытала неделю назад в Тулузе, медиа и болельщики подвергли "Лелос" и руководство команды довольно строгой критике. Главному тренеру Левану Маисашвили и знатоки, и не очень знатоки, любители и нелюбители этого вида спорта почти хором стали советовать, как играть в следующей игре, кого поставить против "Летучих фиджийцев" в стартовый состав, кого на замену и кого вообще не ставит. У всех появляется ощущение, что решение проблемы вот оно! У всех на виду! В реальности все, конечно же, совсем не так. И над решением той или иной проблемы приходится ломать ночами голову, днем тренировать, наблюдать за кондициями того или иного игрока, налаживать игру под сильные стороны команды и против сильных сторон соперника. Потом лить пот и кровь уже игрокам на поле, биться, как в последний раз, не забывая о наказах наставника, с надеждой на поддержку друзей. В грузинской регбийной сборной ведь все – настоящие друзья. Здесь каждая ошибка очень многого стоит. Здесь нельзя пренебрегать соперником, всегда надо быть начеку и стараться одолеть визави не только силой, но и разумом. Регби – это силовые шахматы... Кто они, фиджийцы?Все это вступление-разъяснение было необходимо для того, чтобы критикующие и советующие поняли наконец, что после поражения больнее чем другим именно самим игрокам. Они переживают больше всех, даже больше тренера. Та игра, которую грузины показали против фиджийцев, достойна уважения. Фиджи – это не просто тихоокеанское островное государство. Это – месторождение регбийных талантов. Наподобие Бразилии и Аргентины в футболе или США в баскетболе. Все фиджийцы играют в регби, все фиджийские регбисты с детства бегают с овальным мячом по песчаным пляжам, все полинезийцы рослые, сильные, быстрые, выносливые. Такова их генетика, и бегают они тоже по-особому. Бег по пляжу с детства развивает их стопы гораздо сильнее, нежели стопы других народов. Поэтому в мире пожалуй нет ни одной уважающей себя клубной команды, в которой не было бы хотя бы одноо мощного фиджийца-бегуна. Война и мир в Аранхуэсе: послесловие к матчу сборных по регби Грузии и Фиджи >>Но в последние годы их регби стал более организованным и, к слову, Сэми Радрадра однажды был признан лучшим игроком года в мире. Джосуа Туисова – еще одна суперзвезда мирового масштаба. Это игроки задней линии, т. н. бэки, но теперь в этой команде есть уже и форварды высшего класса. И вообще, глядя на всех этих природой накачанных суператлетов, часто трудно разобрать, кто из них быстроногий бэк, а кто – форвард схватки. И вот эти "Летучие" перед Кубком мира, в "разогревочном" матче обыграли сборную Англии, а уже во Франции уделали Австралию! Стали даже поговаривать, что эта команда способна не только выйти в четвертьфинал, но и вмешаться в борьбу за медали. Проблемы в стане "Лелос" Против Грузии фиджийцы выставили свой топ-состав, поскольку итог матча был для них исключительно важен. Грузинская же сборная после ничьей с Португалией переключилась на борьбу за третье место в группе, дающее право попадания на следующий КМ в обход отборочных страстей. Грузия подошла к этой игре с серьезными потерями. Один из лидеров сборной (Бека Горгадзе) повредил лодыжку, причем так серьезно, что руководство команды обратилось в World Rugby с просьбой замены Горгадзе на Отара Гиоргадзе. Столб Лука Джапаридзе вновь повредил позвоночник и так и не сыграв ни минуты, был заменен на одну из звездочек сборной U20 Иракли Апциаури. Капитан Мераб Шарикадзе тоже получил травму, о степени которой пока неизвестно. Хукер-центурион Шалва Мамукашвили потратил много сил в двух стартовых матчах, причем неделю назад ему во время матча долго оказывали медицинскую помощь. Короче говоря, тренерам пришлось поломать головы. Учитывая уроки стартовых матчей, талантливейшего Давита Ниниашвили переставили с позиции последнего защитника на фланг, а фулбэком поставили Мириана Модебадзе. Этот ход явно оправдал себя – "Нини" оказался в разы полезней, эффективней и надежней, а Модебадзе еще раз доказал, что находится на пике своей карьеры. Блестящий Лука Маткава Несмотря на солидный для регбиста возраст, Михеил Гачечиладзе сыграл свой дебютный матч на Кубке мира и был очень хорош. Здорово отыграл Васил Лобжанидзе, Торнике Джалагониа был неудержим, все отыграли просто здорово. Но лучше всех сыграл, пожалуй, Лука Маткава. И не только потому, что набрал половину из 12 грузинских очков. Молодой плей-мейкер, дебютировавший за сборную лишь год назад, стал ее ментальным лидером в самом тяжелом матче последних лет – дирижировал, пробивал по мячу ногой, с мячом раздирал оборону Фиджи в клочья, а в конце игры выдал соло необычайной красоты, обойдя финтами одного за другим как минимум шестерых островитян. Эх, если бы у него были равные с фиджийским защитником стартовые шансы в погоне за прокинутым с фланга в зачетку мячом, то пафос данного текста был бы совершенно иным. Тем не менее, на 80+ минуте Лука из последних сил рванулся за победой, однако запаниковавший фиджиец в последний момент отчаянно лягнул мяч и выбил его за пределы поля. Это был конец игры, вернее, конец битвы. После этого эпизода все, и победившие, и побежденные, повалились на бордосский газон. Все, и фиджийцы и грузины, отдали этому бою все без остатка – и силы, и эмоции. Когда постепенно стали приходить в себя, доброжелательные по своей натуре фиджийцы принялись утешать безутешных грузин, которые побеждали мощнейшего соперника вплоть до 63-й минуты... Дорого обошедшееся лидерство А начиналось все как нельзя удачно для "Лелос". Маткава в самом дебюте забил легкий пенальти, после чего Ниниашвили дважды поразил ворота ударами со своей половины поля. 9:0 после первого тайма. Во втором тайме тест на сотрясение мозга пришлось проводить Беке Сагинадзе и Луке Иванишвили, Модебадзе тоже досталось по голове, за что Туисова был выдворен с поля. К слову, главная фиджийская звезда Радрадра тоже получил желтую карточку в самом начале второго тайма. И когда он уже готовился вернуться, фиджийцы провели сумасшедшую атаку и занесли попытку с точной реализацией. Фиджи разбушевался!Потом, на 63-й минуте, островитяне забили штрафной и впервые вышли вперед – 10:9. Еще через 3 минуты они занесли вторую попытку, опять наскоком. Однако и их силы небезграничны и на пределе возможностей пришлось играть и им самим. Радрадра вскоре не смог продолжить игру, другие тоже покидали поле хромая. Драма на финише И на финише на предпоследней минуте грузины вынудили фиджийцев нарушить правила. Лука Маткава хладнокровно забил – 12:17, Грузия в зоне бонусного очка и идет последняя минута. Фиджийцы ввели мяч с центра, и "Лелос" пошли в последнюю атаку, о драматической концовке которой уже было рассказано выше. Вовсе не будет преувеличением, что этот матч по своему напряжению и драматургии был одним из двух самых-самых. Второй – когда Радрадра на последних секундах матча против Уэльса выронил мяч из рук прямо перед незащищенной зачеткой... Досадно, очень досадно. Следующий свой матч сборная Грузии проведет через неделю, 7 октября против уже вышедшего в четвертьфинал Уэльса. Почему бы "Лелос" не повторить прошлогодний кардиффский подвиг?

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