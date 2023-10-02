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Гражданина Грузии застрелили в Греции на глазах у детей – СМИ
Гражданина Грузии застрелили в Греции на глазах у детей – СМИ
Нападавший также угрожал другим членам семьи и ранил жену убитого, которую доставили в клинику 02.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-02T09:41+0400
2023-10-02T09:41+0400
2023-10-02T09:41+0400
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ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. Гражданин Грузии на глазах жены и трех несовершеннолетних детей был убит в Греции, информацию распространяет телекомпания "Формула" со ссылкой на греческие СМИ. Убийство произошло в Афинах, в районе Агиос-Пантелеймон. Нападавший – 74-летний сосед грузинских иммигрантов. СМИ сообщают, что семья праздновала день рождения одного из своих детей, куда также был приглашен пожилой сосед. Гражданку Грузии задержали в Греции по делу о торговле детьми >>Позже, в 02:30 ночи, он вошел с оружием в дом иммигрантов вошел и застрелил мужчину. Нападавший также угрожал другим членам семьи и ранил жену убитого. Женщину доставили в клинику. О задержании нападавшего не сообщается.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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греция, новости, происшествия, афины
греция, новости, происшествия, афины
Гражданина Грузии застрелили в Греции на глазах у детей – СМИ
Нападавший также угрожал другим членам семьи и ранил жену убитого, которую доставили в клинику
ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. Гражданин Грузии на глазах жены и трех несовершеннолетних детей был убит в Греции, информацию распространяет телекомпания "Формула" со ссылкой на греческие СМИ.
Убийство произошло в Афинах, в районе Агиос-Пантелеймон. Нападавший – 74-летний сосед грузинских иммигрантов.
СМИ сообщают, что семья праздновала день рождения одного из своих детей, куда также был приглашен пожилой сосед.
Позже, в 02:30 ночи, он вошел с оружием в дом иммигрантов вошел и застрелил мужчину.
Нападавший также угрожал другим членам семьи и ранил жену убитого. Женщину доставили в клинику.
О задержании нападавшего не сообщается.