https://sputnik-georgia.ru/20231002/moshenniki-nanesli-gosbyudzhetu-gruzii-uscherb-v-razmere-130-tysyach-dollarov-282887823.html

Мошенники нанесли госбюджету Грузии ущерб в размере 130 тысяч долларов

Мошенники нанесли госбюджету Грузии ущерб в размере 130 тысяч долларов

Продолжают предприниматься соответствующие меры по возмещению ущерба, нанесенного государственному бюджету, говорится в заявлении ведомства 02.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-02T21:24+0400

2023-10-02T21:24+0400

2023-10-02T21:24+0400

грузия

новости

происшествия

служба доходов министерства финансов грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/06/03/267114301_0:0:2730:1537_1920x0_80_0_0_d3ec1de63eee1c583c9007d3ca7ee304.jpg

ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. Сотрудниками следственной службы Минфина Грузии по фактам фальсификации расчетных документов, злоупотребления служебными полномочиями и присвоения бюджетных средств на сумму в 130 тысяч долларов уличили четырех человек, в том числе и директора строительной компании. Следствие установило, что по заказу государственного агентства победившая в тендере компания под руководством обвиняемого должна была провести работы по восстановлению дорог в одном из районов региона Самегрело (Западная Грузия). В ходе расследования также было установлено, что для контроля качества и объема работ заказчик нанял специалистов, которые, в свою очередь, не реагировали на нарушения со стороны компании-подрядчика, что позволило ему незаконно завладеть государственными средствами. Следствие ведется по нескольких статьям УК Грузии – "Изготовление, сбыт или использование поддельных кредитных или расчетных карт", "Мошшеничество", "Присвоение или растрата", "Злоупотребление полномочиями" и "Злоупотребление служебными полномочиями", которые предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от шести до девяти лет. Продолжают предприниматься соответствующие меры по возмещению ущерба, нанесенного государственному бюджету.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, происшествия, служба доходов министерства финансов грузии