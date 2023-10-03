Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20231003/es-priznaet-znachimost-gruzii--premer-ministr-282934325.html
ЕС признает значимость Грузии – премьер-министр
ЕС признает значимость Грузии – премьер-министр
Грузия усердно работает над выполнением 12 рекомендаций Европейского союза, и замечательный прогресс, которого мы достигли, будет соответствующим образом... 03.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-03T23:46+0400
2023-10-04T00:09+0400
грузия
политика
новости
ираклий гарибашвили
еврокомиссия
грузия - евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0a/1f/271791813_0:0:964:543_1920x0_80_0_0_ed84fed879288f334454b5eeff5121ef.jpg
ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. Правительство Грузии уверено, что Евросоюз признает геополитическую значимость Грузии и предоставит ей статус кандидата, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. Грузия ждет решения по вопросу статуса кандидата на вступление в Евросоюз в декабре 2023 года. Для этого нужно одобрение лидеров всех 27 стран ЕС. Согласно озвученным процедурам, в октябре Еврокомиссия подготовит рекомендации для Евросовета, который в декабре примет решение. По его словам, признание европейской перспективы Грузии в июне прошлого года придало новый импульс отношениям Грузии с Германией и другими странами-членами ЕС. "С тех пор Грузия усердно работает над выполнением 12 рекомендаций Европейского союза, и мы надеемся, что замечательный прогресс, которого мы достигли на пути к европейской интеграции, будет соответствующим образом признан", – сказал Гарибашвили. Статус кандидата в ЕС используют для дестабилизации ситуации в Грузии – эксперт &gt;&gt;Согласно промежуточной оценке Еврокомиссии, Грузия полностью выполнила три условия, частично – семь, ограниченный прогресс достигнут по одному пункту, и еще по одному пункту, в частности, в направлении плюрализма СМИ и уголовных процедур в отношении владельцев СМИ нет никакого прогресса. Председатель правящей "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе ранее заявил, что Грузия сделала все возможное для выполнения условий Евросоюза и ждет конкретики по трем рекомендациям – деолигархизации, судебной реформе и усилению борьбы с организованной преступностью. Глава парламентского комитета по евроинтеграции Мака Бочоришвили же сказала, что работа над 12 рекомендациями Евросоюза для получения Грузией статуса кандидата на законодательном уровне практически завершена.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0a/1f/271791813_40:0:964:693_1920x0_80_0_0_61857eaca0a47a1e8220f202d1cc696d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
грузия, политика, новости, ираклий гарибашвили, еврокомиссия, грузия - евросоюз
грузия, политика, новости, ираклий гарибашвили, еврокомиссия, грузия - евросоюз

ЕС признает значимость Грузии – премьер-министр

23:46 03.10.2023 (обновлено: 00:09 04.10.2023)
© Government of GeorgiaИраклий Гарибашвили
Ираклий Гарибашвили - Sputnik Грузия, 1920, 03.10.2023
© Government of Georgia
Подписаться на
НовостиTelegram
Грузия усердно работает над выполнением 12 рекомендаций Европейского союза, и замечательный прогресс, которого мы достигли, будет соответствующим образом признан, заявил премьер
ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. Правительство Грузии уверено, что Евросоюз признает геополитическую значимость Грузии и предоставит ей статус кандидата, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.
Грузия ждет решения по вопросу статуса кандидата на вступление в Евросоюз в декабре 2023 года. Для этого нужно одобрение лидеров всех 27 стран ЕС. Согласно озвученным процедурам, в октябре Еврокомиссия подготовит рекомендации для Евросовета, который в декабре примет решение.

"Мы уверены, что Евросоюз признает прогресс и геополитическую значимость Грузии и примет еще одно историческое решение, предоставив Грузии статус кандидата", – заявил Гарибашвили.

По его словам, признание европейской перспективы Грузии в июне прошлого года придало новый импульс отношениям Грузии с Германией и другими странами-членами ЕС.
"С тех пор Грузия усердно работает над выполнением 12 рекомендаций Европейского союза, и мы надеемся, что замечательный прогресс, которого мы достигли на пути к европейской интеграции, будет соответствующим образом признан", – сказал Гарибашвили.
Статус кандидата в ЕС используют для дестабилизации ситуации в Грузии – эксперт >>
Согласно промежуточной оценке Еврокомиссии, Грузия полностью выполнила три условия, частично – семь, ограниченный прогресс достигнут по одному пункту, и еще по одному пункту, в частности, в направлении плюрализма СМИ и уголовных процедур в отношении владельцев СМИ нет никакого прогресса.
Председатель правящей "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе ранее заявил, что Грузия сделала все возможное для выполнения условий Евросоюза и ждет конкретики по трем рекомендациям – деолигархизации, судебной реформе и усилению борьбы с организованной преступностью.
Глава парламентского комитета по евроинтеграции Мака Бочоришвили же сказала, что работа над 12 рекомендациями Евросоюза для получения Грузией статуса кандидата на законодательном уровне практически завершена.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0