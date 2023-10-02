https://sputnik-georgia.ru/20231002/grazhdanina-gruzii-zastrelili-v-gretsii-na-glazakh-u-detey--smi-282848315.html

Гражданина Грузии застрелили в Греции на глазах у детей – СМИ

Гражданина Грузии застрелили в Греции на глазах у детей – СМИ

Нападавший также угрожал другим членам семьи и ранил жену убитого, которую доставили в клинику 02.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-02T09:41+0400

2023-10-02T09:41+0400

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ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. Гражданин Грузии на глазах жены и трех несовершеннолетних детей был убит в Греции, информацию распространяет телекомпания "Формула" со ссылкой на греческие СМИ. Убийство произошло в Афинах, в районе Агиос-Пантелеймон. Нападавший – 74-летний сосед грузинских иммигрантов. СМИ сообщают, что семья праздновала день рождения одного из своих детей, куда также был приглашен пожилой сосед. Гражданку Грузии задержали в Греции по делу о торговле детьми >>Позже, в 02:30 ночи, он вошел с оружием в дом иммигрантов вошел и застрелил мужчину. Нападавший также угрожал другим членам семьи и ранил жену убитого. Женщину доставили в клинику. О задержании нападавшего не сообщается.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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