https://sputnik-georgia.ru/20231003/es-priznaet-znachimost-gruzii--premer-ministr-282934325.html
ЕС признает значимость Грузии – премьер-министр
ЕС признает значимость Грузии – премьер-министр
Грузия усердно работает над выполнением 12 рекомендаций Европейского союза, и замечательный прогресс, которого мы достигли, будет соответствующим образом... 03.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-03T23:46+0400
2023-10-03T23:46+0400
2023-10-04T00:09+0400
грузия
политика
новости
ираклий гарибашвили
еврокомиссия
грузия - евросоюз
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ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. Правительство Грузии уверено, что Евросоюз признает геополитическую значимость Грузии и предоставит ей статус кандидата, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. Грузия ждет решения по вопросу статуса кандидата на вступление в Евросоюз в декабре 2023 года. Для этого нужно одобрение лидеров всех 27 стран ЕС. Согласно озвученным процедурам, в октябре Еврокомиссия подготовит рекомендации для Евросовета, который в декабре примет решение. По его словам, признание европейской перспективы Грузии в июне прошлого года придало новый импульс отношениям Грузии с Германией и другими странами-членами ЕС. "С тех пор Грузия усердно работает над выполнением 12 рекомендаций Европейского союза, и мы надеемся, что замечательный прогресс, которого мы достигли на пути к европейской интеграции, будет соответствующим образом признан", – сказал Гарибашвили. Статус кандидата в ЕС используют для дестабилизации ситуации в Грузии – эксперт >>Согласно промежуточной оценке Еврокомиссии, Грузия полностью выполнила три условия, частично – семь, ограниченный прогресс достигнут по одному пункту, и еще по одному пункту, в частности, в направлении плюрализма СМИ и уголовных процедур в отношении владельцев СМИ нет никакого прогресса. Председатель правящей "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе ранее заявил, что Грузия сделала все возможное для выполнения условий Евросоюза и ждет конкретики по трем рекомендациям – деолигархизации, судебной реформе и усилению борьбы с организованной преступностью. Глава парламентского комитета по евроинтеграции Мака Бочоришвили же сказала, что работа над 12 рекомендациями Евросоюза для получения Грузией статуса кандидата на законодательном уровне практически завершена.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, политика, новости, ираклий гарибашвили, еврокомиссия, грузия - евросоюз
грузия, политика, новости, ираклий гарибашвили, еврокомиссия, грузия - евросоюз
ЕС признает значимость Грузии – премьер-министр
23:46 03.10.2023 (обновлено: 00:09 04.10.2023)
Грузия усердно работает над выполнением 12 рекомендаций Европейского союза, и замечательный прогресс, которого мы достигли, будет соответствующим образом признан, заявил премьер
ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. Правительство Грузии уверено, что Евросоюз признает геополитическую значимость Грузии и предоставит ей статус кандидата, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.
Грузия ждет решения по вопросу статуса кандидата на вступление в Евросоюз в декабре 2023 года. Для этого нужно одобрение лидеров всех 27 стран ЕС. Согласно озвученным процедурам, в октябре Еврокомиссия подготовит рекомендации для Евросовета, который в декабре примет решение.
"Мы уверены, что Евросоюз признает прогресс и геополитическую значимость Грузии и примет еще одно историческое решение, предоставив Грузии статус кандидата", – заявил Гарибашвили.
По его словам, признание европейской перспективы Грузии в июне прошлого года придало новый импульс отношениям Грузии с Германией и другими странами-членами ЕС.
"С тех пор Грузия усердно работает над выполнением 12 рекомендаций Европейского союза, и мы надеемся, что замечательный прогресс, которого мы достигли на пути к европейской интеграции, будет соответствующим образом признан", – сказал Гарибашвили.
Согласно промежуточной оценке Еврокомиссии, Грузия полностью выполнила три условия, частично – семь, ограниченный прогресс достигнут по одному пункту, и еще по одному пункту, в частности, в направлении плюрализма СМИ и уголовных процедур в отношении владельцев СМИ нет никакого прогресса.
Председатель правящей "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе ранее заявил, что Грузия сделала все возможное для выполнения условий Евросоюза и ждет конкретики по трем рекомендациям – деолигархизации, судебной реформе и усилению борьбы с организованной преступностью.
Глава парламентского комитета по евроинтеграции Мака Бочоришвили же сказала, что работа над 12 рекомендациями Евросоюза для получения Грузией статуса кандидата на законодательном уровне практически завершена.