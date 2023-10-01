https://sputnik-georgia.ru/20231001/nasiloval-nesovershennoletnikh---prokuratura-gruzii-predyavila-obvinenie-zhitelyu-tbilisi-282846578.html

Насиловал несовершеннолетних – прокуратура Грузии предъявила обвинение жителю Тбилиси

Насиловал несовершеннолетних – прокуратура Грузии предъявила обвинение жителю Тбилиси

Преступления наказываются лишением свободы на срок от 15 до 20 лет или бессрочным тюремным заключением 01.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-01T23:26+0400

2023-10-01T23:26+0400

2023-10-01T23:53+0400

грузия

происшествия

новости

тбилисский городской суд

генеральная прокуратура грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23582/77/235827717_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_344eaf1ea90ca9cbe212baa8e1f2cd26.jpg

ТБИЛИСИ, 1 окт — Sputnik. Прокуратура Грузии предъявила обвинение жителю Тбилиси в изнасиловании двух человек, принуждении к половому сношению, в половом сношении с лицом младше 16 лет, а также физическом насилии, сообщает пресс-служба ведомства. В ходе расследования, проведенного МВД, установлено, что обвиняемый входил в доверие, в том числе к несовершеннолетним девочкам, насильственно устанавливал с ними сексуальную связь, а затем, шантажируя, принуждал их к длительным сексуальным отношениям. Правоохранители задержали обвиняемого 29 сентября. Ему предъявлено обвинение по нескольким пунктам статей "Изнасилование", "Изнасилование несовершеннолетнего", "Проникновение сексуального характера в тело лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста", "Понуждение к проникновению сексуального характера в тело лица не достигшего 16 лет" и "Насилие". Преступления наказываются лишением свободы на срок от 15 до 20 лет или бессрочным тюремным заключением. Издевательство над школьницей на западе Грузии: делом занялись МВД и Минобразования >>Прокуратура уже обратилась в Тбилисский городской суд с ходатайством о применении лишения свободы в качестве меры пресечения обвиняемому. "Прокуратура Грузии проводит самую строгую уголовно-правовую политику по делам этой категории, и лицо, совершившее преступление, будет привлечено к ответственности по всей строгости закона", – заявили в прокуратуре. Расследование по уголовному делу продолжается с целью установления других потерпевших. По информации МВД, речь идет о 60-летнем мужчине.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, происшествия, новости, тбилисский городской суд, генеральная прокуратура грузии