https://sputnik-georgia.ru/20231001/ubiystvo-na-zapade-gruzii--prokuratura-predyavila-obvinenie-282840869.html

Убийство на западе Грузии – прокуратура предъявила обвинение

Убийство на западе Грузии – прокуратура предъявила обвинение

Прокуратура обратится в суд с ходатайством о назначении обвиняемому меры пресечения в виде лишения свободы 01.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-01T15:11+0400

2023-10-01T15:11+0400

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ТБИЛИСИ, 1 окт — Sputnik. Прокуратура Грузии предъявила обвинение задержанному в селе Гоголесубани Чохатаурского района Гурии в умышленном убийстве односельчанина, сообщает пресс-служба ведомства. Следствием, проведенным МВД, установлено, что 28 сентября в селе Гоголесубани Чохатаурского района обвиняемый нанес ножом множественные ранения в область груди жертве и скрылся с места происшествия. В результате полученных ранений потерпевший скончался до того, как его доставили в больницу. Полиция задержала обвиняемого 30 сентября. Ему предъявлено обвинение по статье "Умышленное убийство". Преступление предусматривает лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет. Обвиняемый в умышленном убийстве задержан на западе Грузии >>Прокуратура сообщила, что обратится в суд с ходатайством о назначении обвиняемому меры пресечения в виде лишения свободы в установленный законом срок. О задержанном известно, что ему 28 лет и он был ранее судим.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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