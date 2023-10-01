https://sputnik-georgia.ru/20231001/vneocherednye-vybory-v-gruzii---izbirateli-golosuyut-za-mazhoritarnogo-deputata-i-mera-282837894.html

Внеочередные выборы в Грузии – избиратели голосуют за мажоритарного депутата и мэра

Внеочередные выборы в Грузии – избиратели голосуют за мажоритарного депутата и мэра

Голосование проводится на 103 избирательных участках с использованием машин для верификации избирателей и аппаратов для подсчета голосов 01.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-01T12:12+0400

2023-10-01T12:12+0400

2023-10-01T13:44+0400

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ТБИЛИСИ, 1 окт — Sputnik. Промежуточные парламентские выборы проходят в Горийском и Каспском районах Шида Картли, где избиратели выбирают мажоритарного депутат, а в Гурджаанском районе Кахети выбирают мэра, сообщает Центризбирком Грузии. Необходимость проведения промежуточных внеочередных выборов возникла после того, как Георгий Ходжеванишвили из партии экс-премьера Гахария "За Грузию" и Зураб Утиашвили – член партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", соответственно, досрочно покинули посты мажоритарного депутата парламента от Гори и Каспи и мэра Гурджаани. Избирательные участки открылись с утра во всех трех районах. Голосование проходит в общей сложности на 133 участках. При прибытии на участок избиратель должен иметь при себе удостоверение личности или паспорт гражданина Грузии. Голосование проводится на 103 избирательных участках с использованием машин для верификации избирателей и аппаратов для подсчета голосов, на остальных 30 избирательных участках голосование проводится по уже существующим правилам, при этом бюллетени все равно будут оцифрованы, загружены на соответствующую платформу и предоставлены всем заинтересованным лицам. Грузию ждут непростые времена перед парламентскими выборами 2024 года. Прогноз экспертов >>"Я хотела бы подчеркнуть, что электронные устройства не подключены к сети Интернет и поэтому нет угрозы кибервмешательства. Разумеется, тайна голосования сохраняется. Кроме того, следует отметить, что в целях обеспечения прозрачности и достоверности предусмотрен также ручной подсчет бюллетеней", – сказала Иоселиани. Согласно избирательному законодательству, сегодня на избирательном участке запрещена агитация. Не допускается размещение агитационных материалов ближе 25 метров от входа в помещение для голосования. Сегодня также не разрешается физически препятствовать передвижению избирателя в здании для голосования или на расстоянии 100 метров от здания. Выборы по-новому Парламент Грузии утвердил поправки в Избирательный кодекс в декабре 2022 года. Согласно поправкам на избирательных участках появится система электронного голосования, которая также подразумевает электронный подсчет голосов. Голосование в электронном виде будет проходить минимум на 70% участков, при этом на всех участках в самоуправляемых городах и административных центрах. Электронное голосование не будет проводиться на избирательных участках за границей, участках, созданных в виде исключения, и на участках в труднодоступных местах (с географической точки зрения). Парламентские выборы пройдут в Грузии в октябре 2024 года. В законодательный орган попадут партии, набравшие не менее 5% голосов избирателей. При этом, чтобы получить большинство в парламенте и тем самым право единолично формировать правительство, партия должна завоевать голоса более половины избирателей, пришедших на выборы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, новости, грузия, цик грузии, промежуточные парламентские выборы