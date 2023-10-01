https://sputnik-georgia.ru/20231001/kogda-proigravshikh-ne-sudyat--kak-sbornaya-gruzii-po-regbi-proigrala-bitvu-protiv-fidzhi-282826569.html
Когда проигравших не судят – как сборная Грузии по регби проиграла битву против Фиджи
Когда проигравших не судят – как сборная Грузии по регби проиграла битву против Фиджи
Счет 12:17 принес "Лелос" лишь очко утешительного бонуса, которое дается командам, проигравшим с разницей не более 7 очков. Тем не менее, это тот самый... 01.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-01T09:36+0400
2023-10-01T09:36+0400
2023-10-01T10:32+0400
спорт
грузия
аналитика
фиджи
лука джапаридзе
мераб шарикадзе
регби
сборная грузии по регби
новости грузинского регби
кубок мира по регби 2023
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0a/01/282825961_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_a8b9a856942a8a99cbbe54e559c7b8f8.jpg
Регби – силовые шахматы После фиаско, которое грузинская сборная испытала неделю назад в Тулузе, медиа и болельщики подвергли "Лелос" и руководство команды довольно строгой критике. Главному тренеру Левану Маисашвили и знатоки, и не очень знатоки, любители и нелюбители этого вида спорта почти хором стали советовать, как играть в следующей игре, кого поставить против "Летучих фиджийцев" в стартовый состав, кого на замену и кого вообще не ставит. У всех появляется ощущение, что решение проблемы вот оно! У всех на виду! В реальности все, конечно же, совсем не так. И над решением той или иной проблемы приходится ломать ночами голову, днем тренировать, наблюдать за кондициями того или иного игрока, налаживать игру под сильные стороны команды и против сильных сторон соперника. Потом лить пот и кровь уже игрокам на поле, биться, как в последний раз, не забывая о наказах наставника, с надеждой на поддержку друзей. В грузинской регбийной сборной ведь все – настоящие друзья. Здесь каждая ошибка очень многого стоит. Здесь нельзя пренебрегать соперником, всегда надо быть начеку и стараться одолеть визави не только силой, но и разумом. Регби – это силовые шахматы... Кто они, фиджийцы?Все это вступление-разъяснение было необходимо для того, чтобы критикующие и советующие поняли наконец, что после поражения больнее чем другим именно самим игрокам. Они переживают больше всех, даже больше тренера. Та игра, которую грузины показали против фиджийцев, достойна уважения. Фиджи – это не просто тихоокеанское островное государство. Это – месторождение регбийных талантов. Наподобие Бразилии и Аргентины в футболе или США в баскетболе. Все фиджийцы играют в регби, все фиджийские регбисты с детства бегают с овальным мячом по песчаным пляжам, все полинезийцы рослые, сильные, быстрые, выносливые. Такова их генетика, и бегают они тоже по-особому. Бег по пляжу с детства развивает их стопы гораздо сильнее, нежели стопы других народов. Поэтому в мире пожалуй нет ни одной уважающей себя клубной команды, в которой не было бы хотя бы одноо мощного фиджийца-бегуна. Война и мир в Аранхуэсе: послесловие к матчу сборных по регби Грузии и Фиджи >>Но в последние годы их регби стал более организованным и, к слову, Сэми Радрадра однажды был признан лучшим игроком года в мире. Джосуа Туисова – еще одна суперзвезда мирового масштаба. Это игроки задней линии, т. н. бэки, но теперь в этой команде есть уже и форварды высшего класса. И вообще, глядя на всех этих природой накачанных суператлетов, часто трудно разобрать, кто из них быстроногий бэк, а кто – форвард схватки. И вот эти "Летучие" перед Кубком мира, в "разогревочном" матче обыграли сборную Англии, а уже во Франции уделали Австралию! Стали даже поговаривать, что эта команда способна не только выйти в четвертьфинал, но и вмешаться в борьбу за медали. Проблемы в стане "Лелос" Против Грузии фиджийцы выставили свой топ-состав, поскольку итог матча был для них исключительно важен. Грузинская же сборная после ничьей с Португалией переключилась на борьбу за третье место в группе, дающее право попадания на следующий КМ в обход отборочных страстей. Грузия подошла к этой игре с серьезными потерями. Один из лидеров сборной (Бека Горгадзе) повредил лодыжку, причем так серьезно, что руководство команды обратилось в World Rugby с просьбой замены Горгадзе на Отара Гиоргадзе. Столб Лука Джапаридзе вновь повредил позвоночник и так и не сыграв ни минуты, был заменен на одну из звездочек сборной U20 Иракли Апциаури. Капитан Мераб Шарикадзе тоже получил травму, о степени которой пока неизвестно. Хукер-центурион Шалва Мамукашвили потратил много сил в двух стартовых матчах, причем неделю назад ему во время матча долго оказывали медицинскую помощь. Короче говоря, тренерам пришлось поломать головы. Учитывая уроки стартовых матчей, талантливейшего Давита Ниниашвили переставили с позиции последнего защитника на фланг, а фулбэком поставили Мириана Модебадзе. Этот ход явно оправдал себя – "Нини" оказался в разы полезней, эффективней и надежней, а Модебадзе еще раз доказал, что находится на пике своей карьеры. Блестящий Лука Маткава Несмотря на солидный для регбиста возраст, Михеил Гачечиладзе сыграл свой дебютный матч на Кубке мира и был очень хорош. Здорово отыграл Васил Лобжанидзе, Торнике Джалагониа был неудержим, все отыграли просто здорово. Но лучше всех сыграл, пожалуй, Лука Маткава. И не только потому, что набрал половину из 12 грузинских очков. Молодой плей-мейкер, дебютировавший за сборную лишь год назад, стал ее ментальным лидером в самом тяжелом матче последних лет – дирижировал, пробивал по мячу ногой, с мячом раздирал оборону Фиджи в клочья, а в конце игры выдал соло необычайной красоты, обойдя финтами одного за другим как минимум шестерых островитян. Эх, если бы у него были равные с фиджийским защитником стартовые шансы в погоне за прокинутым с фланга в зачетку мячом, то пафос данного текста был бы совершенно иным. Тем не менее, на 80+ минуте Лука из последних сил рванулся за победой, однако запаниковавший фиджиец в последний момент отчаянно лягнул мяч и выбил его за пределы поля. Это был конец игры, вернее, конец битвы. После этого эпизода все, и победившие, и побежденные, повалились на бордосский газон. Все, и фиджийцы и грузины, отдали этому бою все без остатка – и силы, и эмоции. Когда постепенно стали приходить в себя, доброжелательные по своей натуре фиджийцы принялись утешать безутешных грузин, которые побеждали мощнейшего соперника вплоть до 63-й минуты... Дорого обошедшееся лидерство А начиналось все как нельзя удачно для "Лелос". Маткава в самом дебюте забил легкий пенальти, после чего Ниниашвили дважды поразил ворота ударами со своей половины поля. 9:0 после первого тайма. Во втором тайме тест на сотрясение мозга пришлось проводить Беке Сагинадзе и Луке Иванишвили, Модебадзе тоже досталось по голове, за что Туисова был выдворен с поля. К слову, главная фиджийская звезда Радрадра тоже получил желтую карточку в самом начале второго тайма. И когда он уже готовился вернуться, фиджийцы провели сумасшедшую атаку и занесли попытку с точной реализацией. Фиджи разбушевался!Потом, на 63-й минуте, островитяне забили штрафной и впервые вышли вперед – 10:9. Еще через 3 минуты они занесли вторую попытку, опять наскоком. Однако и их силы небезграничны и на пределе возможностей пришлось играть и им самим. Радрадра вскоре не смог продолжить игру, другие тоже покидали поле хромая. Драма на финише И на финише на предпоследней минуте грузины вынудили фиджийцев нарушить правила. Лука Маткава хладнокровно забил – 12:17, Грузия в зоне бонусного очка и идет последняя минута. Фиджийцы ввели мяч с центра, и "Лелос" пошли в последнюю атаку, о драматической концовке которой уже было рассказано выше. Вовсе не будет преувеличением, что этот матч по своему напряжению и драматургии был одним из двух самых-самых. Второй – когда Радрадра на последних секундах матча против Уэльса выронил мяч из рук прямо перед незащищенной зачеткой... Досадно, очень досадно. Следующий свой матч сборная Грузии проведет через неделю, 7 октября против уже вышедшего в четвертьфинал Уэльса. Почему бы "Лелос" не повторить прошлогодний кардиффский подвиг?
фиджи
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0a/01/282825961_256:0:1792:1152_1920x0_80_0_0_9e79f36fdad0b3f1ef4d96b043e4ccc6.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
спорт, грузия, аналитика, фиджи, лука джапаридзе, мераб шарикадзе, регби, сборная грузии по регби, новости грузинского регби, кубок мира по регби 2023
спорт, грузия, аналитика, фиджи, лука джапаридзе, мераб шарикадзе, регби, сборная грузии по регби, новости грузинского регби, кубок мира по регби 2023
Когда проигравших не судят – как сборная Грузии по регби проиграла битву против Фиджи
09:36 01.10.2023 (обновлено: 10:32 01.10.2023)
Счет 12:17 принес "Лелос" лишь очко утешительного бонуса, которое дается командам, проигравшим с разницей не более 7 очков. Тем не менее, это тот самый исключительный случай, когда проигравших не судят
Регби – силовые шахматы
После фиаско, которое грузинская сборная испытала неделю назад в Тулузе, медиа и болельщики подвергли "Лелос" и руководство команды довольно строгой критике. Главному тренеру Левану Маисашвили и знатоки, и не очень знатоки, любители и нелюбители этого вида спорта почти хором стали советовать, как играть в следующей игре, кого поставить против "Летучих фиджийцев" в стартовый состав, кого на замену и кого вообще не ставит.
Такие вещи часто случаются в игровых видах спорта, особенно когда любимая народом команда не показывает ожидаемой от нее игры.
У всех появляется ощущение, что решение проблемы вот оно! У всех на виду!
В реальности все, конечно же, совсем не так. И над решением той или иной проблемы приходится ломать ночами голову, днем тренировать, наблюдать за кондициями того или иного игрока, налаживать игру под сильные стороны команды и против сильных сторон соперника. Потом лить пот и кровь уже игрокам на поле, биться, как в последний раз, не забывая о наказах наставника, с надеждой на поддержку друзей. В грузинской регбийной сборной ведь все – настоящие друзья. Здесь каждая ошибка очень многого стоит. Здесь нельзя пренебрегать соперником, всегда надо быть начеку и стараться одолеть визави не только силой, но и разумом. Регби – это силовые шахматы...
Кто они, фиджийцы?
Все это вступление-разъяснение было необходимо для того, чтобы критикующие и советующие поняли наконец, что после поражения больнее чем другим именно самим игрокам. Они переживают больше всех, даже больше тренера.
Та игра, которую грузины показали против фиджийцев, достойна уважения. Фиджи – это не просто тихоокеанское островное государство. Это – месторождение регбийных талантов. Наподобие Бразилии и Аргентины в футболе или США в баскетболе. Все фиджийцы играют в регби, все фиджийские регбисты с детства бегают с овальным мячом по песчаным пляжам, все полинезийцы рослые, сильные, быстрые, выносливые. Такова их генетика, и бегают они тоже по-особому. Бег по пляжу с детства развивает их стопы гораздо сильнее, нежели стопы других народов. Поэтому в мире пожалуй нет ни одной уважающей себя клубной команды, в которой не было бы хотя бы одноо мощного фиджийца-бегуна.
Но в последние годы их регби стал более организованным и, к слову, Сэми Радрадра однажды был признан лучшим игроком года в мире. Джосуа Туисова – еще одна суперзвезда мирового масштаба. Это игроки задней линии, т. н. бэки, но теперь в этой команде есть уже и форварды высшего класса. И вообще, глядя на всех этих природой накачанных суператлетов, часто трудно разобрать, кто из них быстроногий бэк, а кто – форвард схватки.
И вот эти "Летучие" перед Кубком мира, в "разогревочном" матче обыграли сборную Англии, а уже во Франции уделали Австралию! Стали даже поговаривать, что эта команда способна не только выйти в четвертьфинал, но и вмешаться в борьбу за медали.
Проблемы в стане "Лелос"
Против Грузии фиджийцы выставили свой топ-состав, поскольку итог матча был для них исключительно важен. Грузинская же сборная после ничьей с Португалией переключилась на борьбу за третье место в группе, дающее право попадания на следующий КМ в обход отборочных страстей.
Грузия подошла к этой игре с серьезными потерями. Один из лидеров сборной (Бека Горгадзе) повредил лодыжку, причем так серьезно, что руководство команды обратилось в World Rugby с просьбой замены Горгадзе на Отара Гиоргадзе. Столб Лука Джапаридзе вновь повредил позвоночник и так и не сыграв ни минуты, был заменен на одну из звездочек сборной U20 Иракли Апциаури. Капитан Мераб Шарикадзе тоже получил травму, о степени которой пока неизвестно. Хукер-центурион Шалва Мамукашвили потратил много сил в двух стартовых матчах, причем неделю назад ему во время матча долго оказывали медицинскую помощь. Короче говоря, тренерам пришлось поломать головы.
Учитывая уроки стартовых матчей, талантливейшего Давита Ниниашвили переставили с позиции последнего защитника на фланг, а фулбэком поставили Мириана Модебадзе. Этот ход явно оправдал себя – "Нини" оказался в разы полезней, эффективней и надежней, а Модебадзе еще раз доказал, что находится на пике своей карьеры.
Блестящий Лука Маткава
Несмотря на солидный для регбиста возраст, Михеил Гачечиладзе сыграл свой дебютный матч на Кубке мира и был очень хорош. Здорово отыграл Васил Лобжанидзе, Торнике Джалагониа был неудержим, все отыграли просто здорово. Но лучше всех сыграл, пожалуй, Лука Маткава. И не только потому, что набрал половину из 12 грузинских очков. Молодой плей-мейкер, дебютировавший за сборную лишь год назад, стал ее ментальным лидером в самом тяжелом матче последних лет – дирижировал, пробивал по мячу ногой, с мячом раздирал оборону Фиджи в клочья, а в конце игры выдал соло необычайной красоты, обойдя финтами одного за другим как минимум шестерых островитян.
Эх, если бы у него были равные с фиджийским защитником стартовые шансы в погоне за прокинутым с фланга в зачетку мячом, то пафос данного текста был бы совершенно иным. Тем не менее, на 80+ минуте Лука из последних сил рванулся за победой, однако запаниковавший фиджиец в последний момент отчаянно лягнул мяч и выбил его за пределы поля.
Это был конец игры, вернее, конец битвы. После этого эпизода все, и победившие, и побежденные, повалились на бордосский газон. Все, и фиджийцы и грузины, отдали этому бою все без остатка – и силы, и эмоции. Когда постепенно стали приходить в себя, доброжелательные по своей натуре фиджийцы принялись утешать безутешных грузин, которые побеждали мощнейшего соперника вплоть до 63-й минуты...
Дорого обошедшееся лидерство
А начиналось все как нельзя удачно для "Лелос". Маткава в самом дебюте забил легкий пенальти, после чего Ниниашвили дважды поразил ворота ударами со своей половины поля. 9:0 после первого тайма.
Но были и тревожные события. Хукер Тенгиз Замтарадзе уже на 13 минуте серьезно повредил кисть и выбыл из игры, через 5 минут замок Лаша Джаиани и вовсе не смог выйти с поля без помощи медкара, а позже плечо повредил второй замок – Котэ Микаутадзе.
Во втором тайме тест на сотрясение мозга пришлось проводить Беке Сагинадзе и Луке Иванишвили, Модебадзе тоже досталось по голове, за что Туисова был выдворен с поля. К слову, главная фиджийская звезда Радрадра тоже получил желтую карточку в самом начале второго тайма. И когда он уже готовился вернуться, фиджийцы провели сумасшедшую атаку и занесли попытку с точной реализацией.
Фиджи разбушевался!
Потом, на 63-й минуте, островитяне забили штрафной и впервые вышли вперед – 10:9. Еще через 3 минуты они занесли вторую попытку, опять наскоком. Однако и их силы небезграничны и на пределе возможностей пришлось играть и им самим. Радрадра вскоре не смог продолжить игру, другие тоже покидали поле хромая.
Драма на финише
И на финише на предпоследней минуте грузины вынудили фиджийцев нарушить правила. Лука Маткава хладнокровно забил – 12:17, Грузия в зоне бонусного очка и идет последняя минута. Фиджийцы ввели мяч с центра, и "Лелос" пошли в последнюю атаку, о драматической концовке которой уже было рассказано выше.
Вовсе не будет преувеличением, что этот матч по своему напряжению и драматургии был одним из двух самых-самых. Второй – когда Радрадра на последних секундах матча против Уэльса выронил мяч из рук прямо перед незащищенной зачеткой...
Досадно, очень досадно. Следующий свой матч сборная Грузии проведет через неделю, 7 октября против уже вышедшего в четвертьфинал Уэльса. Почему бы "Лелос" не повторить прошлогодний кардиффский подвиг?