https://sputnik-georgia.ru/20231003/infrastruktura-kurorta-abastumani-v-gruzii-budet-sootvetstvovat-sovremennym-standartam--282914189.html

Инфраструктура курорта Абастумани в Грузии будет соответствовать современным стандартам

Инфраструктура курорта Абастумани в Грузии будет соответствовать современным стандартам

Воздух Абастумани знаменит лечебными свойствами, особенно необходимыми людям с заболеваниями легких, а также известен своими термальными источниками 03.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-03T15:55+0400

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министерство инфраструктуры и регионального развития

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ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. Обновленный курорт Абастумани после завершения строительства инфраструктурных проектов сможет принять гостей в соответствии с современными стандартами, заявил глава Минэкономики и устойчивого развития Грузии Леван Давиташвили на встрече с инвесторами.В рамках плана развития Абастумани министерство регионального развития и инфраструктуры уже завершило полную реконструкцию 20 исторических домов XIX-XX веков, Национальной астрофизической обсерватории, построенной в 1932 году, и канатной дороги, построенной в 1982 году. Разработан генеральный план развития курорта Абастумани. По его словам, ведомство находится в постоянном контакте с бизнесом. В рамках встречи стороны еще раз обсудили существующие вопросы, связанные с развитием Абастумани и ведущими строительными работами в рамках восстановления курорта. В координационном совещании приняли участие около 10 инвесторов различных объектов.Инвесторы лично предоставили вице-премьеру информацию о строительстве своих объектов и еще раз отметили, что работы ведутся по плану. Со своей стороны, Леван Давиташвили ознакомил участников встречи с важными инфраструктурными работами, проводимыми государством.По словам Давиташвили, для развития курорта государство находится на постоянной связи с частным сектором, который занимается реабилитацией курорта. Курорт будет готов принять гостей к летнему сезону 2025 года.История курортаРазные формы туберкулеза и сопутствующие ему заболевания, туберкулезные плевриты, хронический бронхит и легкая форма бронхиальной астмы – людям с этими заболеваниями рекомендован отдых на курорте Абастумани, расположенном в Адигенском районе в 235 километрах от Тбилиси. Курорт находится на высоте 1200-1500 метров над уровнем моря.Бальнеологические курорты Грузии: лечебные воды и воздух>>Абастумани – поселок городского типа с горным воздухом, содержащим частички вековых пихт и елей. Именно они наделяют воздух Абастумани лечебными свойствами, особенно необходимыми людям с заболеваниями легких.Кроме того, курорт Абастумани известен своими термальными источниками. Минеральная вода, температура которой достигает 40 градусов, в основном используется для принятия ванн.Курорт Абастумани основан в середине XIX века. Рядом с Абастумани расположена одна из интереснейших достопримечательностей региона – Абастуманская астрофизическая обсерватория. Она была основана еще в 1932 году и функционирует до сих пор.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

абастумани

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грузия, новости, экономика, абастумани, леван давиташвили, туризм, министерство экономики и устойчивого развития грузии, министерство инфраструктуры и регионального развития