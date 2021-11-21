https://sputnik-georgia.ru/20211121/voyna-i-mir-v-arankhuese-posleslovie-k-matchu-sbornykh-po-regbi-gruzii-i-fidzhi-262263492.html

Война и мир в Аранхуэсе: послесловие к матчу сборных по регби Грузии и Фиджи

Война и мир в Аранхуэсе: послесловие к матчу сборных по регби Грузии и Фиджи

Сборная Грузии по регби в последнем тест-матче уходящей осени сыграла вничью (15:15) со своим принципиальнейшим соперником – национальной командой Фиджи 21.11.2021, Sputnik Грузия

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Испания, плохой газон и нереализованные козыриИзначально игра должна была состояться в Тбилиси, но в World Rugby решили не рисковать и перенесли встречу в более благополучную обстановку по сравнению с Грузией, где COVID-ситуация оставляет желать лучшего. Выбор был остановлен на Испании по тем соображениям, что фиджийцы свой первый тест-матч осенней серии проводили именно против сборной этой страны и Испания находится рядом с Францией, где неделю назад играли грузины. Однако "Летучие фиджийцы" в тот же день играли в Кардиффе, который не так уж и близок к Мадриду. Пусть уж проводили бы в Великобритании либо Франции, в более регбийной обстановке.Поэтому Грузии и Фиджи пришлось играть в не очень регбийной Испании, в 25 км от столицы, на регбийном стадионе городка Аранхуэс. Газон игрового поля через полчаса игры местами превратился в подобие пашни, вследствие чего новозеландскому рефери приходилось менять места назначаемых схваток, поскольку мощные столбы то и дело скользили при столкновениях. Но что тут поделаешь, видимо "Эстадио Эль Делеите" оказался единственным подходящим стадионом во всей Европе, в которой, кстати, параллельно проходили матчи очередных туров футбольных первенств…В принципе, если заезженный газон не позволил схватке "Лелос" полностью реализовать свое потенциальное преимущество, то справедливо будет заметить, что по тем же причинам реактивным островитянам не удалось включить свои максимальные скорости, так что плохое поле навредило обеим сторонам.Фиджийцы созданы для регби и наоборотПеред игрой предполагался следующий тактический сценарий – грузины акцентировали на строгую дисциплину, следование тренерским заготовкам и игре форвардами, фиджийцы же надеялись добиться успеха за счет мощи практически всех своих игроков, а главное, ненормальных скоростных качеств. Новозеландский наставник "Летучих" Верн Коттер, по пандемическим причинам оставшийся на Фиджи, по видеосвязи делал установку на матч, педалируя на то обстоятельство, что для остановки одного фиджийца требуется двое грузин и этот факт следует материализовать.Мистер Коттер знаком с грузинским регби не понаслышке – он в течение лет тренировал французский "Клермон", в котором блистали Давит Зиракашвили и Вито Колелишвили. Но, встав у штурвала фиджийской команды, новозеландец открыл для себя мир нереализованных фантастических возможностей.Действительно, в последнее время создается впечатление, что фиджийцы созданы для игры в регби или наоборот, игра регби создана для фиджийцев. Нынешнее поколение регбистов в этой стране просто неимоверно сильно, быстро и умело. Но в чем же причина того, что "Летучие фиджийцы" не умеют сдерживать свой азарт и следовать правилам, которые становятся все строже и строже.Как и все сборные островов южной части Тихого океана, предматчевый ритуальный танец есть и у сборной Фиджи.Фиджийское подобие знаменитой новозеландской хаки называется "сиби". Сиби гораздо короче хаки, менее зрелищный боевой танец, но, пожалуй, более воинственный. Ведь предки современных фиджийцев слыли грозой всего региона, были непобедимыми воинами, и говорят, что в ритуальных целях изредка становились и людоедами. Каннибализм не был для них характерен, но врагами для устрашения, бывало, "лакомились".А главная отличительная черта современных фиджийцев это то, что практически все население играет в регби. Полей в стране раз-два и обчелся, но есть бесконечные песчаные пляжи, где и растут звезды современного регби.Как однажды заметил наш легендарный Мамука Горгодзе, стопы у фиджийцев устроены несколько по-другому, нежели у остальных народов планеты. Они с рождения бегают по пляжу, и мышцы стоп развиваются гораздо сильнее. "Мы проходили сборы в Уреки, бегали по пляжу босиком, и от этого наши стопы становились сильнее и эластичнее, а ведь фиджийцы делают это всю жизнь, а не в лучшем случае одну неделю в году", - вспоминал Мамука своих одноклубников по "Тулону" Сэми Радрадра и Джосуа Туисова, - "Оба бьют током при прикосновении…"Удары токомК счастью, Радрадра не смог приехать в Европу из Супер Регби, поэтому электрических разрядов на долю грузин пришлось вдвое меньше. Однако Туисова, этот атлет весом за центнер, летал на своем фланге, и если бы не потрясающее бесстрашие его юного одноклубника по "Лиону" Давита Ниниашвили и позиционная грамотность грузин постарше, последствия для "Лелос" были бы плачевными. А так, раз за разом сбивая с ног не сдававшегося Ниниашвили, Туисова всякий раз помогал тому подняться с земли и неизменно заключал грузина в объятья – несмотря на свою грозность на поле, в жизни фиджийцы исключительно просты и очень дружелюбны.Но две попытки меланезийцы все же занесли – на 29-й минуте другой спринтер-тяжеловес Аминиса Туимава сумел прорвать прочную грузинскую оборону, а за 11 минут до конца встречи еще один звездный фиджиец Вилиаме Мата прорвался в зачетку, а флай-хав Бен Волавола безупречной реализацией установил окончательный счет матча – 15:15. Тот же Волавола промазал реализацию первой попытки, зато на 52-й минуте забил пенальти.Два разных тайма "Лелос"А наши "Лелос" провели просто блистательный первый тайм. Хотя островитяне и помнили наказ Коттера о строгом соблюдении правил и изо всех сил старались не допускать ошибок, грузинские форварды в назначаемых схватках стали раз за разом пересиливать соперников, и тем не оставалось ничего, кроме нарушения правил. Грешили фиджийцы и в других эпизодах, поэтому рефери назначил целых четыре штрафа на убойных дистанциях. Тедо Абжандадзе Первые три удара исполнил безукоризненно, но последний, который пробивался в уже "покрасневшее" время, наш флай-хав смазал – 9:5.Второй тайм продлился в том же ключе и на результативный пенальти Волавола Тедо ответил двумя – 15:8. Оба штрафных удара заработала опять-таки грузинская схватка. Но, к сожалению, вышедший на замену ветеран Миша Нариашвили, до того просто задавивший своего визави, вновь повредил ногу, и вместо него на поле пришлось возвращаться уставшему в первом тайме Беке Гигашвили.Повредил плечо капитан Шарикадзе, разбили нос Табуцадзе, Микаутадзе, Сагинадзе, Тодуа, и практически все грузины пострадали от нескончаемых наскоков фиджийцев. Поэтому последние 10 минут "Лелос" провели в глухой обороне, из последних сил пытаясь отбиться от этих "инопланетян". Теперь понятно, за счет чего фиджийцы чуть было не подавили победителя последнего "Кубка Шести Наций" сборную Уэльса, причем 40 минут отыграв в составе 14-и человек и 20 минут имея на двух игроков меньше…Поэтому, как только время матча "покраснело", Васил Лобжанидзе моментально выбил мяч в аут и тем самым поставил точку – 15:15. Сразу же война переросла в мир – многие фиджийцы и грузины являются одноклубниками и имеют отличные отношения, поэтому и прощание было теплым. Ничейный счет устроил, наверное, и тех, и других.Спасибо всем игрокам сборной Грузии, ее наставнику Левану Маисашвили и всему тренерскому штабу за отлично проделанную работу и постепенно возвращающиеся амбиции. Спасибо "Лелос"! В декабре черед "Черного Льва", которому в Тбилиси предстоят два матча с российскими "Енисеем" и "Локомотивом-Пензой". Зрители на матч будут допущены!

https://sputnik-georgia.ru/20211120/sbornaya-gruzii-po-regbi-sygrala-vnichyu-s-fidzhi-v-test-matche-262251267.html

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