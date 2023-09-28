https://sputnik-georgia.ru/20230928/282755648.html

А мы пойдем на Север? Возможна ли в будущем интеграция России и Запада

А мы пойдем на Север? Возможна ли в будущем интеграция России и Запада

Выигрывают всегда те цивилизации, которые через все трансформации умеют сохранить свою уникальность, а это можно сделать только самостоятельно 28.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-28T17:02+0400

2023-09-28T17:02+0400

2023-09-28T17:02+0400

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"Наша победа изменит и нас, и так называемый Запад. Явится новым шагом к интеграции Великого Севера, где наша страна будет выступать как солидер глобального триумвирата". Кто это и о чем? Это Владислав Сурков в статье "Рождение Севера" о неблизком, но будущем, пишет колумнист РИА Новости.Хотя Сурков давно уже не занимает руководящих должностей, помня о том, что в нулевые годы он играл очень важную роль на идеологическом и внутриполитическом фронтах (а потом еще и занимался Украиной), на его изредка появляющиеся статьи всегда обращают повышенное внимание. И трактуют их кто во что горазд - вот и в "Рождении Севера" увидели сразу самые разные "сигналы": от сигнала о стремлении прозападных элит навести мосты с Западом до попытки решения личных проблем. Все это, конечно, глупости: Сурков прямо пишет о том, что интеграция Великого Севера будет нескоро, "не в нашу смену". То есть речь идет не о тактических манипуляциях, а о некоем стратегическом видении, проекте, который кажется Суркову вполне вероятным, осуществимым и даже полезным для России.Схема Суркова проста - "общее будущее предопределено общими корнями": "Три крупнейшие северные цивилизации - русская, европейская и американская - в своем политическом развитии черпают вдохновение в образе Pax Romana. Слово старца Филофея до сих пор подспудно направляет Россию. Евросоюз провозгласил своим праотцом Карла Великого, "императора римлян". Самый известный холм Вашингтона назван в честь легендарного Капитолия. Исходный код этих трех метакультур заложен в "Илиаде" и Евангелии. Их родство очевидно".Лавров: США воюют против России>>То есть три родственника, имеющие общий исток и претендующие на то, что являются продолжением великой греко-римской цивилизации, и им сам Бог велел быть вместе. Не сливаться - "Север будет полон противоречий", - но идти вместе.Что же объединит их? То, что Север будет "одержим объединяющей идеей коллективного лидерства". Не лидерства Запада - как было на протяжении последнего полутысячелетия, а нового субъекта, Великого Севера, в котором в результате "бурной реакции синтеза цивилизаций" растворятся и Запад, и Восток (то бишь Россия).На пути к этому они "переживут трагические трансформации, пока не начнут подходить друг другу для совместного исторического проекта", и "конфликтующие системы в итоге достигнут высокого уровня конвергенции". При этом Сурков считает, что "шанс на создание большого северного союза был упущен в начале нулевых, когда наш президент предложил американцам подумать о вступлении России в НАТО", а "дважды такие предложения не делаются". США продолжают жить своими хроническими фобиями и маниями. ЕС пока несамостоятелен, оставаясь расширенной версией Бизонии (так называлась зона оккупации западными союзниками Германии после Второй мировой), пишет Сурков, но в итоге, пусть и нескоро, "они дозреют до правильного мира".Правильный мир, по Суркову, представляется очередной утопией - и крайне опасной для России. Нет, он не желает своей стране зла - он просто повторяет, развивает на новом историческом повороте все те мифы, которые не раз уже приводили нашу страну к разбитому корыту. Оскорбления, суд, неблагодарность. Зеленскому уже не на кого опереться>>И главный миф: Россия есть часть европейской цивилизации. Из этого исходили в петровское время, в начале XX века (результатом стала смута и революция), потом уже на нашей памяти - в перестройку и 90-е. Да, каждый раз этот поиск "единства с Европой" проходил по-разному: Петр хотел перенять манеры, технологии и науку, оставаясь самостоятельным, большевики хотели сделать Россию зарей мировой (то есть западной) революции, а реформаторы 90-х были настроены просто на вхождение в Запад в качестве младшего (но уважаемого) партнера.Теперь Сурков говорит о будущем слиянии Запада и России в некоей новой цивилизации - Великом Севере, который будет "одержим объединяющей идеей коллективного лидерства". То есть место претендующего на сохранение своей гегемонии (или хотя бы лидерства) Запада займет Север, в котором Россия станет одним из трех элементов наряду с Европой и Штатами. Но чем это, по сути, отличается от мечты либералов 90-х? Тем, что это будет не Запад, а якобы новая цивилизация? Но вся история России говорит о том, что невозможно скрестить нас с европейской, западной цивилизацией, потому что мы разные, хотя и внешне похожие.Да, Россия наследует Риму, но не тому, который стал идеалом для США. Американский Капитолий, как сенат и прочие римские атрибуты, - это отсылка к Риму дохристианскому, даже доцезарианскому (причем во многом в антихристианской, масонской трактовке).А наш Рим - это Рим апостола Петра, Рим христианской церкви. Причем церкви православной - и мы наследуем Византии, Константинополю, второму Риму. За последнюю тысячу лет различие между католиками и православными никуда не исчезло, тем более что Запад уже и не католический, и даже не протестантский. Зеленскому указали на место. Украина становится опасной для окружающих>>Несмотря на все еще большое количество верующих в США, западная цивилизация идет по пути полного отречения не только от христианства, но и от греко-римского фундамента. Превращаясь в нечто совершенно другое, идя к античеловеческому трансгуманизму. Какой же вектор нужно выбрать России, чтобы со временем сблизиться с таким Западом в точке Великого Севера?К тому же в восприятии остального мира "Великий Север" станет просто заменой "Запада" - для китайцев, арабов, индусов, негров и остальных это будет просто новым изданием "господства белого человека". Китаец внешне не отличит англосакса от русского - для него мы все "длинноносые" белые. То есть в глазах остального мира Россия просто спасет Запад от потери гегемонии, вступив с ним в альянс, чтобы вместе нести "бремя белых".Да, русские - белые, но другие, нежели европейцы и американцы. В том числе в отношении к Востоку, к Глобальному Югу (именно участившееся использование этого термина и подбило Суркова на его "северные мечтания"). Русская цивилизация одновременно и евразийская, и европейская, и восточная, и северная. И при этом - русская. Именно поэтому мы можем понимать других и хотеть оставаться собой. И мы не одержимы идеей коллективного лидерства - ни с Западом в составе Великого Севера, ни с Востоком в составе Великого Юга. Потому что выигрывают всегда те цивилизации, которые через все трансформации умеют сохранить свою уникальность, самость, а это можно сделать только самостоятельно.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

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аналитика, россия, в мире, рим, сша, украина, нато, обострение ситуации вокруг украины, колумнисты