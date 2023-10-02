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Мошенники нанесли госбюджету Грузии ущерб в размере 130 тысяч долларов
Мошенники нанесли госбюджету Грузии ущерб в размере 130 тысяч долларов
Продолжают предприниматься соответствующие меры по возмещению ущерба, нанесенного государственному бюджету, говорится в заявлении ведомства 02.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-02T21:24+0400
2023-10-02T21:24+0400
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ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. Сотрудниками следственной службы Минфина Грузии по фактам фальсификации расчетных документов, злоупотребления служебными полномочиями и присвоения бюджетных средств на сумму в 130 тысяч долларов уличили четырех человек, в том числе и директора строительной компании. Следствие установило, что по заказу государственного агентства победившая в тендере компания под руководством обвиняемого должна была провести работы по восстановлению дорог в одном из районов региона Самегрело (Западная Грузия). В ходе расследования также было установлено, что для контроля качества и объема работ заказчик нанял специалистов, которые, в свою очередь, не реагировали на нарушения со стороны компании-подрядчика, что позволило ему незаконно завладеть государственными средствами. Следствие ведется по нескольких статьям УК Грузии – "Изготовление, сбыт или использование поддельных кредитных или расчетных карт", "Мошшеничество", "Присвоение или растрата", "Злоупотребление полномочиями" и "Злоупотребление служебными полномочиями", которые предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от шести до девяти лет. Продолжают предприниматься соответствующие меры по возмещению ущерба, нанесенного государственному бюджету.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, служба доходов министерства финансов грузии
грузия, новости, происшествия, служба доходов министерства финансов грузии
Мошенники нанесли госбюджету Грузии ущерб в размере 130 тысяч долларов
Продолжают предприниматься соответствующие меры по возмещению ущерба, нанесенного государственному бюджету, говорится в заявлении ведомства
ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. Сотрудниками следственной службы Минфина Грузии по фактам фальсификации расчетных документов, злоупотребления служебными полномочиями и присвоения бюджетных средств на сумму в 130 тысяч долларов уличили четырех человек, в том числе и директора строительной компании.
Следствие установило, что по заказу государственного агентства победившая в тендере компания под руководством обвиняемого должна была провести работы по восстановлению дорог в одном из районов региона Самегрело (Западная Грузия).
"В период 2021-2022 годов обвиняемый с целью получения незаконной материальной выгоды составил фальшивые акты, отражающие выполненные работы – т. н. форма N2, в которой были увеличены объемы работ. Таким образом он противоправно присвоил в общей сложности более 330 тысяч лари (порядка 130 тысяч долларов)", – говорится в сообщении ведомства.
В ходе расследования также было установлено, что для контроля качества и объема работ заказчик нанял специалистов, которые, в свою очередь, не реагировали на нарушения со стороны компании-подрядчика, что позволило ему незаконно завладеть государственными средствами.
Следствие ведется по нескольких статьям УК Грузии – "Изготовление, сбыт или использование поддельных кредитных или расчетных карт", "Мошшеничество", "Присвоение или растрата", "Злоупотребление полномочиями" и "Злоупотребление служебными полномочиями", которые предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от шести до девяти лет.
Продолжают предприниматься соответствующие меры по возмещению ущерба, нанесенного государственному бюджету.