https://sputnik-georgia.ru/20230912/gruziyu-zhdut-neprostye-vremena-pered-parlamentskimi-vyborami-2024-goda-prognoz-ekspertov-282203983.html

Грузию ждут непростые времена перед парламентскими выборами 2024 года. Прогноз экспертов

Грузию ждут непростые времена перед парламентскими выборами 2024 года. Прогноз экспертов

Грузинские эксперты оценили последние политические события в Грузии 12.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-12T17:43+0400

2023-09-12T17:43+0400

2023-09-12T17:45+0400

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жозеп боррель

парламентские выборы

парламентские выборы в грузии 2024

пресс-центр

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ТБИЛИСИ, 12 сентября — Sputnik. Большинство средств массовой информации в Грузии узурпированы прозападными политическими силами, которые всячески будут стараться раскачать ситуацию в стране перед парламентскими выборами 2024 года, считает председатель партии "Нейтральная Грузия", журналист Валерий Кварацхелия. Такое мнение Кварацхелия высказал в ходе пресс-конференции "СМИ Грузии за год до парламентских выборов – независимые или партийные", которая состоялась в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия. По словам эксперта, власти Грузии не являются пророссийскими, а являются прогрузинскими и в своих решениях руководствуются интересами страны. "Я во многом не соглашаюсь с нашими властями, но есть такие вопросы, в которых не согласиться невозможно. Я говорю о том, что наши власти не присоединились к санкциям против России, не стали открывать второй фронт. Это все абсолютно правильно, потому что это в интересах грузинского народа", – заявил журналист. При этом, по мнению Кварацхелия, президент Грузии Саломе Зурабишвили выполняет все действия по тому замыслу, согласно которому в стране должен быть открыт второй фронт против России. "То, что делает Зурабишвили, с одной стороны, аморально, с другой стороны – вредно. Но что касается импичмента, я думаю, что не стоит, потому что не надо из нее делать политическую фигуру", – заявил Кварацхелия. Импичмент президенту Грузии: процесс перешел в Конституционный суд>>Также приглашенный эксперт прокомментировал визит в Грузию главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля. Журналист высказал мнение, что Евросоюз не может определиться, хочет ли он предоставлять Грузии статус кандидата или нет. "Потому что если они (представители ЕС – ред.) предоставят Грузии этот статус, получается, они поддержат действующие власти страны, а это им невыгодно. Они хотят смены власти, они хотят возвращения фашистской хунты Саакашвили и для этого ищут повод. Хорошим поводом как раз-таки станет отказ в присвоении стране статуса кандидата в ЕС", – подчеркнул Кварацхелия. Эксперт уточнил, что факт отказа предоставления статуса грузинский народ может расценить как проигрыш. "Он приехал для того, чтобы узнать, стоит ли сотрудничать с нынешними властями Грузии, то есть понять, пойдет ли Грузия против России. Когда он вернется обратно, Боррель с коллегами будет обсуждать, стоит ли сотрудничать", – заявил Кварацхелия. "Двери ЕС открыты, но..." – Боррель обратился к Грузии>>Журналист отметил, что если после отчета Борреля о визите в Грузию будет принято решение не сотрудничать с действующими властями страны, то будут предприниматься все попытки сменить их, что станет для страны большим испытанием. Журналист также прокомментировал слова Борреля о том, что в Евросоюзе были разочарованы тем фактом, что в Грузии возобновили прямое авиасообщение с Россией. По словам Кварацхелия, требования Запада отменить прямое авиасообщение настолько нелогичны, что выглядят как демарш против самолетов, как транспортного средства. "Из Грузии в Россию можно отправиться, на чем угодно – машиной, автобусом и так далее. А самолетом нельзя? Что это такое вообще? Это против взаимоотношений России и Грузии или протест против самолета как транспортного средства?" – сказал Кварацхелия.При этом журналист подчеркнул, что отмена авиасообщения между Россией и Грузией сильнейшим образом повлияет на туристический поток из соседней страны, а соответственно, на экономику, но, как отмечает Кварацхелия, эти возможные проблемы "не волнуют" Запад. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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