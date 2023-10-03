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Грузия начинает сотрудничать с французской компанией Veolia Group
Грузия начинает сотрудничать с французской компанией Veolia Group
Veolia Group планирует инвестировать в различные инфраструктурные проекты в Грузии 03.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-03T11:45+0400
2023-10-03T11:45+0400
2023-10-03T12:05+0400
грузия
новости
экономика
тбилиси
ираклий гарибашвили
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ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. Возможности сотрудничества в сфере энергетики, водоснабжения и управления отходами обсудили на встрече в Тбилиси премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили с исполнительным вице-президентом Veolia Group по Центральной и Восточной Европе Филиппом Гуитардом, сообщили в пресс-службе правительства. Французская группа компаний Veolia, в которой работают 220 тысяч сотрудников по всему миру, планирует инвестировать в различные инфраструктурные проекты в Грузии.В 2022 году компания обеспечила 111 миллионов жителей питьевой водой, 97 миллионов жителей – санитарными услугами, произвела 44 тераватт-час электроэнергии и вывезла 61 миллион тонн мусора.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, экономика, тбилиси, ираклий гарибашвили
грузия, новости, экономика, тбилиси, ираклий гарибашвили
Грузия начинает сотрудничать с французской компанией Veolia Group
11:45 03.10.2023 (обновлено: 12:05 03.10.2023)
Veolia Group планирует инвестировать в различные инфраструктурные проекты в Грузии
ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. Возможности сотрудничества в сфере энергетики, водоснабжения и управления отходами обсудили на встрече в Тбилиси премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили с исполнительным вице-президентом Veolia Group по Центральной и Восточной Европе Филиппом Гуитардом, сообщили в пресс-службе правительства.
Французская группа компаний Veolia, в которой работают 220 тысяч сотрудников по всему миру, планирует инвестировать в различные инфраструктурные проекты в Грузии.
В 2022 году компания обеспечила 111 миллионов жителей питьевой водой, 97 миллионов жителей – санитарными услугами, произвела 44 тераватт-час электроэнергии и вывезла 61 миллион тонн мусора.