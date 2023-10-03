https://sputnik-georgia.ru/20231003/282912549.html

Европейцы напели Киеву романсы про финансы, но денег не дали

Европейцы напели Киеву романсы про финансы, но денег не дали

Керосином безденежья для Украины одновременно запахло на обоих берегах Атлантики: на Капитолийском холме, чтобы избежать прекращения всех госвыплат, был принят... 03.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-03T15:15+0400

2023-10-03T15:15+0400

2023-10-03T15:24+0400

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Европе, чтобы запудрить мощный "бланш" под глазом того же коллективного Киева, готовившего раскрыть карманы для новых миллиардов, ничего не оставалось, кроме как предложить хитрый план. Жест поддержки, не денежной, а политической: главы внешнеполитических ведомств стран — членов ЕС отправились на Украину вечерней лошадью по зову их начальника Жозепа Борреля, пишет колумнист РИА Новости.Высокое сообщество решило продемонстрировать единство и решимость еще "сильнее надавить на Россию", а заодно рассказать о своих творческих планах. Их громадье — обучение десятков тысяч военных, в том числе пилотов F-16, и какие-то непредставимые (если знать нынешнюю ситуацию с европейской экономикой) цифры новых траншей помощи.Порядки чисел варьировались от нескольких миллиардов до десятков же миллиардов, но финал нынешнего толковища вышел, прямо сказать, минорным.Помощь в размере "жалких" (если сравнивать с прежними объемами ассигнований, без проверок и отчетов) пяти миллиардов евро согласовать не удалось.Это еще не сирена тревоги для Киева, но первый звоночек, с которого начнется новая глава уже так называемой поддержки.Европейцы, конечно, сбиты с толку. Судя по тому, какая раздавалась какофония, как только речь заходила о финансовой поддержке войны коллективного Запада с нами, они и правда растерялись.И чем дальше, тем больше эта растерянность будет нарастать. У Европы тупо кончились деньги. Не все, разумеется, а свободные средства, загашник, который позволял проводить в отношении Украины аттракционы невиданной щедрости — без кавычек.У Европы кончились деньги потому, что, например, химическая промышленность Германии, что бы ни заявляла геометр, а по совместительству знаток международных отношений Анналена Бербок, на грани краха. Темпы падения по отрасли описываются двузначными цифрами. Органическая химия, неорганическая, фармацевтика — все летит вниз.Во Франции, которая и до этого обладала не слишком мощным промышленным потенциалом, ситуация еще сложнее. Инфляция такая, что для ее обуздания потребуется не менее семи, если не все десять лет.Да, и еще неловкий момент: все те еврочиновники, которые сейчас обещают Украине златые горы, новые молочные реки в густых кисельных берегах, за сказанное не несут ни малейшей ответственности. Они — хромые утки. Срок полномочий нынешних брюссельских бонз истекает в начале июня будущего года, для политического календаря это практически завтра.А мы пойдем на Север? Возможна ли в будущем интеграция России и Запада>>Настроения избирателей, которым надоело платить за что-то, что они не видели, кому-то, кого они не знают, на цели, которые абсолютно безразличны, такие, что наголосовать на выборах в Европарламент еврограждане могут так, что от единства, хотя бы показного, останутся жалкие разбитые черепки.Это реальность. Ее либо придется принять как данность, либо она заставит себя принять. Ударив — и ударив больно.К удару наиболее прозорливые доноры начали готовиться. И готовить реципиентов.Денег нет сегодня, денег не будет и завтра, но послезавтра, если мы договоримся, то послепослепослезавтра, может, эти деньги и будут.Реальность изменилась еще и потому, что ни единой задачи в этой прокси-войне Запада против нас решено не было. Ни тактической. Ни стратегической, ни политической, ни экономической.В России — рост, как и полагается в суверенной и спокойной стране.В Америке — внутренняя повестка, хаос, скандалы, непонятки с бюджетом и выборы.В Европе — клоуны и клоунессы, ворующие и переиначивающие цитаты де Голля.На Украине — суета и желание подольститься к держателям казны, уже, правда, пустой.Этому "Союзу меча и орала", судя по всему, уже подошло время объявить о самороспуске.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

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2023

Елена Караева https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/1c/261561905_141:0:660:519_100x100_80_0_0_aca3e0227ebe3b5fef029e240530a8c5.jpg

Елена Караева https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/1c/261561905_141:0:660:519_100x100_80_0_0_aca3e0227ebe3b5fef029e240530a8c5.jpg

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Елена Караева https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/1c/261561905_141:0:660:519_100x100_80_0_0_aca3e0227ebe3b5fef029e240530a8c5.jpg

аналитика, в мире, колумнисты, киев, украина, европа, жозеп боррель, европарламент, обострение ситуации вокруг украины