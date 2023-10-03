https://sputnik-georgia.ru/20231003/komu-dostanetsya-zolotoy-myach---mnenie-khvichi-kvaratskheliya-282900373.html
Кому достанется "Золотой мяч" – мнение Хвичи Кварацхелия
Кому достанется "Золотой мяч" – мнение Хвичи Кварацхелия
Среди претендентов на приз Лионель Месси – семикратный обладатель "Золотого мяча" 03.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-03T11:05+0400
2023-10-03T11:05+0400
2023-10-03T11:24+0400
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ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. Полузащитник сборной Грузии и итальянского "Наполи" Хвича Кварацхелия считает, что в 2023 году приз лучшему футболисту мира "Золотой мяч" достанется легендарному аргентинцу Лионелю Месси. Французское издание France Football, которое выявляет лучшего футболиста по итогам каждого года, включило Хвичу Кварацхелия в окончательную десятку претендентов на получение престижного трофея "Золотой мяч". Среди претендентов, кроме Месси и Кварацхелия, Эрлинг Холанн ("Манчестер сити"), Килиан Мбаппе ("ПСЖ"), Роберт Левандовский ("Барселона").При этом грузинский футболист отметил, что мечтает когда-нибудь стать обладателем "Золотого мяча". Церемония вручения награды "Золотой мяч" лучшему футболисту по итогам сезона 2022/23 состоится 30 октября в театре Шатле в Париже."Золотой мяч" был учрежден France Football в 1956 году, как приз лучшему футболисту года в Европе (на основании мнений группы спортивных журналистов). В 2010 году ФИФА и France Football объявили о слиянии наград "Золотой мяч" и "Игрок года ФИФА" (определялся на основе голосования капитанов и тренеров национальных сборных). В сентябре 2016 года France Football объявил о прекращении партнерства с ФИФА и вернулся к изначальной системе определения лучшего игрока года.Грузинские футболисты не попадали в десятку France Football на протяжении 42 лет с 1981 года. Тогда легендарные нападающие тбилисского "Динамо" Рамаз Шенгелия и Александр Чивадзе оказались в первой десятке, а легендарная десятка команды Давид Кипиани занял 11 позицию.Кварацхелия провел в составе "Наполи" в сезоне 2022/2023 всего 43 матча, на его счету 14 голов и 17 результативных передач. По итогам года Квара был признан Лучшим игроком серии А, а также Лучшим молодым игроком сезона в Лиге чемпионов УЕФА.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, в мире, новости, хвича кварацхелия, лионель месси, давид кипиани, уефа, фифа, france football
Кому достанется "Золотой мяч" – мнение Хвичи Кварацхелия
11:05 03.10.2023 (обновлено: 11:24 03.10.2023)
Среди претендентов на приз Лионель Месси – семикратный обладатель "Золотого мяча"
ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. Полузащитник сборной Грузии и итальянского "Наполи" Хвича Кварацхелия считает, что в 2023 году приз лучшему футболисту мира "Золотой мяч" достанется легендарному аргентинцу Лионелю Месси.
Французское издание France Football, которое выявляет лучшего футболиста по итогам каждого года, включило Хвичу Кварацхелия в окончательную десятку претендентов на получение престижного трофея "Золотой мяч". Среди претендентов, кроме Месси и Кварацхелия, Эрлинг Холанн ("Манчестер сити"), Килиан Мбаппе ("ПСЖ"), Роберт Левандовский ("Барселона").
"Думаю, что выиграет Месси", – ответил Кварацхелия на вопрос о ближайшем розыгрыше премии, сообщает издание AS.
При этом грузинский футболист отметил, что мечтает когда-нибудь стать обладателем "Золотого мяча".
"Будучи родом из такой маленькой страны, мне было трудно представить все это. Я думаю, что если вкладываешь во что-то душу, то тебе восполнится. Я мечтаю выиграть его когда-нибудь, как мечтают и все остальные", – приводит слова 22-летнего Кварацхелии AS.
Церемония вручения награды "Золотой мяч" лучшему футболисту по итогам сезона 2022/23 состоится 30 октября в театре Шатле в Париже.
"Золотой мяч" был учрежден France Football в 1956 году, как приз лучшему футболисту года в Европе (на основании мнений группы спортивных журналистов). В 2010 году ФИФА и France Football объявили о слиянии наград "Золотой мяч" и "Игрок года ФИФА" (определялся на основе голосования капитанов и тренеров национальных сборных).
В сентябре 2016 года France Football объявил о прекращении партнерства с ФИФА и вернулся к изначальной системе определения лучшего игрока года.
Грузинские футболисты не попадали в десятку France Football на протяжении 42 лет с 1981 года. Тогда легендарные нападающие тбилисского "Динамо" Рамаз Шенгелия и Александр Чивадзе оказались в первой десятке, а легендарная десятка команды Давид Кипиани занял 11 позицию.
Кварацхелия провел в составе "Наполи" в сезоне 2022/2023 всего 43 матча, на его счету 14 голов и 17 результативных передач. По итогам года Квара был признан Лучшим игроком серии А, а также Лучшим молодым игроком сезона в Лиге чемпионов УЕФА.