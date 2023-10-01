https://sputnik-georgia.ru/20231001/kakova-aktivnost-izbirateley-na-promezhutochnykh-vyborakh-v-gruzii---poslednie-dannye-tsik-282842444.html

Какова активность избирателей на промежуточных выборах в Грузии – последние данные ЦИК

Какова активность избирателей на промежуточных выборах в Грузии – последние данные ЦИК

Избиратели хорошо и легко восприняли электронные технологии, и голосование проходит гладко, заявила пресс-спикер ЦИК 01.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-01T16:47+0400

2023-10-01T16:47+0400

2023-10-01T17:13+0400

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промежуточные парламентские выборы

цик грузии

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ТБИЛИСИ, 1 окт — Sputnik. Процесс голосования на избирательных участках в Каспском и Горийском районах Шида Картли, а также в Гурджаанском районе Кахети проходит в спокойной обстановке, явка избирателей к 12 часам составила 7,76%, рассказала пресс-спикер Центризбиркома Натия Иоселиани. Необходимость проведения промежуточных внеочередных выборов возникла после того, как Георгий Ходжеванишвили из партии экс-премьера Гахария "За Грузию" и Зураб Утиашвили – член партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", соответственно, досрочно покинули посты мажоритарного депутата парламента от Гори и Каспи и мэра Гурджаани. По ее словам, избиратели хорошо и легко восприняли электронные технологии, и голосование проходит гладко. "Модернизация выборов, использование электронных технологий находится на решающем этапе, поэтому избирательная комиссия уже начала активную информационно-просветительскую кампанию к выборам 1 октября и парламентским выборам, запланированным на 2024 год", – рассказала Иоселиани. По ее словам, результатом этой активной кампании является то, что избиратели очень хорошо и легко восприняли электронные технологии, и голосование прошло гладко. Внеочередные выборы в Грузии – избиратели голосуют за мажоритарного депутата и мэра >>Иоселиани от имени ЦИК призвала все стороны, участвующие в выборах, объективно оценивать ход избирательного процесса и не распространять дезинформацию. Согласно избирательному законодательству, сегодня на избирательном участке запрещена агитация. Не допускается размещение агитационных материалов ближе 25 метров от входа в помещение для голосования. Сегодня также не разрешается физически препятствовать передвижению избирателя в здании для голосования или на расстоянии 100 метров от здания. Выборы по-новому Парламент Грузии утвердил поправки в Избирательный кодекс в декабре 2022 года. Согласно поправкам, на избирательных участках появится система электронного голосования, которая также подразумевает электронный подсчет голосов. Голосование в электронном виде будет проходить минимум на 70% участков, при этом на всех участках в самоуправляемых городах и административных центрах. Электронное голосование не будет проводиться на избирательных участках за границей, участках, созданных в виде исключения, и на участках в труднодоступных местах (с географической точки зрения). Парламентские выборы пройдут в Грузии в октябре 2024 года. В законодательный орган попадут партии, набравшие не менее 5% голосов избирателей. При этом, чтобы получить большинство в парламенте и тем самым право единолично формировать правительство, партия должна завоевать голоса более половины избирателей, пришедших на выборы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, шида картли, гурджаанский район, грузинская мечта - демократическая грузия, промежуточные парламентские выборы, цик грузии