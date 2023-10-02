https://sputnik-georgia.ru/20231002/nezakonnaya-okhota-v-gruzii-skolko-narusheniy-vyyavleno-za-mesyats-282754324.html

Незаконная охота в Грузии: сколько нарушений выявлено за месяц

Незаконная охота в Грузии: сколько нарушений выявлено за месяц

Больше всего нарушений выявлено в регионе Имерети на западе страны 02.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-02T07:01+0400

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2023-10-02T07:01+0400

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ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. Сотрудники департамента природоохранного надзора Грузии в течение месяца после начала сезона охоты выявили 229 фактов незаконной охоты, говорится в сообщении пресс-службы ведомства. Сезон охоты на перелетных птиц начался в Грузии 19 августа. Исключением стали районы Ахалкалаки, Ахалцихе, Аспиндза, Ниноцминда, Цалка, Дманиси, Душети и Тианети. Здесь сезон охоты открылся 26 августа. Больше всего нарушений выявлено в регионе Имерети (80), далее следуют:В целях выявления и предотвращения фактов незаконной охоты в сезон (до 1 марта 2024 года) сотрудники департамента осуществляют круглосуточный усиленный контроль по всей территории Грузии. Ведомство призывает граждан в случае нарушения законодательства звонить на "горячую линию" министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства – 153 (без индекса, звонок бесплатный, анонимность защищена), чтобы соответствующее региональное управление могло немедленно отреагировать. В Грузии разрешена охота только на птиц и только в определенный период для каждого вида. Во время охоты запрещается поджигать растительность, использовать любого вида ловушки, клетки, петли, электронные устройства, яд и рефлекторы для ружей, собирать яйца диких птиц и продавать их, разрушать гнезда, берлоги животных и так далее. В Грузии открывается сезон охоты – контроль в заповедниках усиливается>>Грузия является одной из наиболее важных территорий для птиц-мигрантов, или перелетных птиц. Каждый год через страну пролетают более миллиона перелетных птиц. Во время охоты на перелетных птиц нужно иметь при себе оригинал квитанции об оплате соответствующего сбора в 10 лари (около 3 долларов). Заплатить можно в любом банке Грузии. Охотники также должны иметь при себе документ, выданный МВД Грузии, подтверждающий право на хранение и ношение охотничьего оружия.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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