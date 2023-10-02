https://sputnik-georgia.ru/20231002/lider-gruzinskoy-mechty-pozdravil-chlenov-partii-s-pobedoy-na-promezhutochnykh-vyborakh-282864218.html
Лидер "Грузинской мечты" поздравил членов партии с победой на промежуточных выборах
Лидер "Грузинской мечты" поздравил членов партии с победой на промежуточных выборах
Представители "радикальной оппозиции" не посмели выдвинуть кандидатуру ни в одном из округов, заявил Ираклий Кобахидзе 02.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-02T13:10+0400
2023-10-02T13:10+0400
2023-10-02T13:31+0400
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ираклий кобахидзе
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георгий мачавариани
грузинская мечта - демократическая грузия
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ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. Председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе поздравил членов партии Георгия Сосиашвили и Георгия Мачавариани с победой на промежуточных выборах мажоритарного депутата парламента Грузии (Каспский и Горийский районы) и мэра Гурджаани (Кахети). Необходимость проведения промежуточных внеочередных выборов возникла после того, как Георгий Ходжеванишвили из партии экс-премьера Гахария "За Грузию" и Зураб Утиашвили – член партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", соответственно, досрочно покинули посты мажоритарного депутата парламента от Гори и Каспи и мэра Гурджаани. За единственного кандидата на пост мэра Гурджаани Георгия Мачавариани проголосовало 17 430 человек – 100% избирателей. К утру понедельника подсчитаны голоса избирателей с 36 участков (100%). Что касается выборов в мажоритарные депутаты от Каспского и Горийского районов Шида Картли, то из двух представленных кандидатов, по предварительным данным, победу одержал член "Грузинской мечты" Георгий Сосиашвили – 97,8% голосов избирателей (23 523). Предварительные итоги промежуточных выборов в Грузии – последние данные ЦИК>>Единственный соперник Сосиашвили, кандидат, выдвинутый от партии "За социальную справедливость", Мамука Тускадзе набрал 6,22 % голосов (1 562 человека). Всего в Каспском, Горийском и Гурджаанском районах было открыто 133 избирательных участка. На 103 из них процесс голосования проходил и использованием электронных технологий. Выборы по-новому Парламент Грузии утвердил поправки в Избирательный кодекс в декабре 2022 года. Согласно поправкам, на избирательных участках появится система электронного голосования, которая также подразумевает электронный подсчет голосов. Голосование в электронном виде будет проходить минимум на 70% участков, при этом на всех участках в самоуправляемых городах и административных центрах. Электронное голосование не будет проводиться на избирательных участках за границей, участках, созданных в виде исключения, и на участках в труднодоступных местах (с географической точки зрения). Парламентские выборы пройдут в Грузии в октябре 2024 года. В законодательный орган попадут партии, набравшие не менее 5% голосов избирателей. При этом, чтобы получить большинство в парламенте и тем самым право единолично формировать правительство, партия должна завоевать голоса более половины избирателей, пришедших на выборы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, политика, новости, ираклий кобахидзе, тбилиси, кахети, гори, георгий мачавариани, грузинская мечта - демократическая грузия
грузия, политика, новости, ираклий кобахидзе, тбилиси, кахети, гори, георгий мачавариани, грузинская мечта - демократическая грузия
Лидер "Грузинской мечты" поздравил членов партии с победой на промежуточных выборах
13:10 02.10.2023 (обновлено: 13:31 02.10.2023)
Представители "радикальной оппозиции" не посмели выдвинуть кандидатуру ни в одном из округов, заявил Ираклий Кобахидзе
ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. Председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе поздравил членов партии Георгия Сосиашвили и Георгия Мачавариани с победой на промежуточных выборах мажоритарного депутата парламента Грузии (Каспский и Горийский районы) и мэра Гурджаани (Кахети).
Необходимость проведения промежуточных внеочередных выборов возникла после того, как Георгий Ходжеванишвили из партии экс-премьера Гахария "За Грузию" и Зураб Утиашвили – член партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", соответственно, досрочно покинули посты мажоритарного депутата парламента от Гори и Каспи и мэра Гурджаани.
"На этих выборах еще раз успешно испытали электронную аппаратуру для голосования, с помощью которой на парламентских выборах в 2024 году проголосуют более 90% избирателей. Поздравляем Георгия Сосиашвили с избранием в депутаты парламента Грузии, а Георгия Мачавариани с избранием в мэры Гурджаани", – заявил Кобахидзе.
За единственного кандидата на пост мэра Гурджаани Георгия Мачавариани проголосовало 17 430 человек – 100% избирателей. К утру понедельника подсчитаны голоса избирателей с 36 участков (100%).
"Радикальная оппозиция не посмела выдвинуть кандидатуру ни в одном из округов. Это очередное подтверждение тому, что у них нет надежды на поддержку избирателей", – заявил Кобахидзе.
Что касается выборов в мажоритарные депутаты от Каспского и Горийского районов Шида Картли, то из двух представленных кандидатов, по предварительным данным, победу одержал член "Грузинской мечты" Георгий Сосиашвили – 97,8% голосов избирателей (23 523).
Единственный соперник Сосиашвили, кандидат, выдвинутый от партии "За социальную справедливость", Мамука Тускадзе набрал 6,22 % голосов (1 562 человека).
Всего в Каспском, Горийском и Гурджаанском районах было открыто 133 избирательных участка. На 103 из них процесс голосования проходил и использованием электронных технологий.
Выборы по-новому
Парламент Грузии утвердил поправки в Избирательный кодекс в декабре 2022 года. Согласно поправкам, на избирательных участках появится система электронного голосования, которая также подразумевает электронный подсчет голосов. Голосование в электронном виде будет проходить минимум на 70% участков, при этом на всех участках в самоуправляемых городах и административных центрах.
Электронное голосование не будет проводиться на избирательных участках за границей, участках, созданных в виде исключения, и на участках в труднодоступных местах (с географической точки зрения).
Парламентские выборы пройдут в Грузии в октябре 2024 года. В законодательный орган попадут партии, набравшие не менее 5% голосов избирателей. При этом, чтобы получить большинство в парламенте и тем самым право единолично формировать правительство, партия должна завоевать голоса более половины избирателей, пришедших на выборы.