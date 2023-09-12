https://sputnik-georgia.ru/20230912/gruziyu-zhdut-neprostye-vremena-pered-parlamentskimi-vyborami-2024-goda-prognoz-ekspertov-282203983.html
Грузию ждут непростые времена перед парламентскими выборами 2024 года. Прогноз экспертов
Грузию ждут непростые времена перед парламентскими выборами 2024 года. Прогноз экспертов
Грузинские эксперты оценили последние политические события в Грузии 12.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-12T17:43+0400
2023-09-12T17:43+0400
2023-09-12T17:45+0400
грузия
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сша
валерий кварацхелия
жозеп боррель
парламентские выборы
парламентские выборы в грузии 2024
пресс-центр
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ТБИЛИСИ, 12 сентября — Sputnik. Большинство средств массовой информации в Грузии узурпированы прозападными политическими силами, которые всячески будут стараться раскачать ситуацию в стране перед парламентскими выборами 2024 года, считает председатель партии "Нейтральная Грузия", журналист Валерий Кварацхелия. Такое мнение Кварацхелия высказал в ходе пресс-конференции "СМИ Грузии за год до парламентских выборов – независимые или партийные", которая состоялась в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия. По словам эксперта, власти Грузии не являются пророссийскими, а являются прогрузинскими и в своих решениях руководствуются интересами страны. "Я во многом не соглашаюсь с нашими властями, но есть такие вопросы, в которых не согласиться невозможно. Я говорю о том, что наши власти не присоединились к санкциям против России, не стали открывать второй фронт. Это все абсолютно правильно, потому что это в интересах грузинского народа", – заявил журналист. При этом, по мнению Кварацхелия, президент Грузии Саломе Зурабишвили выполняет все действия по тому замыслу, согласно которому в стране должен быть открыт второй фронт против России. "То, что делает Зурабишвили, с одной стороны, аморально, с другой стороны – вредно. Но что касается импичмента, я думаю, что не стоит, потому что не надо из нее делать политическую фигуру", – заявил Кварацхелия. Импичмент президенту Грузии: процесс перешел в Конституционный суд>>Также приглашенный эксперт прокомментировал визит в Грузию главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля. Журналист высказал мнение, что Евросоюз не может определиться, хочет ли он предоставлять Грузии статус кандидата или нет. "Потому что если они (представители ЕС – ред.) предоставят Грузии этот статус, получается, они поддержат действующие власти страны, а это им невыгодно. Они хотят смены власти, они хотят возвращения фашистской хунты Саакашвили и для этого ищут повод. Хорошим поводом как раз-таки станет отказ в присвоении стране статуса кандидата в ЕС", – подчеркнул Кварацхелия. Эксперт уточнил, что факт отказа предоставления статуса грузинский народ может расценить как проигрыш. "Он приехал для того, чтобы узнать, стоит ли сотрудничать с нынешними властями Грузии, то есть понять, пойдет ли Грузия против России. Когда он вернется обратно, Боррель с коллегами будет обсуждать, стоит ли сотрудничать", – заявил Кварацхелия. "Двери ЕС открыты, но..." – Боррель обратился к Грузии>>Журналист отметил, что если после отчета Борреля о визите в Грузию будет принято решение не сотрудничать с действующими властями страны, то будут предприниматься все попытки сменить их, что станет для страны большим испытанием. Журналист также прокомментировал слова Борреля о том, что в Евросоюзе были разочарованы тем фактом, что в Грузии возобновили прямое авиасообщение с Россией. По словам Кварацхелия, требования Запада отменить прямое авиасообщение настолько нелогичны, что выглядят как демарш против самолетов, как транспортного средства. "Из Грузии в Россию можно отправиться, на чем угодно – машиной, автобусом и так далее. А самолетом нельзя? Что это такое вообще? Это против взаимоотношений России и Грузии или протест против самолета как транспортного средства?" – сказал Кварацхелия.При этом журналист подчеркнул, что отмена авиасообщения между Россией и Грузией сильнейшим образом повлияет на туристический поток из соседней страны, а соответственно, на экономику, но, как отмечает Кварацхелия, эти возможные проблемы "не волнуют" Запад. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, политика, новости, сша, валерий кварацхелия, жозеп боррель, парламентские выборы, парламентские выборы в грузии 2024 , пресс-центр
грузия, политика, новости, сша, валерий кварацхелия, жозеп боррель, парламентские выборы, парламентские выборы в грузии 2024 , пресс-центр
Грузию ждут непростые времена перед парламентскими выборами 2024 года. Прогноз экспертов
17:43 12.09.2023 (обновлено: 17:45 12.09.2023)
Грузинские эксперты оценили последние политические события в Грузии
ТБИЛИСИ, 12 сентября — Sputnik. Большинство средств массовой информации в Грузии узурпированы прозападными политическими силами, которые всячески будут стараться раскачать ситуацию в стране перед парламентскими выборами 2024 года, считает председатель партии "Нейтральная Грузия", журналист Валерий Кварацхелия.
Такое мнение Кварацхелия высказал в ходе пресс-конференции "СМИ Грузии за год до парламентских выборов – независимые или партийные", которая состоялась в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия
.
"Средства массовой информации Грузии говорят на грузинском языке, но говорят то, что им диктуют из США. Вот эту ситуацию надо менять. Перед выборами они будут всячески стараться очернить правительство, которое они любят называть "пророссийским", – заявил Кварацхелия.
По словам эксперта, власти Грузии не являются пророссийскими, а являются прогрузинскими и в своих решениях руководствуются интересами страны.
"Я во многом не соглашаюсь с нашими властями, но есть такие вопросы, в которых не согласиться невозможно. Я говорю о том, что наши власти не присоединились к санкциям против России, не стали открывать второй фронт. Это все абсолютно правильно, потому что это в интересах грузинского народа", – заявил журналист.
При этом, по мнению Кварацхелия, президент Грузии Саломе Зурабишвили выполняет все действия по тому замыслу, согласно которому в стране должен быть открыт второй фронт против России.
"То, что делает Зурабишвили, с одной стороны, аморально, с другой стороны – вредно. Но что касается импичмента, я думаю, что не стоит, потому что не надо из нее делать политическую фигуру", – заявил Кварацхелия.
Также приглашенный эксперт прокомментировал визит в Грузию главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля. Журналист высказал мнение, что Евросоюз не может определиться, хочет ли он предоставлять Грузии статус кандидата или нет.
"Потому что если они (представители ЕС – ред.) предоставят Грузии этот статус, получается, они поддержат действующие власти страны, а это им невыгодно. Они хотят смены власти, они хотят возвращения фашистской хунты Саакашвили и для этого ищут повод. Хорошим поводом как раз-таки станет отказ в присвоении стране статуса кандидата в ЕС", – подчеркнул Кварацхелия.
Эксперт уточнил, что факт отказа предоставления статуса грузинский народ может расценить как проигрыш.
"Он приехал для того, чтобы узнать, стоит ли сотрудничать с нынешними властями Грузии, то есть понять, пойдет ли Грузия против России. Когда он вернется обратно, Боррель с коллегами будет обсуждать, стоит ли сотрудничать", – заявил Кварацхелия.
Журналист отметил, что если после отчета Борреля о визите в Грузию будет принято решение не сотрудничать с действующими властями страны, то будут предприниматься все попытки сменить их, что станет для страны большим испытанием.
"Смена власти путем революции, путем государственного переворота – вот это будет", – заключил Кварацхелия.
Журналист также прокомментировал слова Борреля о том, что в Евросоюзе были разочарованы тем фактом, что в Грузии возобновили прямое авиасообщение с Россией. По словам Кварацхелия, требования Запада отменить прямое авиасообщение настолько нелогичны, что выглядят как демарш против самолетов, как транспортного средства.
"Из Грузии в Россию можно отправиться, на чем угодно – машиной, автобусом и так далее. А самолетом нельзя? Что это такое вообще? Это против взаимоотношений России и Грузии или протест против самолета как транспортного средства?" – сказал Кварацхелия.
При этом журналист подчеркнул, что отмена авиасообщения между Россией и Грузией сильнейшим образом повлияет на туристический поток из соседней страны, а соответственно, на экономику, но, как отмечает Кварацхелия, эти возможные проблемы "не волнуют" Запад.