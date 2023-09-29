https://sputnik-georgia.ru/20230929/status-kandidata-v-es-ispolzuyut-dlya-destabilizatsii-situatsii-v-gruzii--ekspert-282781180.html

Статус кандидата в ЕС используют для дестабилизации ситуации в Грузии – эксперт

Статус кандидата в ЕС используют для дестабилизации ситуации в Грузии – эксперт

Служба госбезопасности Грузии заявила о готовящихся в стране беспорядках 29.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-29T13:36+0400

2023-09-29T13:36+0400

2023-09-29T13:36+0400

политика

грузия

новости

георгий вашадзе

михаил саакашвили

ираклий кобахидзе

сгб

еврокомиссия

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ТБИЛИСИ, 29 сен — Sputnik. Определенные силы используют тему предоставления Грузии статуса кандидата на вступление в Евросоюз в качестве инструмента для беспорядков и дестабилизации ситуации в Грузии, заявил эксперт Леван Николеишвили. Служба госбезопасности Грузии 18 сентября заявила о готовящихся в стране беспорядках с целью госпереворота в октябре-декабре 2023 года, когда страна ждет решения о предоставлении статуса кандидата на вступление в ЕС. Позже экс-президент Михаил Саакашвили заявил, что народ Грузии должен постоянно протестовать, и если страна не сможет получить статус кандидата, то они должны обеспечить отставку правительства и назначение новых выборов. По словам эксперта, предоставление стране статуса кандидата не является фактором, который даст стране такой "экономический и политический прорыв, что однажды мы проснемся и будем жить в прекрасной стране". "Мы ведь знаем, что многие страны ждут членства после получения статуса кандидата. Кроме того, статус кандидата зависит не только от таких причин, как рекомендация из 12 пунктов. Принятие статуса кандидата зависит от политической воли", – подчеркнул Николеишвили. Ранее лидер оппозиционной партии "Стратегия Агмашенебели" Георгий Вашадзе, анонсируя акции протеста, заявил, что "вся система пошла по швам". По его словам, не будет ни одного шага назад, и оппозиция обязательно победит. "Ни один наш соотечественник не отступал, даже когда речь шла об оружии, не говоря уже о драке", – сказал Вашадзе. Народу Грузии нужна не революция, а стабильность – эксперт>>Согласно заявлению СГБ Грузии, беспорядки планируются при координации и финансовой поддержке зарубежных стран. В заявлении СГБ среди прочего сказано, что организаторы беспорядков намерены разбить т. н. "палаточный городок" и заминировать одну из палаток, а затем произвести взрыв, в результате которого погибнут как мирные жители, так и правоохранители. И при осуществлении теракта они надеются на бесцельную стрельбу между правоохранителями и протестующими, что создаст благодатную почву для дальнейшего гражданского противостояния, отмечено в заявлении СГБ. Грузия в режиме ожидания Грузия ждет решения по вопросу статуса кандидата на вступление в Евросоюз в декабре 2023 года. Для этого нужно одобрение лидеров всех 27 стран ЕС. Согласно озвученным процедурам, в октябре Еврокомиссия подготовит рекомендации для Евросовета, который в декабре примет решение. Согласно промежуточной оценке Еврокомиссии, Грузия полностью выполнила три условия, частично – семь, ограниченный прогресс достигнут по одному пункту, и еще по одному пункту, в частности, в направлении плюрализма СМИ и уголовных процедур в отношении владельцев СМИ нет никакого прогресса. Импичмент Зурабишвили и статус кандидата в ЕС не связаны между собой – премьер Грузии>>Председатель правящей "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе ранее заявил, что Грузия сделала все возможное для выполнения условий Евросоюза и ждет конкретики по трем рекомендациям – деолигархизации, судебной реформе и усилению борьбы с организованной преступностью. Глава парламентского комитета по евроинтеграции Мака Бочоришвили же сказала, что работа над 12 рекомендациями Евросоюза для получения Грузией статуса кандидата на законодательном уровне практически завершена.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, георгий вашадзе, михаил саакашвили, ираклий кобахидзе, сгб, еврокомиссия