https://sputnik-georgia.ru/20231001/nasiloval-nesovershennoletnikh---prokuratura-gruzii-predyavila-obvinenie-zhitelyu-tbilisi-282846578.html
Насиловал несовершеннолетних – прокуратура Грузии предъявила обвинение жителю Тбилиси
Насиловал несовершеннолетних – прокуратура Грузии предъявила обвинение жителю Тбилиси
Преступления наказываются лишением свободы на срок от 15 до 20 лет или бессрочным тюремным заключением 01.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-01T23:26+0400
2023-10-01T23:26+0400
2023-10-01T23:53+0400
грузия
происшествия
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тбилисский городской суд
генеральная прокуратура грузии
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ТБИЛИСИ, 1 окт — Sputnik. Прокуратура Грузии предъявила обвинение жителю Тбилиси в изнасиловании двух человек, принуждении к половому сношению, в половом сношении с лицом младше 16 лет, а также физическом насилии, сообщает пресс-служба ведомства. В ходе расследования, проведенного МВД, установлено, что обвиняемый входил в доверие, в том числе к несовершеннолетним девочкам, насильственно устанавливал с ними сексуальную связь, а затем, шантажируя, принуждал их к длительным сексуальным отношениям. Правоохранители задержали обвиняемого 29 сентября. Ему предъявлено обвинение по нескольким пунктам статей "Изнасилование", "Изнасилование несовершеннолетнего", "Проникновение сексуального характера в тело лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста", "Понуждение к проникновению сексуального характера в тело лица не достигшего 16 лет" и "Насилие". Преступления наказываются лишением свободы на срок от 15 до 20 лет или бессрочным тюремным заключением. Издевательство над школьницей на западе Грузии: делом занялись МВД и Минобразования >>Прокуратура уже обратилась в Тбилисский городской суд с ходатайством о применении лишения свободы в качестве меры пресечения обвиняемому. "Прокуратура Грузии проводит самую строгую уголовно-правовую политику по делам этой категории, и лицо, совершившее преступление, будет привлечено к ответственности по всей строгости закона", – заявили в прокуратуре. Расследование по уголовному делу продолжается с целью установления других потерпевших. По информации МВД, речь идет о 60-летнем мужчине.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, происшествия, новости, тбилисский городской суд, генеральная прокуратура грузии
грузия, происшествия, новости, тбилисский городской суд, генеральная прокуратура грузии
Насиловал несовершеннолетних – прокуратура Грузии предъявила обвинение жителю Тбилиси
23:26 01.10.2023 (обновлено: 23:53 01.10.2023)
Преступления наказываются лишением свободы на срок от 15 до 20 лет или бессрочным тюремным заключением
ТБИЛИСИ, 1 окт — Sputnik. Прокуратура Грузии предъявила обвинение жителю Тбилиси в изнасиловании двух человек, принуждении к половому сношению, в половом сношении с лицом младше 16 лет, а также физическом насилии, сообщает пресс-служба ведомства.
В ходе расследования, проведенного МВД, установлено, что обвиняемый входил в доверие, в том числе к несовершеннолетним девочкам, насильственно устанавливал с ними сексуальную связь, а затем, шантажируя, принуждал их к длительным сексуальным отношениям.
Правоохранители задержали обвиняемого 29 сентября. Ему предъявлено обвинение по нескольким пунктам статей "Изнасилование", "Изнасилование несовершеннолетнего", "Проникновение сексуального характера в тело лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста", "Понуждение к проникновению сексуального характера в тело лица не достигшего 16 лет" и "Насилие".
Преступления наказываются лишением свободы на срок от 15 до 20 лет или бессрочным тюремным заключением.
Прокуратура уже обратилась в Тбилисский городской суд с ходатайством о применении лишения свободы в качестве меры пресечения обвиняемому.
"Прокуратура Грузии проводит самую строгую уголовно-правовую политику по делам этой категории, и лицо, совершившее преступление, будет привлечено к ответственности по всей строгости закона", – заявили в прокуратуре.
Расследование по уголовному делу продолжается с целью установления других потерпевших.
По информации МВД, речь идет о 60-летнем мужчине.