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Дни вина пройдут в Грузии в октябре

Дни вина пройдут в Грузии в октябре

В день открытия фестиваля жителей и гостей столицы ждут дегустация вин, выставка-продажа, развлечения для детей, выставка "8000-летняя непрерывная традиция" 02.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-02T07:31+0400

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ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. Ежегодный фестиваль "Дни вина Грузии" пройдет в масштабах всей страны 7-15 октября, говорится в сообщении организаторов. Гостей ожидается насыщенная программа – от выставок, посвященных вину, развлекательных мероприятий до концертов современных грузинских артистов. Не обойдется на фестивале и без вкусностей, там будет представлено пространство с блюдами грузинской кухни. Фестиваль одновременно пройдет во многих городах Грузии: Тбилиси, Телави, Кутаиси, Гори, Батуми, Марнеули, Мцхета, Кварели, Чохатаури, Ахмета, Терджола, Ахалцихе, Дедоплисцкаро, Озургети, Сигнахи, Мартвили, Сагареджи, Болниси, Лагодехи, Зестафони, Гурджаани, Багдати и Зугдиди. Фестиваль грузинского вина пройдет в Тбилиси в октябре >>В день открытия фестиваля жителей и гостей столицы ждут дегустация вин, выставка-продажа, развлечения для детей, выставка "8000-летняя непрерывная традиция". На месте даже можно будет посетить урок по каллиграфии и создать поздравительную открытку в честь открытия дней вина. В течение дня музыкально позаботится о мероприятии ди-джей Nika J, а вечером заявлен концерт бенда "Тамада". История виноделия в Грузии Традиция изготовления вина в Грузии насчитывает восемь тысяч лет, она занимает особое место в грузинской культуре. В народном искусстве в памятниках духовной и материальной культуры широко используется изображение вина и виноградной лозы. В 2017 году международные специалисты доказали, что Грузия является родиной виноделия. На сегодняшний день в Грузии культивируются тысячи разных сортов винограда, примерно 500 видов, из четырех тысяч известных во всем мире сортов винограда, имеют грузинские корни. Грузинский традиционный метод изготовления вина в глиняном кувшине "квеври" с 2013 года является памятником культурного наследия ЮНЕСКО. Древнейший квеври, обнаруженный на территории Грузии, находился на горе Храми – его возраст относят примерно к 6 столетию до н. э.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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